Por qué la mayor incidencia se registra en el Departamento General Obligado. La importancia de la educación ambiental y del trabajo articulado entre municipios, ciudadanía y el ámbito académico. Y por qué la prevención se hace también en invierno.

Investigación interdisciplinaria Confirman que los brotes de dengue son más intensos y frecuentes en la provincia

"Emergencia de dengue en la provincia templada de Santa Fe (Argentina), 2009-2020". Ese es el nombre de la investigación publicada por un grupo de científicas y científicos, en su mayoría del Conicet, en la prestigiosa revista Nature del mes. Cada parte de la frase que compone ese gran título tiene su importancia, como el concepto que la emergencia está llegando a las regiones "templadas" de nuestro país. Y este diálogo con María Soledad López, una de las integrantes del equipo, nos revelará por qué.

López es Dra. en Ciencias Biológicas, y Lic en Biodiversidad e investigadora del Conicet en el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (Cevarcam) de la UNL. En diálogo con El Litoral, explica los detalles de la publicación, cuyos autores provienen de las áreas de Biología, Ciencias de la Tierra y la Atmósfera, y lleva la firma, además, de Daniela Jordan (Ministerio de Salud de Santa Fe), Evelyn Blatter (Cevarcam UNL), Elisabet Walker (Cevarcam UNL-Conicet), Andrea Gómez, (Cevarcam UNL-Conicet), Gabriela Müller (Cevarcam UNL-Conicet), Diego Mendicino (UNL-Conicet), Michael Robert (Virginia Commonwealth Universiti, USA) y Elizabet Estallo (IIBYT Conicet-UNC), quienes concluyeron, entre otros puntos en que "el virus del dengue es propio de regiones intertropicales, de regiones cálidas del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas se vio que debido a la ampliación de la distribución de los vectores que transmiten el virus, la circulación y la incidencia del dengue se fue desplazando a regiones subtropicales y templadas (con estacionalidad climática marcada por la temperatura)". Y ahí aparece en escena la provincia de Santa Fe que sólo durante 2020 reportó 4521 de dengue, de los cuales 4457 fueron definidos como autóctonos y el resto como importados.

- ¿Qué análisis realizaron de la situación registrada en 2020 con el mayor brote de la enfermedad hasta el momento?

- El estudio realizado nos posibilitó hacer un diagnóstico de la emergencia de dengue en la provincia de Santa Fe en un período que abarca más de diez años: de 2009 a mediados de 2020, incluyendo este último y más importante brote histórico que ocurrió a principios del año pasado.

Lo que hicimos fue un análisis espacial y temporal de los casos en la provincia. Esto nos posibilitó detectar que se produjeron en este período cuatro brotes importantes en 2009, 2016, 2019 y 2020, y notamos que la incidencia de esos brotes fue aumentando a lo largo del tiempo. Los dos brotes más importantes fueron los de 2016 y 2020, pero este último fue cuatro veces mayor al anterior. Por lo cual, una de conclusiones es que la incidencia de dengue va aumentando en la provincia a medida que pasa el tiempo y, por otro lado, que estos brotes se hacen cada vez más frecuentes, con menor intervalo entre ellos.

- ¿Son distintas las razones por las que el dengue se extendió en los departamentos del norte y en el resto del territorio provincial?

- Pudimos detectar que el departamento con mayor incidencia fue General Obligado, que se encuentra en el noreste de la provincia. Consideramos que su ubicación geográfica es una de las razones de esa alta incidencia ya que es la vía de acceso de países limítrofes como Brasil y Paraguay donde el dengue es endémico, es decir que la circulación del virus es permanente durante todo el año.

El departamento es también vía de acceso a las provincias del norte argentino como Misiones, Formosa y Corrientes, donde los casos de dengue también son más frecuentes. Por consiguiente consideramos que el departamento General Obligado, al ser la ruta de acceso hacia el sur de estos países y provincias tiene mayores posibilidades de llegada de casos importados desde otras regiones.

- Fuera de nuestra región (centro del país, sur de América Latina), ¿en qué otras zonas se registra una presencia tan importante de las especies del género Aedes, y su transmisión de dengue?

Las regiones con mayor incidencia de dengue y presencia de los vectores son las intertropicales. En éstos países la enfermedad es endémica.

Es importante destacar que en Argentina el dengue es una enfermedad epidémica; esto significa que la circulación del virus no se da durante todo el año sino que se corta en los meses más fríos. Esto se debe a que es una enfermedad vectorial, es decir que el virus es transmitido por un vector que son los mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus (en la provincia de Santa Fe solo encontramos el primero como transmisor). Estos mosquitos cesan su actividad en los meses de invierno, por eso la circulación del virus del dengue se corta en esos meses del año. Luego, cuando comienza la temporada cálida, si llega una persona infectada con el virus desde otro país como los ya mencionados o de Centroamérica, el virus ingresa a la provincia y puede comenzar a circular e iniciar un brote. Acá radica la importancia de la prevención que pueden hacer los municipios y comunas para disminuir la abundancia de mosquitos de éstas especies mediante el llamado "descacharrado" o eliminación de criaderos. Si no hay mosquitos de éstas especies o su abundancia es baja la circulación del virus no se va a producir o va a ser menor.

- ¿A qué otras conclusiones arribaron?

- Hay más datos que surgen de la investigación y tienen un impacto directo en la salud pública: El virus del dengue está compuesto por cuatro serotipos diferentes. Históricamente el serotipo que más circuló en la provincia hasta el año 2019 es el serotipo 1. Sin embargo, en el último brote de 2020 el serotipo 4 circuló prácticamente en la misma proporción.

- ¿Por qué es importante este dato?

- Porque cuando una persona se infecta en dos oportunidades con dos serotipos diferentes del virus del dengue tiene más posibilidades de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Por eso es tan importante monitorear qué serotipos están circulando en los momentos de brote.

- ¿Qué papel juega la educación ambiental y la concientización social en el control del mosquito y, por lo tanto, de la enfermedad?

- La educación ambiental y la concientización son fundamentales para prevenir esta enfermedad. Esto se debe principalmente a los hábitos domiciliarios del mosquito que transmite el virus. Este mosquito es una especie introducida que se adaptó a vivir en nuestros domicilios y a reproducirse en recipientes con agua que generamos a partir de nuestros hábitos diarios. Una de las fases de su ciclo de vida depende exclusivamente del agua: si no tiene agua no se puede reproducir y en consecuencia disminuye su abundancia en un determinado lugar. Es por esto que es fundamental conocer cómo debemos limpiar nuestros domicilios, no solo en la época principal que es primavera, verano y otoño, sino también en los períodos interbrotes, ya sea en las estaciones de invierno o los años en que no hay casos o hay muy pocos. Son períodos fundamentales en los que los municipios deben seguir realizando campañas de concientización para que las personas desechen recipientes que pueden generar criaderos, acumular agua y ser potenciales criaderos de mosquitos .

Las hembras ponen los huevos en recipientes rugosos donde éstos se pueden adherir y una vez que llueve y estos huevos son tapados por el agua, nacen las larvas que pasan a un estadio de pupa para llegar a adultos y comenzar el ciclo otra vez. Por eso es muy importante que las personas tomen conciencia y que los municipios hagan campañas para que la población sepa dónde y cómo se pueden generar estos criaderos.

También es importante que la gente se apropie de la información que dan los municipios; muchas veces la información existe pero las personas no actúan en consecuencia.

Las acciones territoriales coordinadas con municipios y comunas son fundamentales para promover el cuidado del entorno. Foto: Archivo/Mirador Provincial

- ¿Qué experiencias pudieron realizar en esa materia?

- La realización de este estudio nos dio la posibilidad de trabajar en la Municipalidad de Reconquista (cabecera del Departamento General Obligado) a través de un convenio de colaboración entre un grupo de investigadores de Conicet que participan de esta investigación y el municipio de esa ciudad donde estamos abordando la problemática desde varios puntos, principalmente a través del monitoreo de la oviposición, es decir, la puesta de huevos del Aedes aegypti: esto nos permite saber cuáles son los barrios donde existe mayor presencia de mosquitos o mayor puesta de huevos de los mosquitos y, por ende, le sirve al municipio como información en tiempo real para saber dónde tiene que orientar las acciones preventivas y hacer más eficaces los recursos y más eficientes los resultados.

También tenemos planificado realizar encuestas para saber cuáles son los conocimientos, las prácticas y las actitudes de la población. Esta información puede servir para orientar campañas educativas sobre la problemática.

Este año vamos a empezar a trabajar con el municipio de Santo Tomé, que tiene otra realidad respecto de la incidencia de dengue, que es menor, pero que sirve a la hora de realizar mejores acciones preventivas como dar a conocer las maneras de prevenir la abundancia del mosquito y, por consiguiente, el impacto de la enfermedad.

Para realizar estos trabajos en conjunto entre las instituciones académicas y los municipios es muy importante el compromiso de los funcionarios. Las decisiones políticas pesan mucho a la hora de encarar estos estudios que siempre son a largo plazo ya que para ver resultados en cuestiones de salud se deben sostener en el tiempo.

El equipo

La publicación surge a partir de un grupo de investigación que se encuentra en el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (Cevarcam) en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la

UNL, junto con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y el Centro de Investigaciones en Endemias Nacionales (CIEM); especialistas a nivel nacional e internacional, y profesionales del Ministerio de Salud de la provincia. Asimismo, hay alumnas becarias de UNL y CONICET que se están formando en esta problemática que es muy importante para la región.

Textuales

- Si bien la transmisión de dengue ocurre principalmente en climas tropicales e intertropicales en todo el mundo, durante la última década su distribución se ha expandido a regiones subtropicales y templadas (con estacionalidad climática) debido a la rápida urbanización no planificada, el aumento del movimiento humano y los cambios en el uso de la tierra y el clima.

- El dengue fue erradicado de Argentina a mediados del siglo pasado debido en parte al éxito en programas de control de Ae. aegypti; sin embargo, durante 1997 se reportó nuevamente la primera transmisión autóctona y un brote subsecuente ocurrió en el norte subtropical de Argentina. Tras el resurgimiento, aparecieron sucesivos brotes en los meses más cálidos y siempre estuvieron estrechamente relacionados con brotes en países vecinos.

- En el último brote de principios de 2020, la mayoría de las provincias de Argentina (17 de 23) han reportado casos autóctonos de dengue.

- En 2009, Argentina experimentó por primera vez brotes de dengue en su región central. Desde entonces, se han reportado casos cada año y el mayor número hasta la fecha ocurrió en 2020 cuando más del 50% de todos los casos en la nación ocurrieron en esta región.

- En 2020, la provincia de Santa Fe enfrentó su mayor epidemia de dengue desde la reintroducción del dengue en el país.

Fuente: Dengue emergence in the temperate Argentinian province of Santa Fe, 2009–2020. Nature, mayo 2021.