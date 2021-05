Gimnasios: la provincia analiza permitir la actividad en espacios abiertos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dijo el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, en diálogo con El Litoral. También podría haber una ayuda económica al sector. Pero al mismo tiempo, habrá sanciones para los rebeldes que abran.

El gobierno provincial analizaba este lunes al mediodía la posibilidad de flexibilizar la medida sanitaria que restringe por 15 días la apertura de los gimnasios. Así lo anticipó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, quien llevaba adelante distintas reuniones previas a recibir a los representantes de los gimnasios para tratar de llegar a un acuerdo.

“En la provincia, venimos sosteniendo la actividad de los gimnasios con un aforo del 30 por ciento desde hace aproximadamente 30 días, pero ahora estamos en un momento sanitario en el cual las actividades en espacios cerrados vienen siendo fuertemente desaconsejadas por las autoridades sanitarias, porque el peligro de contagios es muy alto”, argumentó Pusineri.

-¿Cuál será la propuesta que les van a elevar a los gimnasios? -consultó El Litoral a Pusineri.

-Está todo en evaluación. Nos vamos a sentar a dialogar con ellos y evaluaremos todas las alternativas posibles. No sólo la posibilidad de una ayuda económica sino también la posibilidad de que la actividad pueda llegar a desarrollarse en espacios abiertos.

-¿Van a sancionar a quienes no cumplan la restricción?

-Queremos dejar bien en claro que los procedimientos de fiscalización, control y las sanciones se van a llevar adelante entre la provincia y los municipios.

-Esta rebeldía al no acatar una restricción sienta un precedente preocupante…

-Todavía no tenemos un relevamiento, pero entendemos que muchos gimnasios cerraron, porque la gente escucha a las autoridades y no concurre. No todos están en rebeldía. Aparte hay que decir que es una medida temporaria, y no es una decisión arbitraria sino que tiene un sustento sanitario.

-Los representantes de los gimnasios argumentan que la actividad física promueve la salud y contribuye a evitar contagios de covid.

-Sí, la actividad física promueve la salud y ayuda a tener un buen cuadro general, pero no en espacios cerrados. En espacios cerrados desde Salud se desaconseja toda actividad.

-¿Cuándo serán anunciadas las nuevas medidas?

-Estamos trabajando para tratar de hacerlo en el transcurso del día -dijo Pusineri.