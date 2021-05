https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Argentina

Unión no pudo mantener el ritmo y cayó con Salta Basket

El elenco rojiblanco no pudo con el equipo del norte del país y fue superado 77 a 70. Este martes finaliza su participación en el Otrino ante Riachuelo de La Rioja.

Crédito: Pablo Aguirre

Este lunes Unión volvió a presentarse en Liga Argentina y fue caída ante Salta Basket 77 a 70. Con 19 puntos, Andrés Jaime fue el goleador del partido, jugador que además aportó dos asistencias y capturó ocho rebotes El equipo que comanda Juan Francisco Ponce comenzó mejor el encuentro, la solidez defensiva, más los aportes de Maximiliano Martín en la generación de juego, le permitieron al tate conquistar una buena brecha en el marcador. En el segundo parcial arrancaron las rotaciones en ambos equipos y el juego comenzó a ser más equilibrado. Esto obligó al entrenador rojiblanco a volver a las bases, mover la banca e intentar mantener la distancia en el tanteador que al finalizar la primera parte fue de 4 puntos. Ya en el segundo tiempo, el Rojiblanco volvió a demostrar lo que mejor sabe hacer; correr el campo, anotar y ser aguerridos en defensa. El equipo norteño tomó nota de esto, y con un par de bombas desde el perímetro rápidamente se pusieron en juego. El último parcial no modificó la tónica del partido. Unión se puso errático frente al aro y Salta fue mas efectivo en sus ataques. Foto: Pablo Aguirre Este martes, el tatengue cerrará su participación en el Roque Otrino cuando se mida ante Riachuelo de La Rioja, partido que comenzará a las 15.30 horas.

Sintesis Unión: Salaberry 1, Borsatti 0, Scaramuzzino 0, Bandeo 0, Bertona 6, Godoy 0, Jaime 19, De Pietro 10, Blossom 12, Martin 14 y Uranga 8. DT: J. F. Ponce. Salta: Zurschmitten 16, Lemos 4, Pedano 18, Buchaillot 9, Arias Binda 6, Franco 11, Vicentín 2, Coimbra Reis 2 y Cardo 9. DT: J. Pisani Parciales: 20-9, 35-31 y 49-53 Árbitros: D´anna, Delsart y Ronconi. Cancha: Roque Otrino.

