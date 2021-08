https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 28.07.2021 - 17:17

19:12

Un error de Marcos Díaz le facilitó a Colón la ventaja a los 4 minutos de juego y sobre el final de la etapa, un error del árbitro sancionando penal para Huracán. Fue empate con sabor a poco, para un equipo que bajó el rendimiento con respecto a sus dos anteriores presentaciones.

1-1 en Parque Patricios Igualdad que cotiza en baja Un error de Marcos Díaz le facilitó a Colón la ventaja a los 4 minutos de juego y sobre el final de la etapa, un error del árbitro sancionando penal para Huracán. Fue empate con sabor a poco, para un equipo que bajó el rendimiento con respecto a sus dos anteriores presentaciones. Un error de Marcos Díaz le facilitó a Colón la ventaja a los 4 minutos de juego y sobre el final de la etapa, un error del árbitro sancionando penal para Huracán. Fue empate con sabor a poco, para un equipo que bajó el rendimiento con respecto a sus dos anteriores presentaciones.

Tras un auspicioso inicio ante River en el Monumental, Colón cayó en su casa (jugando un gran primer tiempo) ante Lanús, recibiendo en definitiva una goleada 1-4. Ahora ante el Globo se encontró con un gol a los pocos minutos, pero esta vez no lo supo aprovechar: Un impreciso Huracán lo fue llevando de a poco y Colón falló en lo que siempre fue su marca: la efectividad. Si bien no fueron muchas las situaciones generadas, tanto Morelo, como Farías y Pierotti tuvieron sus chances y no pudieron.

Fue empate en Buenos Aires, desde los números suma, pero desde el juego vemos un equipo que debutó en forma estupenda y que en la tercera fecha retrocedió bastante.

El arranque

Huracán arrancó con mucho ímpetu tratando de meter al Sabalero en un arco en los primeros minutos, pero enseguida Bernardi recuperó una pelota en el medio y de ahí salió el pase para Farías, que se la devolvió al cordobés quien avanzó unos metros y filtró el pase para Wilson Morelo, la salida abajo de Márcos Díaz parecía ponerle fin al ataque, pero el 1 se equivocó y la pelota le rebotó en las manos, lo que hizo fue dejarle servido el gol a Morelo, quien en la línea del arco, solo tuvo que empujarla al fondo. 1-0.

Huracán sintió el golpe y Colón se replegó en el fondo, ganando las divididas y saliendo siempre con mucho peligro para la contra. Un rato después fue Facundo Farías que recibió libre dentro del área, pero el delantero no pudo rematar con comodidad y se la terminó alcanzando a Díaz.

Mejor Colón

Con el resultado a favor el equipo de Eduardo Domínguez se sentía mucho más cómodo en el trámite, dejándole toda la responsabilidad a un Huracán al que todo le costaba y la imprecisión de sus jugadores, hacía que Colón se afiance cada vez más en el juego.

De un corner desde la izquierda, saltó solo Johnatan Galván, el ex Unión cabeceó muy desviado desde una inmejorable posición.

Los minutos corrían y el juego no mostraba cambios, la única zona en la que el local llevaba un poco de preocupación al Sabalero, era el sector derecho de la defensa, con la velocidad del "Mosquito" Silva.

Gran jugada

Por izquierda salió rápido Colón, Góez jugó con Bernardi y este habilitó a Morelo, que recibióen tres cuarto de campo, un poco abierto, el colombiano avanzó enganchando dos veces y haciendo pasar de largo a dos defensores, finalmente le quedó para la derecha y su disparo cruzando se estrelló en el segundo palo de Díaz.

El partido seguía a pedir de Colón, con un Huracán apurado, complicado e impreciso, beneficiando al juego que proponía la visita y que siempre estaba mucho más cerca del segundo que el local de llegar al empate.

La sociedad Góez-Bernardi, se había apoderado del medio y desde ellos salían todas las situaciones de peligro para Colón que se afianzaba cada vez más en el juego.

Colón empató 1a 1 con Huracán

El empate

Superados los 40 llegó una pelota para Silva por izquierda, el delantero amagó rematar, pero controló y la tiró atrás para la llegada de Candia que sacó un tremendo remate, el que en forma espectacular logró rechazar Burián, el rebote le cayó a Hezze que buscó arco, pero su remate pegó en el codo de Garcés (muy junto a su brazo, sin expandirlo), Hernán Mastrángelo muy cerca, no dudó y marcó penal.

Johnatan Candia se hizo cargo con un disparo fuerte, a media altura, a la izquierda de un Burián que fue al otro palo y estableció la igualdad, cuando parecía que Colón se iba a los vestuarios arriba.

En los minutos finales Colón ejecutó dos tiros de esquina y de contra Huracán llegó con un centro que pudo desviar Garcés cuando llegaba Santiago Hezze libre para cabecear.

Se fue una etapa donde Colón se puso en ventaja en su primer avance, para luego afianzarse sobre su rival que terminó encontrando un penal (no existió) que llegó luego de una brillante salvada de Leonardo Burián.

El complemento

Sin variantes en el inicio del segundo tiempo, con un Huracán que apareció mejor, luego de haber logrado el empate en los minutos finales.

Domínguez sacó a Christian Bernardi (el mejor en la primera parte), para el ingreso de Santiago Pierotti, que enseguida se mostró muy participativo y tuvo una situación clara en sus pies. El ingresado recibió de Farías y remató, la pelota dio en palo, esto pudo haber torcido el desarrollo del juego

Huracán comenzó a manejar la pelota con mejor precisión y Colón esperaba siempre detrás de esta, refugiado solo apostando al error de su rival.

A la salida de un tiro de esquina, la volvieron a meter al área y por la oportuna salida de Burián (logró atorar) ante Silva que remató evitó el segundo, el balón quedó entre las piernas del arquero en una situación de peligro.

Ingresó Lucas Beltrán por Alexis Castro, tratando de tener más presencia en el área rival.

Polémica

Por izquierda Piovi metió una pelota en el área para el lugar donde estaba Facundo Farías (fuera de juego), el pibe se detuvo y Morelo fue en busca del balón, cuando el colombiano llegó recibió la falta de un defensor por lo que el árbitro no dudó en marcar la pena máxima, situación invalidada porque el asistente tenía la bandera arriba por offside. El hecho claro es que el balón primero fue para Farías, que luego quiso participar de la misma, estirando la pierna para tratar de hacerse el balón.

Mejora Colón

Con una levantada Farías y la insistencia de Wilson Morelo por la izquierda el equipo de Eduardo Domínguez emparejó el trámite y fue levemente superior en los minutos finales, pero sin la profundidad necesaria como para haber logrado los tres puntos.

A los 35, por derecha Mura llegó al fondo y metió un buen centro para la cabeza de Lucas Beltrán, pero la oportuna intervención de Merolla dejó sin chances al delantero, la pelota le cayó a Farías que se sacó un hombre de encima y remató abajo, justo al lugar donde estaba ubicado Díaz.

Colón terminó mejor un partido con alternativas cambiantes, en donde se puso arriba tras una falla en el arquero local y terminó en empate por la falla del árbitro en sancionar un penal que no fue.