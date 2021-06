https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.06.2021 - Última actualización - 3:31

3:24

La Comisión de Obras Públicas se reunirá mañana con funcionarios de Tecnología para la Gestión. Invitarán a diversos actores del sistema a una jornada de discusión de los proyectos.

Ante el apuro del Poder Ejecutivo Audiencia pública y comisiones para discutir las leyes de conectividad en la Cámara de Diputados La Comisión de Obras Públicas se reunirá mañana con funcionarios de Tecnología para la Gestión. Invitarán a diversos actores del sistema a una jornada de discusión de los proyectos. La Comisión de Obras Públicas se reunirá mañana con funcionarios de Tecnología para la Gestión. Invitarán a diversos actores del sistema a una jornada de discusión de los proyectos.

La Cámara de Diputados resolvió citar a una audiencia pública para debatir los proyectos sobre conectividad que están a discusión en el cuerpo y del cual el Poder Ejecutivo viene reclamando la sanción. Son dos iniciativas elaboradas por el Ejecutivo y que fueron aprobadas por el Senado el año pasado. Se trata de modificar la ley de creación da la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) que tiene a su cargo la empresa de gas y ampliarle objetivo, y por otro lado, un pedido de endeudamiento de cien millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (Caf) para llevar adelante el programa de conectividad.

Pero también en la Cámara, este miércoles, la Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside la socialista Clara García tendrá una reunión con Sergio Bleynat, el secretario de Tecnología para la Gestión para discutir ambos proyectos. En los hechos esta reunión se pospuso varias veces. El año pasado, las postergaciones fueron a pedido del propio funcionario y en abril fue porque contrajo Covid la titular de la Comisión.

En tanto, en la última sesión la Cámara respaldó un proyecto de Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio) para "realizar una audiencia con representantes del gobierno provincial, del ENACOM, ARSAT, de las cámaras que representan a los proveedores ISP, de asociaciones y federaciones que nuclean a prestadores de servicios de telecomunicaciones, de Universidades Nacionales con asiento en la provincia, especialistas en la temática y directivos de instituciones educativas de gestión estatal y privada a los fines de poner a consideración y debatir los proyectos sobre conectividad educativa que actualmente gozan de estado parlamentario". Tanto el autor como los oficialistas Ricardo Olivera y Oscar Martínez hicieron votos para buscar un consenso en torno al tema que el propio gobernador Omar Perotti puso en primer plano en el discurso del 1 de mayo ante las cámaras legislativas. No obstante, salvo Olivera, varios de los legisladores se ocuparon de refutar los cuestionamientos que hiciera la ministra de Educación, Adriana Cantero, a la Cámara por la demora en el tratamiento del tema. En su momento la expresión de Cantero motivó una carta institucional del propio presidente de la Cámara, Pablo Farías.

Boscarol fue muy crítico sobre la actuación del gobierno provincial en materia de conectividad para con el sistema educativo. "Las escuelas padecen la mismo falta de conectividad y de infraestructura que el año pasado. No fueron adecuadas. No fueron capaces de firmar convenios con cooperativas que ofrecieron la colaboración. La ministra responsabiliza a la Legislatura de tener trabadas las leyes y no es así", aseguró.

Cuestionó que el gobierno provincial solicite un endeudamiento externo "para establecer redes y competir como pyme con los monstruos prestadores del sistema" y le endilgó no tomar en cuentas políticas de ARSAT que se vienen llevando adelante más allá de cambios de color político en el gobierno nacional. "No se entiende como el proyecto de conectividad no tiene quién lo explique desde el gobierno. Quieren arrasar con más de 200 cooperativas que prestan servicios en el territorio. Quieren endeudarse y no usar fondos de un fideicomiso que tiene la nación y que le ha permitido a Córdoba tender redes", añadió. Le pidió al gobierno que "opere con el sistema real" y que no se superpongan con prestadores diseminados en toda la provincia para señalar que la audiencia servirá para escuchar a todas las partes.

"El proyecto oficial desconoce todo lo realizado y aportado por operadores en la provincia. No queremos demorar el tratamiento del tema, pero sí queremos desde una audiencia pública poner el tema en debate para sacar adelante esta necesidad de que las escuelas tengan Internet", remató.

El justicialista Olivera admitió que todos los sectores reconocemos el déficit importante de conectividad para resaltar que el 72 % de las escuelas no tiene conexión y la mayoría de las que tienen, el servicio no tiene la velocidad adecuada.

"Debemos llegar a un acuerdo. Debemos resolver la cuestión de la conectividad. No podemos hacer educación virtual sin resolver esto" para destacar que el crédito externo es barato y tiene buen plazo no sin dejar de marcar que la ejecución va a abarcar otras gestiones de gobiernos provinciales. Olivera destacó que el endeudamiento previsto prevé también la construcción de 17 edificios para escuelas de nivel inicial, 7 primarias, 17 de nivel medio y 4 de educación especial.

A su turno, Martínez le advirtió a Cantero que "acusar a la Cámara de no tratar la conectividad es un error" para después reseñar una serie de proyectos aprobados y discutidos en comisiones. "En materia educativa estamos en emergencia, no solo en Santa Fe, en el país y en el mundo". Pero instó "a construir consensos, dialogar, escuchar a los que saben en la materia" para luego marcar una serie de licitaciones en marcha del propio gobierno provincial para dotar de conexiones a barrios de Santa Fe y Rosario. "Debemos escuchar a los cableros, a ARSAT, a los expertos, a los programas que tienen las universidades para llegar adelante la mejor política de conectividad".

Martínez valoró que la discusión de la conectividad se haga escuchando a los actores del sistema. Foto: Guillermo Di Salvatore

Alcances

En una carta del gobierno provincial al secretario de Asuntos Estratégicos de la nación, Gustavo Béliz, para acceder a la línea de crédito del CAF, se afirma que el programa permitirá llegar a 3.300.000 santafesinos. La traza troncal de fibra óptica alcanzará a 200 localidades y al resto de las 165 localidades se llegará con sistema de Radio Enlace. Se precisa que el programa beneficiará en forma directa al 100 por 100 de los hogares de los 164 barrios populares de las ciudades de Santa Fe y de Rosario.

También la extensa nota ante Béliz identifica el número de beneficiarios indirectos del fortalecimiento del sistema educativo: 120.000 alumnos de nivel inicial; 380.000 alumnos de nivel primario; 240.000 estudiantes de nivel secundario y 70.000 docentes.

Mensajes

Diputados tiene en comisiones los dos mensajes remitidos por Perotti en el marco del programa 'Santa Fe más conectada":

Mensaje 4893: Apunta a modificar los artículos 1, 3, 20, 21 y 26 de la Ley N° 13527, norma que creó Santa Fe Gas y Energías Renovable S.A.P.E.M.

Mensaje 4903: por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hasta la suma de u$ s 100.000.000 -o su equivalente en otra moneda con más los intereses y accesorios correspondientes- para financiamiento del programa de inclusión digital y transformación educativa 'Santa Fe + Conectada'.