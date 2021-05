PDFs que "primerean" decretos y ríspidos cruces por los liderazgos de Perotti y Jatón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El FPCyS cuestionó la "imprevisibilidad" del gobernador y la "inseguridad jurídica" de la comunicación oficial. Y la oposición radical aliada a Cambiemos, la "tibieza" en la conducción local de la pandemia por parte del intendente. El PJ se metió en el contrapunto.

"Ah, pero se re picó", bromeó un cronista por mensaje de WhatsApp, apelando a una muletilla muy millennial por estos días. ¿Qué pasaba? Que era la sesión de Concejo y que los ediles discutían de todo, como en una gran melange: de la comunicación provincial con las nuevas restricciones (que ahora se aunarán con el confinamiento anunciado por Nación) vía archivos PDF antes de la publicación del decreto correspondiente; de los perfiles de liderazgo entre el gobernador Omar Perotti y del intendente Emilio Jatón, de la falta de controles en una ciudad "detonada" de contagios, entre otras yerbas

Todo comenzó con una comunicación sancionada (con votos en contra del Interbloque Frente de Todos) en la cual se le pidió al Ejecutivo local que solicite a Provincia a convocar instancias de diálogo con los actores directamente involucrados o afectados por las restricciones "de forma previa" a la adopción de cada nueva disposición, a los fines de consensuar metodologías de trabajo.

Hay muchos más contagios, los pacientes son más jóvenes, los hospitales están al límite, con casi todas las camas críticas ocupadas. En este contexto, "necesitamos estar más preparados, y para ello es clave que el gobierno provincial apele al diálogo, que tenga previsibilidad y que dé recursos a los sectores más afectados económicamente por las nuevas restricciones", puso en contexto el socialista Julio "Paco" Garibaldi, autor de la norma en cuestión.

Citó el caso de las ferias artesanales, que no podrán volver a trabajar; de los trabajadores autónomos, de la educación que se vuelve a cerrar. Garibaldi insistía básicamente en que la Provincia debe, previo a cada medida restrictiva, adoptar alguna instancia de diálogo.

No demoró en tirarle el tackle la perottista Jorgelina Mudallel, aclarando que su interbloque votaría en contra. "Desde el gobierno provincial constantemente se están haciendo las reuniones con los sectores involucrados y afectados por las restricciones. Y sobre todo con el intendente de la ciudad. Así que me gustaría que los concejales que responden a Jatón le hagan todas las preguntas a él. Y el municipio se tiene que involucrar más con las medidas de control y los protocolos de los rubros habilitados. Porque tirarle siempre la pelota al Estado provincial no corresponde", le espetó al edil oficialista. Pidió más involucramiento local en la administración de la pandemia.

"La del avestruz"

La cosa se iba tensando. Pidió la palabra Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio). Si bien se mostró ciertamente de acuerdo con la postura de Garibaldi, no demoró en poner el adversativo "pero" para cargar sus tintas sobre la administración local de la pandemia. "El municipio, en medio de esta crisis sanitaria, ¿qué hace?", interrogó. Aludió a los recursos locales a los clubes y salas culturales, entre otros. Pasó revista también por los salones de eventos, con pedidos de exenciones tributarias para estos sectores: "Nada de eso pasó".

"La provincia tiene responsabilidades primarias. Y cada nueva restricción que se adopta es una medida inconsulta, que se comunica por un archivo PDF por WhatsApp y así nos enteramos todos, esperando un decreto que se demoró 24 horas, en un mar de incertidumbres y falta de precisiones: todo eso es cierto", dijo el radical. Y volvió al adversativo: "Pero el municipio no puede mirar para otro lado".

"Acá hay un intendente que gobierna la ciudad, y al cual no le escuchamos abrir la boca. No sabemos qué piensa, y la situación es muy crítica: necesitamos que el titular del Ejecutivo se ponga realmente a la altura de esta circunstancia. ¡Nos hace falta un liderazgo en la ciudad! ¿Por qué el Jatón hace 'la del avestruz', que pareciera que esconde la cabeza?". El municipio pareciera que mira la crisis desde la tribuna, completó la chicana.

"Inseguridad jurídica"

Laura Spina (FPCyS) enfatizó en la "desprolijidad" de la información a la opinión pública de los actos gubernamentales de la provincia. "Se requiere de seguridad jurídica, que implica que primero debe hacerse el decreto, y luego darse a difusión. Recién ahí, se torna obligatoria la medida adoptada (en este caso, de restricciones). De lo contrario, vemos que se entra en un sistema de contradicciones entre los PDFs difundidos y la letra fina de un decreto", puso en claro.

Y con más fundamentos, cargó contra la política comunicacional de provincia: "Sin que esté el decreto, la ciudadanía podría caer en delitos por cumplir restricciones que no están autorizadas. Todo esto (la comunicación por PDFs de la medidas sin un acto administrativo) es grave, no es algo menor".

Por otro lado, "hay diferentes tipos de liderazgos, ya lo hablamos en una de las anteriores sesiones", dijo Spina, que no iba dejar pasar los ataques de Pereira al actual intendente.

En rigor, sesiones atrás la edila oficialista había deslizado -palabras más, palabras menos-, que el radicalismo aliado a Juntos por el Cambio estaba más acostumbrado a un perfil de liderazgo de grandes discursos y de un intendente muy presente en los medios (en elíptica alusión al ex intendente José Corral). Jatón tiene su propio estilo, quizás más perfil bajo pero muy activo, "pero siempre al lado de los vecinos y de todos los sectores afectados", había dicho la edila, defendiendo la actual gestión.

Mudallel pidió pista sobre este mismo punto: "La verdad, no nos interesa que Jatón dé grandes discursos. Lo que sí nos interesa es que, como intendente de la capital de la provincia, esté a la altura de las circunstancias. Y que no esté todo el tiempo tirando la pelota fuera del área (otra vez la metáfora futbolera), cuando podrían hacerse cargo (desde el municipio) de un montón de situaciones que tratan de evadir o de ocultar. Hay varios funcionarios del municipio que están echando culpas contra la provincia", fustigó. Se necesita un liderazgo fuerte en este escenario, pidió la edila.

El debate (que a decir, verdad, "estaba picado") se fue calentando entre estos ejes: los liderazgos, las previsibilidades, los controles y la necesidades de auxiliar con fondos económicos a los sectores más golpeados por el ahora nuevo confinamiento, las formas de comunicar de un gobierno y de otro y las responsabilidades que les caben.