"Preocupación y angustia": diez mil trabajadores santafesinos esperan que se reanude la exportación de carne

Martes 01.06.2021 - Última actualización - 18:19

18:01

Representantes de los sindicatos de trabajadores de la carne de Santa Fe, Casilda, Rafaela y Reconquista acercaron a las autoridades provinciales su preocupación ante la situación generada por el cierre de exportaciones dispuesta por el Gobierno Nacional. “Queremos hacer saber que la medida impacta directamente en una de las mayores fuentes de trabajo de nuestro territorio y traerá aparejados inconvenientes en una industria que ocupa a muchos santafesinos”, anticiparon.

Representantes de los nueve sindicatos de la carne de la provincia de Santa Fe mantuvieron una reunión con el gobierno provincial por el impacto del cierre de la exportación en el salario de los trabajadores. “Somos diez mil trabajadores de la carne, estamos perjudicados porque hasta el viernes tenemos faena en el frigorífico y luego de eso quedamos en una situación muy compleja, sin nuestros puestos de laburo, por eso lo que planteamos es que hoy nos acompañe la provincia para un reclamo al gobierno nacional planteándole que entendemos que el camino no es el cierre de las exportaciones: tenemos la experiencia que ya en el 2006 sucedió lo mismo, cerraron más de cien plantas frigoríficas y más de quince mil trabajadores quedaron en la calle”, explicó Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe.

“Como damnificados -agregó-, fuimos al único sector que no se llamó para poder buscar una solución. Los trabajadores de la carne queremos armar una mesa de diálogo donde estemos participando todos los actores de la cadena cárnica”.

Por su parte, Sixto Vallejos -en representación de los trabajadores cárnicos de Casilda- admitió que fueron atendidos “muy bien” por las autoridades del Ministerio de la Producción, a las que transmitieron “la preocupación y la angustia” que tienen todos los trabajadores por encontrarse “de un día para otro con una medida sin ninguna clase de consulta”.

En tal sentido, Vallejos explicó que “algunas plantas, como la planta de Casilda ya viene parada desde el primer día de suspensión porque es totalmente exportadora; otras plantas siguieron trabajando con reducción de tareas; y otras van a dejar de trabajar la semana próxima”. “Y lo que le venimos a plantear al gobierno de la provincia -argumentó- es que el cierre de la exportación no va a resolver el problema, desde nuestro punto de vista, porque en la exportación que mandan a China esa carne no la consume el mercado argentino, y de la carne de exportación a otros mercados se consume muy poco, porque es una carne pesada que no es para el consumo interno nuestro”.

Prevén movilizaciones

En tanto, Vallejos también adelantó que desde el sector han decidido “trabajar hasta la semana próxima y sacar los trabajadores a la calle a pesar de la pandemia porque con un REPRO de veinte mil pesos no se va a resolver el problema en los hogares de los trabajadores de la carne”. “Algunos compañeros proponen movilizar a todos los trabajadores para acá, la capital de Santa Fe, porque es la provincia más afectada; y otros plantean que la que la movilización se debe hacer a Buenos Aires, para que realmente nos escuchen que no estamos dispuestos a dejar diez mil trabajadores en la calle y quedarnos de brazos cruzados”, advirtió.

Además, el dirigente sindical recordó que “según la Cámara Exportadora, las trece mil toneladas destinadas por mes a los once cortes populares que exige el Gobierno ya se han otorgado, pero al no estar en la mesa nosotros no tenemos conocimiento real de las negociaciones: el sector de los exportadores dice que ofrecieron más del cien por ciento de aumento de toneladas y que fue rechazado por el gobierno, nosotros no sabemos si es verdad o mentira”.

Mientras, reconoció que “si vuelve la exportación puede haber una demora de una semana” en la reactivación del sector, “entre que llega la hacienda y se acomodan las plantas”. “De todas maneras -insistió Vallejos- la preocupación nuestra es el salario del trabajador: no es un gran salario pero los trabajadores han tomado sus pequeñas deudas y hoy no lo van a poder pagar”. “Además puede generar faltante de carne, porque de acuerdo a las informaciones esta decisión se tomó para que el precio de la carne baje pero aumentó un veinte por ciento desde que cerraron las exportaciones hasta el día de hoy”, alertó.

“Hay que estudiar otra solución para abastecer el mercado interno sin que aumenten tanto los precios y todo esto lo ha entendido el gobierno de la provincia; ellos van a trabajar para ver si reabren las exportaciones y buscan otros mecanismos para poder resolver el problema del alza de los precios”, concluyó el representante de los trabajadores de la carne.

De la reunión, que se llevó a cabo este martes a las 17 en el Ministerio de la Producción, participaron además el titular de la cartera, Daniel Costamagna, y el senador nacional, Roberto Mirabella.