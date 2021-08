La solución para Colón llegó con un "bombazo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un partido muy parejo y en el momento donde el Tomba estaba un poco más cerca, el tremendo remate de Cristian Ferreira a los 22 del complemento le terminó dando la victoria.

En un juego muy disputado con muy pocas llegadas de ambos lados, Colón sacó rédito con un tremendo "bombazo" de Cristian Ferreira en un tiro libre en el borde del área, luego de una falta sobre Mauro Formica.

Godoy Cruz se hizo fuerte en el medio y le planteó un partido muy disputado en esa zona, donde el sabalero no encontró el juego de otras tardes, asimismo pudo aprovechar con el tiro libre, que en definitiva terminó planchando el juego, ya que la visita no asimiló el golpe y tras el gol no fue el mismo rival que se había insinuado en el arranque del complemento.

En inicio

Se plantó bien la visita en la siesta santafesina en los primeros minutos, con un planteo inteligente del "Gallego" Méndez que buscó plantearle el partido en el medio tratando de impedir la generación de juego "sabalero", al menos en la primera etapa lo consiguió sin pasar mayores sobresaltos.

Lo tuvo Alexis Castro en los primeros minutos, luego del error del arquero visitante, que con las manos quiso cruzar la pelota para un defensor, apareciendo el volante, que capturó, se metió en el área sacándose de encima un defensor, rematando de zurda abajo, para que la pelota pase rozando el palo izquierdo de Juan Angel Espínola González. En definitiva terminó siendo la situación más clara de todo el partido.

#LPFxTNTsports | ¡QUÉ PEDAZO DE GOL! Cristian Ferreira remató directo al arco en el tiro libre para dejar el encuentro 1 a 0 a favor del Sabalero. pic.twitter.com/NPfQcEBdmk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 31, 2021

Antes de los 5, Facundo Farías generó un buen tiro libre que Castro mandó lejos por encima del travesaño. Parecía que Colón comenzaba a generar situaciones, pero fue solo esto y casi nada más.

Pasa poco

No ofreció más el primer tiempo, porque paulatinamente la visita fue adelantando sus líneas y el partido pasó a jugarse en el medio, donde el Tomba generó algunas situaciones, pero fue sorprendido en varias oportunidades en posición adelantada, hecho este que hizo lucir el aceitado trabajo de la defensa rojinegra.

A los 30, Mura se complicó solo en un rechazo y Ramírez capturó la pelota en el área, tirando un centro que tras muchos rebotes y "pifias", terminó siendo rechazada a campo rival por Piovi. Pasaba muy poco en el juego y el partido comenzaba a ser aburrido.

Repunte

A los 38 y tras muchos minutos, Rodrigo Aliendro peleó una pelota, le cometieron infracción y terminó generando un tiro libre que con mucha fuerza, abajo, pero muy desviado remató Wilson Morelo.

A la salida de un corner, salió muy rápido Godoy Cruz y quedaron 3 contra 1, Ojeda manejó el balón con dos compañeros para habilitar, pero se terminó demorando y Mura (había quedado como último hombre) en una gran acción logró capturar y rechazar la pelota en una situación que podía llevar riesgo para el arco de Leonardo Burián.

Afuera el colombiano

Se lesionó Wilson Morelo (al patear el tiro libre y su lugar fue ocupado por Cristian Ferreyra a los 44 minutos).

En la última de la etapa Christian Bernardi se mandó entre dos pero fue tomado arriba por Guillermo Ortíz (se ganó la amarilla), el tiro libre fue ejecutado por el cordobés, pero su remate se estrelló en la barrera sin consecuencias.

En los minutos finales mejoró un poco Colón, se adelantó en el terreno pero estuvo lejos de poder inquietar a un rival que la pasó tranquilo a lo largo de toda la etapa.

Segundo tiempo

Los mismos 11 sabaleros que terminaron la etapa salieron a jugar, lo mismo que en la visita.

Un rechazo corto, con la cabeza, de Facundo Garcés generó una situación muy clara para Godoy Cruz, donde Leonardo Burián abajo, logró desviar un potente remate, en el rebote el cierre de Piovi impidió que Ojeda empuje al gol.

Salió lejos Facundo Garcés golpeando a un rival lo que le valió la tarjeta amarilla. Méndez metió dos cambios antes de los 10 minutos (Colman y Leyes afuera por Badaloni y Llano). En el tiro libre al centro del área (de Ramírez), tras el desvió en Breitenbruch, el balón quedó justo en el lugar donde estaba parado Burián.

Palo y afuera

Salió mal Mura en un cruce y dejó libre a Ramírez, quien avanzó por izquierda, se metió en el área y sacó un derechazo que se estrelló en el palo izquierdo de Burián, saliendo al centro, esquivando a otro delantero y quedando en las manos del arquero.

Preocupado por el dominio tombino el DT sabalero metió dos cambios, ingresaron Lucas Beltrán y Mauro Formica por Christian Bernardi y Alexis Castro.

Apertura

Un error de Ballaude que dejó corta una pelota, generó una salida rápida para Colón que terminó en un pase para Formica, quien avanzó pero fue tocado por Damián Pérez casi pisando el área.

Entre Formica y Ferreira se pelearon por tomar la pelota, finalmente quedó para el ex River, que sacó un tremendo remate, que tras previo desvío en la barrera (rebotó en la espalda de Martín Ojeda) se clavó en el ángulo tombino.

En el peor momento de Colón el gol de Ferreira cambiaba totalmente el rumbo de un juego en donde los méritos los estaba haciendo el equipo de Eduardo Méndez.

Mejora Colón

Sintió el tanto el equipo visitante y después del gol el partido se hizo muy parejo, asimismo Eduardo Domínguez decidió reforzar la defensa, ingresando Bruno Bianchi al fondo para la salida de un delantero (Facundo Farías). Rápidamente Méndez sacó a Ojeda para el ingreso de Sebastián Lomonaco.

Se consumieron los minutos finales y más allá de uno que otro centro, la valla de Burián no corrió peligro y los tres puntos quedaron en Santa Fe.