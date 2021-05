https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.05.2021 - Última actualización - 22:07

20:48

Luego de un luchado partido ante Estudiantes de Tucumán, el ‘’Tatengue’’ cayó 65 a 67 con un doble sobre la chicharra. Volverá a jugar el lunes ante Salta Basket en el Roque Otrino.

Liga Argentina de Básquet Unión lo perdió en la última jugada Luego de un luchado partido ante Estudiantes de Tucumán, el ‘’Tatengue’’ cayó 65 a 67 con un doble sobre la chicharra. Volverá a jugar el lunes ante Salta Basket en el Roque Otrino. Luego de un luchado partido ante Estudiantes de Tucumán, el ‘’Tatengue’’ cayó 65 a 67 con un doble sobre la chicharra. Volverá a jugar el lunes ante Salta Basket en el Roque Otrino.

Este viernes por la tarde se dio inicio en el Estadio Roque Otrino de Colón a una nueva mini sede de la Liga Argentina de Básquet. Durante esta primera jornada, a Unión le tocó saltar al parqué, mientras que el "Sabalero" tendrá que esperar hasta próximo lunes

Los dirigidos por Juan Francisco Ponce cayeron 65 a 67 ante el complicado Estudiantes de Tucumán. De esta manera, se mantienen en la segunda posición de la Conferencia Norte con un récord de 14 victorias y 6 derrotas.

El primer cuarto tuvo a un conjunto "Tatengue" muy sólido en el costado defensivo, principalmente con Blossom en el poste. Sumado a la intensidad ofensiva, logró un parcial de 12-6 en los primeros 5 minutos. Un par de bombas de los tucumanos y un doble sobre la chicharra final de Peralta, alero de las ‘’Cebras’’, cerraron el parcial en 18 - 14 para Unión que hizo de local.

Básquetbol Liga Argentina. Unión perdió contra Estudiantes de Tucumán por 67 a 65

La rotación de Estudiantes rindió más que la del banco de Ponce en el comienzo del segundo cuarto, con un parcial de 9 - 2 para la visita. El rojiblanco tuvo que esperar 2 minutos y medio para anotar el primer punto gracias a una corrida de Jordi Godoy.

La inefectividad del "Tate" y la correcta defensa del aurinegro afianzaron la ventaja máxima de Estudiantes a 1 minuto del final de la segunda parte con un 28 a 37. Los 9 puntos de Peralta (Estudiantes) y los 11 de Martín (Unión) sellaron el 30 a 37 en el entretiempo.

En la tercera parte pasaron más de 2 minutos para que se viera la primera conversión, la cual llegó por parte de Ignacio Echevarría, del conjunto de San Miguel de Tucumán. Por su lado, Unión convirtió recién con 7:20 en el reloj de juego, con un triple de Andrés Jaime, el cual dio inicio a su ráfaga de 8 puntos que permitió recortar la distancia. Con un impresionante doble y falta de Jordi Godoy, el rojiblanco logró igualar el partido en 51 al finalizar el cuarto.

Con 8 puntos consecutivos, los de Ponce sacaron una ventaja de 7 al inicio de los últimos 10 minutos del juego. La diferencia a favor del local se sostuvo gracias a una impecable labor en el costado defensivo. Recién con 5:18 en el tablero anotó sus primeros puntos el equipo tucumano con un triple de Aranda.

Estudiantes logró meterse en juego sobre el final gracias al aporte del juvenil base Lezcano y sacó una ventaja de 3 puntos con menos de 60 segundos para el cierre. Diferencia que a falta de 12 segundos fue igualada por Unión de la mano de un triple de Sebastián Uranga que le puso suspenso a la tarde-noche.

En la última posesión, el Aurinegro dio el golpe final sobre la bocina. El 65 a 67 para los tucumanos llegó gracias a un rebote ofensivo que Ignacio Echevarría le arrebató a Jaime y que le permitió anotar el doble debajo del aro en soledad.

Síntesis

Unión: J. Salaberry (0), M. Borsatti (6), C. Scaramuzzino (2), P. Bandeo (0), G. Bertona (6), J. Godoy (4), A. Jaime (14), E. De Pietro (0), C. Blossom (6), L. Micheloni ( ), M. Martin (18), S. Uranga (9). J. Díaz Müller (0)

Estudiantes de Tucumán: J. Noblega (9), C. Soria (2), I. Echevarria (7), D. Peralta (11), C. Echevarria (7), P.Aranda (7), R. Banegas Reyes (2), C. Ortiz (9), L. Argañaraz Buggione (5), E. Lezcano (8)

Parciales: 18-14 / 30-37 / 51-51 / 65-67

Árbitros: Gustavo D’ Anna, Gonzalo Delsart y Franco Ronconi

Estadio: Roque Otrino (Colón)

Los próximos encuentros para los equipos santafesinos son los siguientes: Unión vs Salta Basket el lunes a las 15:30 horas y Colón vs Riachuelo de La Rioja desde las 18 del mismo día.

Echagüe se quedó con el triunfo

El primer juego de la jornada llevada a cabo en el sur de la capital fue para Echagüe de Paraná, quien venció a Riachuelo de La Rioja por 83 a 80. De esta forma, el equipo entrerriano asciende a la tercera posición de la Conferencia Norte con un récord de 14 victorias y 6 derrotas

En los dirigidos por Oscar Bonell se destacó la actuación del interno Martín Chervo con 28 puntos, 16 de ellos provenientes de la línea de libres. Mientras que el base Lisandro Ruíz Moreno aportó 25 para el equipo paranaense.

Síntesis

Echagüe de Paraná: E. Zustovich (9), M. Chervo (28), F. Carulla (4), L. Silva (0), G. Vismara (1), L. Ruiz Moreno (25), G. Rosso (6), S. Godoy Vega (0), F. Bonell (0), J. Schmidt (0), H. Losito (8), S. Godoy Vega (2)

Riachuelo de La Rioja: R. Fernández ( ), D. Álvarez (21), J. Baeza (18), A. Robinson (8), E. Spalla (13), L. Gallardo (1), L. Caliva (0), I. Colsani (0), L. Velázquez Carpio (0), L. Gerez (11), T. Dasso (8), J. Meza (0)

Parciales: 17-17 / 34-33 / 60-50 / 83-80

Árbitros: Jorge Chávez, Sebastián Vasallo y Valentín Soldano.

Estadio: Roque Otrino (Colón)