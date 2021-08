"La escuela es segura sólo si se sostiene el distanciamiento"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ciudad de Buenos Aires y Mendoza se opusieron a los criterios sanitarios acordados en el Consejo Federal de Educación, y buscarán implementar presencialidad total sin distanciamiento ni burbujas.

Una decena de provincias regresaron este lunes a la actividad escolar con restricciones mínimas en las escuelas, aunque con la vigencia de burbujas y medidas de prevención. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza rechazaron la propuesta del gobierno nacional y buscarán tener una presencialidad plena.

En ese sentido, la secretaria de Evaluación Educativa del ministerio de Educación de la Nación, Gabriela Diker, se refirió a la postura de ambas jurisdicciones en rechazo de la última resolución del Consejo Federal de Educación, donde se renovaron los protocolos de distanciamiento e higiene para las escuela tras el receso invernal.

"Las escuelas son lugares seguros en el marco del sostenimiento de estos protocolos, lo dicen los sanitaristas. No se sabe qué pasará con una situación de hacinamiento en las aulas. Esto habla de una responsabilidad nula en materia de cuidado de la salud", dijo en declaraciones a Radio Cooperativa.

Diker precisó, además, que "se trata de una intromisión en una decisión sanitaria ya que no corresponde a ellos decir si hay que mantener o no el distanciamiento" y consideró: "Es una discusión insólita que debemos sostener. Todavía estamos en pandemia, los indicadores mejoraron pero la experiencia internacional indica que no debemos descuidarnos".