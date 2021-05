Los Pumitas inician la preparación para el retorno a la competencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un plantel de 43 jugadores concentrarán en Casa Pumas entre el 27 de Mayo y el 1 de junio. Posteriormente, extenderán las tareas hasta el jueves 10 del próximo mes, pero solamente con los elegidos para el Tour a Sudáfrica.

Con especial beneplácito se recibió la noticia de la confirmación de la U20 International Series, que organizada por la South African Rugby Union se desarrollará entre el 28 de junio y el 3 de julio, en la tierra de los actuales campeones del mundo.

El certamen marcará el retorno de la competencia internacional para varios Seleccionados Menores de 20 años, que como consecuencia de la pandemia de Covid-19, se vieron imposibilitados de disfrutar de los Mundiales M20 del año pasado y también del presente, ya que ambos fueron cancelados.

Uno de los participantes del hexagonal será el Seleccionado Argentino M20, que prosiguiendo con la tradición que data de varios años, fue uno de los convocados para la serie que nos ocupa, junto a sus pares de Sudáfrica, Georgia y Uruguay.

Con respecto a Los Pumitas, vale recordar que el staff nacional, comandado por el head coach José Pellicena, convocó a 43 jugadores que se concentrarán el jueves 27 de mayo en Casa Puma, donde entrenarán hasta el 1 de junio. Posteriormente, la tarea se extenderá hasta el 10 de junio, pero con los elegidos para el Tour por Sudáfrica.

Entre los citados para la etapa inicial de preparación, se encuentran cuatro santafesinos: Bautista Grenón, de CRAI; Mateo Núñez, de Alma Juniors de Esperanza; Pedro Rubiolo, de CRAR y Juan Cruz Strada, de Santa Fe Rugby Club.

Jurie Roux, CEO e SA Rugby, se refirió a la competición que se avecina, que los tendrá como anfitriones.

* "Estamos encantados de poder albergar la U20IS y finalmente poder ver a los jugadores de Sudáfrica regresar a la actividad, por primera vez desde el Mundial U20 2019. Han sido momentos muy difíciles y desafiantes para los jugadores juveniles en todo el mundo, debido a la pandemia de COVID 19; por lo tanto, compartimos este entusiasmo y disfrutamos especialmente de que vuelvan a tener la oportunidad de mostrar sus habilidades contra equipos internacionales de calidad".

* "Me gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a World Rugby por hacer posible esta serie, ya que la competencia internacional a este nivel es invaluable en términos de desarrollo de jugadores", agregó el dirigente sudafricano.

Por su parte, Sir Bill Beaumont, presidente de World Rugby, expresó: "Con los torneos de rugby afectados por la pandemia en curso en todo el mundo, la organización de la U20 International Series en Sudáfrica brinda un impulso que es muy bienvenido para los equipos juveniles involucrados y esperamos tenerlos nuevamente en acción en junio".

"El camino M20 ha demostrado ser muy exitoso en elevar la competitividad y los estándares en todo el mundo y estamos seguros de que continuarán entregando futuras estrellas de nuestro juego", concluyó el inglés.

A su turno, el head coach de los Baby Boks, Bafana Nhleko, quien tuvo el primer contacto del año con los elegidos en abril pasado, también dijo lo suyo.

* "Es una gran noticia que podamos conseguir partidos internacionales en tiempos tan difíciles y estamos agradecidos con todos los que lo han hecho posible. Estoy feliz por los chicos de que tengan esta oportunidad y es una gran recompensa por su arduo trabajo. Saben lo afortunados que son de recibir esta oportunidad porque el año pasado un grupo de jugadores muy talentosos se perdió de participar en el Mundial M20".

* "Argentina y Georgia han demostrado ser un duro rival en los últimos años, y esperamos la misma prueba desde una perspectiva en lo físico y todo lo que tenga que ver con lo deportivo. Lo poco que hemos visto de Uruguay es su juega rápido y mueve mucho la pelota", finalizó.

El draw

El certamen se desarrollará en el Markötter Stadium de Stellenbosch; se otorgarán 4 puntos por partido ganado; 2 por el empate y 1 bonus por anotar 4 o más tries o bien perder por una diferencia de 7 o menos tantos.

El inicio está programado para el viernes 18 de junio, con los partidos: Argentina ante Georgia y Sudáfrica ante Uruguay.

La segunda fecha será el miércoles 23 de junio: Georgia con Uruguay y Sudáfrica con Argentina.

El cierre de la fase inicial será el lunes 28 de junio: Sudáfrica con Georgia y Argentina con Uruguay.

Finalmente, el sábado 3 de julio se medirá primero el tercero con el cuarto; mientras que a continuación tendrá lugar la final, protagonizada por los dos equipos que hayan conseguido mayor cantidad de puntos en la primera ronda.

En los All Blacks

Sabido es que Sam Cane fue sometido a una intervención quirúrgica que lo marginará de la Ventana World Rugby de Julio venidero. Por lo tanto, el head coach del Seleccionado de Nueva Zelanda, Ian Foster, deberá nombrar un nuevo capitán para la serie en cuestión.

En reciente declaraciones periodísticas, el notable Richie McCaw, quien fuera durante mucho tiempo capitán de los All Blacks hasta su retiro después de la última Rugby World Cup, brindó su opinión en quien debería ocupar un cargo de semejante envergadura.

* "No quiero decir demasiado, y obviamente hay algunos candidatos, pero no hay duda. Sam Whitelock es mi candidato. Ya lo ha hecho antes, realizando un excelente trabajo a lo largo de los años. También hay otros muchachos, pero no me sorprendería si él es el hombre para cumplir esa función".

* "Creo que Sam solo predica con el ejemplo y la gente quiere seguirlo. Whitelock tiene el respeto de las personas que lo rodean", concluyó quien fuera un notable deportista, dentro y fuera de los campos de juego.

Por último, vale consignar que los All Blacks jugarán el 3 de julio ante Tonga, en el Eden Park de Auckland; mientras que el 10 y 17 del mismo mes harán lo propio con Fiji, en Dunedin y Hamilton, respectivamente.