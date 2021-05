https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.05.2021 - Última actualización - 18:01

10:11

Jaguares XV y Peñarol Rugby prevalecieron ante Olimpia Lions y Selknam, respectivamente, clasificándose para la definición del próximo fin de semana en Montevideo.

Superliga Americana de Rugby Sorpresas, abstenerse... Jaguares XV y Peñarol Rugby prevalecieron ante Olimpia Lions y Selknam, respectivamente, clasificándose para la definición del próximo fin de semana en Montevideo. Jaguares XV y Peñarol Rugby prevalecieron ante Olimpia Lions y Selknam, respectivamente, clasificándose para la definición del próximo fin de semana en Montevideo.

En la segunda semifinal de la Superliga Americana de Rugby 2021, Jaguares XV venció a Olimpia Lions por 29 a 17, accediendo de ese modo al derecho de disputar la final del próximo sábado. Ese día, en el estadio Charrúa de Montevideo, se medirá con Peñarol Rugby, que en el primer cotejo, superó a Selknam por 19 a 16.

De este modo, se construyó la definición que todos esperaban, más allá que los contenidos de las semifinales hayan sido más ajustados de lo previsto. En particular la primera, donde la franquicia chilena, que tiene como head coach al santafesino Nicolás Ariel Bruzzone, estuvo hasta el cierre del encuentro con chances de revertir el resultado definitivo: por la acotada diferencia y por el trámite.

En cuanto al segundo encuentro, tuvo una etapa inicial signada por la paridad, producto -fundamentalmente- de la solidez defensiva de la franquicia paraguaya, que además tuvo la convicción necesaria como para intentar generar situaciones propicias para sumar.

Pero, lamentablemente para sus posibilidades, no logró expresar en el marcador el esfuerzo y los méritos acumulados en una etapa, donde los argentinos tuvieron demasiados altibajos, seguramente como consecuencia de la presión ejercida por un adversario convencido en sus propias fortalezas. El 7 a 3 del parcial favorable a los conducidos por "Nacho" Fernández Lobbe, no reflejó lo actuado por el elenco guaraní, comandado por el rosarino Raúl Pérez.

El complemento fue diferente, ya que Jaguares XV no tardó demasiado en encontrar la precisión y velocidad adecuadas, para de ese modo comenzar a establecer diferencias en el resultado y luego, en el contenido, más allá que Lions jamás bajó la intensidad de su esfuerzo.

El pack de forwards de Olimpia resultó vital para plasmar una actuación tan plausible, que inclusive pudo haberse reflejado con una diferencia final inferior a la registrada. Por su parte, Jaguares XV volvió a lucir imperfecto, ante situaciones de presión extrema, lo que seguramente será tenido especialmente en cuenta por el staff, pensando en la definición del próximo fin de semana, en la que obviamente es claro favorito.

Voces protagonistas

Merced a la deferencia de Prensa SLAR, es dable conocer testimonios de los protagonistas luego del segundo encuentro semifinal.

Como Francisco Gorrissen, subcapitán de la franquicia argentina: "Fue un partido muy físico; Olimpia lo planteó muy bien. El primer tiempo fue muy parejo y por suerte en el segundo lo pudimos trabajar bien. Estamos contentos porque llegamos a la final. Venimos dando pasos hacia adelante, en una competencia que no es fácil cuando todos los rivales salen a jugarte muy duro".

En tanto, Ignacio Fernández Lobbe, head coach de Jaguares XV, también dijo lo suyo: "Nos encontramos con un gran equipo como Olimpia, que defendió muy bien. Pienso que cometimos imprecisiones pero trabajamos el partido y no nos desesperamos cuando las cosas no venían. Por suerte en el segundo tiempo marcamos un par de tries y ahora estamos en la final. Con Peñarol vamos a tener un partido duro, todos conocemos la garra charrúa, va a ser un lindo encuentro. Ojalá sea una gran final y que el año que viene el torneo siga creciendo".

Finalmente habló el rosarino Raúl Perez, head coach de la franquicia paraguaya: "En el primer tiempo defendimos mucho y esa intensidad nos pasó factura en el segundo tiempo, cuando se nos alejaron. Las pérdidas que tuvimos fueron determinantes, porque nos costaron puntos. Queríamos quitarles tiempo y espacio a Jaguares y creo que lo conseguimos durante muchos minutos del partido".

"Es un gran orgullo entrenar este equipo. Posee un encomiable respeto, espíritu de grupo, el sacrificio de los jugadores y el compromiso y el trabajo que demostraron, emociona", concluyó el entrenador.

Síntesis: Jaguares XV 29 - Olimpia Lions 17

Estadio: Charrúa de Montevideo.

Referee: Francisco González (Uruguay).

Jaguares XV: Francisco Minervino, Martín Vaca y Juan Pablo Zeiss; Federico Gutiérrez y Franco Molina; Lautaro Bavaro, Juan Martín González y Francisco Gorrissen; Felipe Ezcurra (capitán) y Tomás Albornoz; Martín Cancelliere, Juan Pablo Castro, Agustín Segura, Tomás Cubilla y Juan Bautista Daireaux.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Federico Wegrzyn, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Tomás Bernasconi, Rafael Iriarte, Martín Elías y Gerónimo Prisciantelli.

Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Olimpia Lions: Rodrigo Martínez, Axel Zapata y Lucas Favre; Carlos Repetto y Mauro Rebussone; Jerónimo Gómez Vara, Lucas Santa Cruz e Ignacio Gandini; Ignacio Inchauspe y Máximo Ledesma; Tomás Acosta Pimentel, Sebastián Urbieta, Francisco Diez, Leopoldo Herrera y Martín Bogado.

ingresaron: Mariano Muntaner, Nicolás Revol, Luis Enrique Quinteros, Mariano Garcete Elli, Marcos Riquelme, Joaquín Pellandini, Matías Gómez Vara y Renato Cardona.

Head Coach: Raúl Pérez.

Tantos de Jaguares: tries de Minervino, Bavaro (2) y Albornoz; más tres goals y un penal de Albornoz.

Tantos de Lions: tries de J. Gómez Vara y Repetto; más dos goals y un penal de Ledesma.