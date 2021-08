El aguante para Germán Chiaraviglio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El santafesino no competirá este sábado en la prueba de salto con garrocha de los XXXII Juegos Olímpicos que se realizan en Tokio atravesados por la Pandemia de Covid-19. El atleta quedó aislado en un Hotel por 10 días….hasta cuando los Juegos lleguen a su fin.

Por Fabiana García

Germán Chiaraviglio luchó contra el Covid -19 desde que llegó a Tokio y se instaló en la Villa Olímpica. Desde el primer día el test de saliva le daba positivo al virus y debía someterse de inmediato al PCR cumpliendo cada vez un aislamiento preventivo de tres horas.

Disfrutó apenas de la Ceremonia de Apertura de sus terceros Juegos Olímpicos, como uno de los máximos referentes del deporte argentino captó las imágenes de un valor único para nosotros, al vivirlos de adentro como pocos.

El día 27 de julio Germán vislumbró algo de lo que estaba viviendo “son Juegos distintos….ya contaré”. No había ido al estadio de competencia, entrenaba en otra pista que se les había designado.

Al otro día llegó un audio que resultó el testimonio más concreto de lo que significó realizar los Juegos en esta Pandemia. Textualmente en el audio del miércoles pasado , dirigido a todos, expresó: “ Estoy afuera…estoy afuera. Estoy aislado, di positivo de Covid esta mañana, estoy en hotel un poco congestionado, es muy duro, pero me toco a mí, que va a hacer …era una de las posibilidades y me ocurrió. Así son las reglas y tengo que salir. Voy a estar en hotel por 10 días y no voy a competir, me faltaban tres días y no voy a entrar a la pista”.

El entrenador de Germán Chiaraviglio, Javier Benìtez oriundo de Concordia también está aislado, pero ha dado negativo a los reiterados test. Está bien de salud, pero anímicamente abatido. Javier es un ex garrochista, tuvo el récord Argentino hasta la incursión de Germán a la categoría mayores, no había llegado a ser olímpico, es su primera vez como entrenador y le tocó compartir esta historia que nadie querría haber contado.

La prueba de garrocha se desarrollará el sábado a las 9.40 de Tokio , este viernes pasadas las 22 en Argentina. Siendo una de las pruebas más extensas del programa atlético sin dudas trascenderá a la madrugada.

La competencia de garrocha en Tokio es una de las más apasionantes del programa atlético en estos Juegos. Allí estará el recordman mundial y superstar del atletismo actual, el sueco Armand DuPlantis, ante un grupo que incluye al defensor del título olímpico y recordman sudamericano, el brasileño Thiago Braz da Silva; el campeón mundial vigente Sam Kendricks (EE.UU.) y uno de los históricos de la especialidad, el ex campeón mundial y olímpico Renaud Lavillenie (Francia). La participación de éste también estaba en duda, debido al esguince de tobillo que sufrió en el último torneo en su país, pero finalmente confirmó que se ha recuperado.

Las últimas horas

Chiaraviglio se encuentra alojado y bien asistido por el equipo médico de los Juegos de Tokio. No es el único, muchos atraviesan su misma situación y es la postal oscura de estos Juegos. ¿Debían realizarse? Será un interrogante que se planteará para siempre en el historial olímpico.

El atleta santafesino, de 34 años, mantiene contacto telefónico con su familia que desea se recupere bien y apoyándolo como siempre. Chiaraviglio estaba vacunado con las dos dosis, y sus síntomas son leves, congestión, un poco de fiebre y decaimiento.

El garrochista, dueño del récord nacional con 5.75 metros, había clasificado a Tokio en un largo camino, donde tuvo que luchar y mantener cada puesto del ranking que lo depositaría –o no-en la competencia.

Casi siempre oscilo cerca del puesto 28, clasificaban a Tokio los 32 primeros, el 30 de junio quedó definitivamente clasificado en ese puesto.

Nunca perdió de vista la meta. Tuvo un 2020 muy duro, la pérdida de su gran amigo Braian Toledo (olímpico en jabalina), poco después el fallecimiento de su padre y primer entrenador Guillermo Chiaraviglio y luego su abuelo. Pero formó un hogar con María Pía Gaite y en diciembre nació su hija Ambar, “que le da significado a todo lo que hago”, dijo tiempo atrás.

El mensaje de su familia

Hola Ger!!! Acá estamos como el primer día! Con la felicidad y el orgullo de verte en lo más alto cumpliendo tus sueños siempre!! En las buenas y en las no tanto enseñándonos algo! Si alguien sabe de sobrepasar adversidades sos vos! Si alguien nos enseñó a pelear y dar todo por lo que ama y se propone, sos vos!!! Te esperamos como siempre, con los brazos preparados para el abrazo que nos damos después de cada torneo, con admiración por el camino recorrido y con el amor y la pasión que nos unió siempre. GRACIAS una vez más!!! Hay Ger y vuelo para rato!! Te Amamos Papá!. Valeria Ciaraviglio, Miriam Ermácora, María Pia Gaite y Ambar Chiaraviglio.

El más grande

Germán también recibió importantes muestras de apoyo por parte de su grupo de amigos.

"Gran embajador santafesino, querido y respetado por todo el país y sus compañeros de todo el mundo, innumerables titulos nacionales e internacionales. Sacrificio, humildad, solidaridad, talento, resiliencia, compañerismo son algunos de los adjetivos que siempre describen a nuestro gran amigo y ejemplo. Pero sin dudas que lo más importante es la persona que hay detrás. Desde jardín de infantes la mayoría del grupo y algunos que se fueron sumando a lo largo de la vida nos fuiste enseñando de atletismo y nos hicimos hinchas tuyo conociendo todos los pormenores del salto con garrocha. Por eso y por todo lo que sabemos que luchaste, te reinventaste despues de cada obstáculo que te hizo más y más fuerte, lesiones, complicaciones para entrenar, esta circunstancia absolutamente dolorosa e inimaginable estamos seguros que va a ser otro desafio para seguir adelante y motivándote a nuevos objetivos! Este es un momento en que las palabras no salen, cuestan… pero nosotros los amigos con una mirada y un gran abrazo sabemos que todo esta bien y que de esto se sale fortalecido y con nuevos desafios! Te queremos mucho Charavia y sabes que la banda te espera para compartir un gran asado. Para nosotros sos el más grande y no hay dudas que ya ganaste!!"