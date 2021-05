https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El médico dijo que “el problema no es que haya dos partidos en un mismo día y en la misma cancha; el problema es la aglomeración de gente, es el pre y el post partido. Estamos restringiendo actividades, pero se liberan otras que no se controlan”.

La opinión de un infectólogo sobre lo que pasará el lunes en San Juan… Julio Befani: "Médicos agotados pero se juega al fútbol, así no va"

En medio de las fuertes restricciones, del aumento de casos, de las dificultades que surgieron en algunos planteles –caso River- con contagios masivos, se resuelve algo que es inédito en el fútbol argentino: jugar dos semifinales, el mismo día y en el mismo estadio. ¿Es peligroso?, ¿atenta contra los cuidados que nos exige el difícil momento?, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que haya un masivo movimiento en pocas horas de centenares de personas pasando por los mismos lugares?. El Litoral quiso saber la opinión del doctor Julio Befani, ex director de Epidemiología de la provincia de Santa Fe.

-¿Qué opina de esto que va a pasar el lunes en San Juan, doctor?

-A mi no me preocupa la escasa diferencia horaria entre un partido y otro, me preocupa la aglomeración de gente. Estamos limitando las actividades, las estamos restringiendo, pero resulta que hay actividades que no se limitan. Y son actividades que llevan mucha gente, que no siempre se respetan los protocolos o, mejor dicho, no se respetan las burbujas, como ocurrió en clubes en los hubo 20 o 25 infectados.

-Es decir que el problema no es la poca diferencia entre los partidos, sino que va más allá…

-El problema es que hay actividades en las que no se respeta el hecho de que no debe haber circulación. Hay que limitarse para todos por igual. El hecho de jugar un partido de fútbol, lo que ocurre durante los 90 minutos, es algo secundario. El problema es el pre y el post partido. Los vestuarios, las idas y las venidas, eso es lo que a mí me preocupa. No me importa que hayan cinco, seis o diez partidos, lo que me importa es que hay actividades que no se están restringiendo debidamente para evitar la circulación, ¿está claro?

-Esta semana hay nueve partidos en la Argentina, pero se suspende la definición del torneo. Por un lado se habilita el fútbol y por el otro se lo suspende. ¿Cómo vé esa contradicción?

-Mirá, acá hay dos mundos diferentes. Por un lado, está el mundo de la terapia intensiva y por el otro, el del resto. Y parece que esta última parte, el resto, no está teniendo en cuenta todo lo que está pasando con la enfermedad.

-¿Cree que estamos en una situación extrema?

-Tenemos un personal de salud que está exhausto… Se pueden armar hospitales de campaña, traer respiradores, pero debe haber gente que actúe. Y esa gente, todos los que forman parte del sistema de salud, no sólo los médicos, está realmente agotada. Y mientras todo esto pasa, se juegan partidos de fútbol. Entonces, esto así no va. Así no…

-¿Ha sido un hombre de consulta en su rol de especialista?

-No sé cuál es la causa, pero hace tiempo que no soy convocado para reunirme con las autoridades. Al principio, el propio gobernador Perotti me llamó y me pidió que trabaje en este asunto, pero al poco tiempo no me convocaron más… Y te aclaro que fue una decisión unilateral, no es algo que se haya decidido de común acuerdo.

-En concreto, entonces, usted está en desacuerdo conque se juegue al fútbol y esa opinión es al margen de que habrá cuatro delegaciones numerosas más un buen número de dirigentes y periodismo en un mismo lugar…

-Yo lo que digo es que si se va a restringir o a liberar alguna actividad, esa restricción o esa liberación debe estar controlada. Hoy veo que hay actividades liberadas que nadie controla.

-Le agrego una apreciación: es una etapa decisiva de un campeonato y la gente puede o, directamente, va a salir a festejar…

-¡Pero claro! Por eso digo que el problema no está adentro de la cancha, del campo de juego… Esto es lo mismo que pasa con las escuelas. El problema no está adentro del aula, los chicos cumplen con un protocolo y la maestra los cuida; el problema está afuera, donde las madres se reúnen en la puerta, se quedaban media hora hablando… Vamos al ejemplo de River: ¿cómo puede ser que haya 22 jugadores infectados?, hay que pensar en cuántas burbujas tiene cada jugador, que luego de estar en el club, vuelve a su casa y allí cada uno tiene su propia burbuja y luego se juntan de vuelta en el club y ahí es donde empiezan los problemas. Por eso hablo de que no existe el control.