Defendió su postulación para senador suplente

Perotti evitó responder las imputaciones de Rossi

"No voy a dedicar un segundo a responder agravios", se atajó, aunque no se privó de atribuir las críticas a que "apoyamos una propuesta nueva", y eso "no les gusta" a quienes quieren seguir estando. "La campaña más importante es la de vacunación", aclaró.

El gobernador inauguró el anexo de la escuela de Artes Visuales "Juan Mantovani". Crédito: Guillermo Di Salvatore

Por Emerio Agretti SEGUIR Por Ivana Fux SEGUIR Con el argumento de que "no es el momento" y la confesión de que "soy bastante aburrido para hablar de elecciones en conferencia de prensa", el gobernador Omar Perotti declinó comentar los dichos del precandidato a senador nacional Agustín Rossi, que lo acusó de intentar "robar el peronismo" de Santa Fe e intentar establecer un proceso "hegemónico, autocrático y autoritario". Y justificó su propia participación en la otra lista, como precandidato a senador suplente, como una manera de "decir donde estoy parado y qué propuesta apoyo". Perotti dialogó con el periodismo este martes a la mañana, en el marco de la inauguración del nuevo anexo de la escuela de Artes Visuales "Juan Mantovani", sobre la cual manifestó el "orgullo" de contar con una institución de esas características, como referente ineludible en la provincia. Por esa razón mostró reticencia a acceder a la requisitoria periodística sobre el candente temario de la interna política tras el cierre de listas, aunque finalmente se avino a dar razones de su participación en las mismas, como candidato a senador suplente en la boleta que lleva a Marcelo Lewandowski. "Creemos que estamos en una etapa que vino a cambiar cosas, a abrir horizontes diferentes, a renovar. Y es por eso que creemos que hay gente nueva participando, no siempre los mismos. Y es por eso que he tomado la decisión de participar, acompañándolos". Tenés que leer Mudallel, por la vuelta: "Buscamos traer el modelo productivo de Perotti a la ciudad" Y en particular, sobre su inclusión en la boleta, sostuvo que "no es algo tan original, ni soy el primero. Me gusta decir donde estoy parado, a quienes acompaño, y por qué creo en el proyecto que estamos acompañando. Creo en una Santa Fe vinculada a la Nación, una Santa Fe protagonista. No nos gusta que nos impongan cosas, nos gusta definirlas, trabajar desde aquí, acordar. Y estamos en una tarea con el gobierno nacional muy rica y productiva para la provincia de Santa Fe. Lo queremos hacer, y lo queremos hacer con una impronta santafesina, que sin duda enriquece esa mirada y nos está dando y nos va a seguir dando muchos logros". En esa cuerda, también buscó desdramatizar el hecho de que su propia vicegobernadora, Alejandra Rodenas, es candidata en la lista rival. "Cada uno tiene el derecho a participar. Es lo mismo que si usted mira en las listas de los otros, y cuestiona que por qué está Fulano, si trabajó o militó en tal o cual sector. Lo importante de esto es que cada uno en el tránsito de la campaña no pierda de vista que la campaña más importante es la de la vacunación, la del cuidado de todos los argentinos, y en particular de los santafesinos. Que de todos y cada uno de los que participen podamos tomar aportes, sugerencias para mejorar nuestra gestión en el día a día. El resto que participe, que actúe, no hay valoraciones negativas hacia nadie". Tenés que leer Perotti presidió acto de apertura de sobres para la construcción de la Escuela N° 238 en Venado Tuerto Nada termina Al ser consultado sobre la situación en el gabinete de sus ministros de Gobierno, Roberto Sukerman (explícitamente alineado con el sector de Rossi) y Jorge Llonch (esposo de Rodenas), comentó que "seguramente hablaremos con ellos, pero la idea es que cada uno siga haciendo bien su tarea. Piense como piense. Los que son candidatos será diferente, pero claramente lo que vamos a tener es una Paso, no es que algo se va a terminar porque tengamos una elección. Después de la Paso vamos a seguir trabajando todos juntos. Las Paso a veces tienden a dramatizarse demasiado. En lo personal, y eso es lo que le he planteado a mi gabinete, no debemos perder de vista lo más importante, que es que estamos en etapa de pandemia, de vacunación, que tiene que seguir creciendo y al mejor y mayor ritmo posible en las segundas dosis y completar la primera, y en la expectativa de poder sobrellevar cualquier aparición de una nueva cepa, y sosteniendo una actividad económica que es orgullo de los santafesinos cuando vemos que es la provincia que más ha generado empleo, que mejor dinámica ha mostrado". Perotti persistió en la voluntad de no confrontar verbalmente con Rossi, al menos en esta instancia, aún frente al tenor de las imputaciones formuladas por éste. "Ustedes me conocen, soy bastante aburrido para hablar de elecciones en una conferencia de prensa. No voy a dedicar un segundo a responder agravios, para hablar de los otros. Cada minuto, cada segundo que me concedan va a ser para hablar de lo que yo creo. Y yo creo en una propuesta nueva, creo en el senador Lewandowski como una expresión nueva llegada a la política, con potencial, con crecimiento. He trabajado y ha sido mi compañera de fórmula Marilín Sacnun, con quien le dimos en 2015 una victoria importante al justicialismo en la provincia de Santa Fe en una elección muy difícil, le ganamos en ese momento a Carlos Reutemann, a Hermes Binner. Y a partir de allí trabajé con ella, así que sé de su experiencia. Al igual que con Roberto Mirabella, que hoy encabeza la lista de diputados. Son dos personas con quienes en esta etapa de gestión pude trabajar en el día a día, me ayudaron a transitar pasillos en los ministerio de Buenos Aires. Es un vínculo de gestión que necesita la provincia, a esa experiencia no quiero regalarla". Sin embargo, se guardó para el final una leve estocada para su adversario interno, aún sin nombrarlo: "Si dijimos que llegábamos para hacer cosas distintas, para que entre gente nueva, para abrir el espacio a otros, quiero ser consecuente con eso. seguramente eso a quienes tenían aspiraciones de seguir siendo, de estar, no les gusta. Bueno, esto es parte de lo que tienen que dirimir los santafesinos". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

