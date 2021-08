https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 12:44

12:41

Consignaron que abarca a todos los sectores de Juntos por el Cambio, y también es representativa territorialmente.

Con López Molina presentaron la lista Corral: "Esta es una propuesta plural, para defender a Santa Fe en el Congreso" Consignaron que abarca a todos los sectores de Juntos por el Cambio, y también es representativa territorialmente. Consignaron que abarca a todos los sectores de Juntos por el Cambio, y también es representativa territorialmente.

Este lunes en la Costanera Este santafesina se presentó la lista que encabezan José Corral y Roy López Molina, como precandidatos a senador y diputado nacional respectivamente, para las PASO en Juntos por el Cambio. Estuvieron presentes otros postulantes del sector que encabeza el exintendente, entre ellos la precandidata a concejal para la capital provincial, Adriana "Chuchi" Molina.

"Es una lista de unidad, porque estamos integrados todos los sectores fundadores de Juntos por el Cambio. Yo vengo del radicalismo; el PRO está representado por Roy López Molina, concejal rosarino que encabeza la lista de diputados, y Astrid Hummel, también del PRO, nos acompaña en la propuesta para el Senado. Y está presente la Coalición Cívica de Lilita Carrió, con Lucila Lehmann, que es la segunda candidata a diputada nacional", señaló el ex intendente de Santa Fe.

"Tenemos además una lista plural desde el punto de vista de la representación de las regiones de la provincia. Por citar dos casos, nos acompaña Florencia González, que es radical también, de Santo Tomé, concejal y transmite eso de estar cerca de los vecinos que nos parece tan importante. Y está Enrique Paduán, intendente de Villa Ocampo, que representa la gestión local en el norte santafesino, y que hoy está de recorrida por Las Toscas".

La presentación fue en un local gastronómico de la Costanera Este. En ese sentido, el ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio subrayó: "Este tipo de emprendimientos para nosotros fueron parte de nuestra gestión, con concesiones municipales para brindar un servicio de gastronomía, de atención de turismo en el marco de una estrategia que tuvo la ciudad y que queremos que se recupere y se ponga en marcha de nuevo".

"Por eso -remarcó- nos acompaña también "Chuchi" Molina, que encabeza nuestra propuesta para la ciudad y queremos dar este gesto de apoyo a los que sobrevivieron y la luchan en este tiempo tan difícil, los gastronómicos, los muchachos y chicas que tienen emprendimientos que tuvieron restricciones de horario e incluso debieron cerrar durante muchos meses, sin el suficiente apoyo del Estado y sin embargo, están abriendo sus puertas".

Respecto a las propuestas que piensa llevar a la Cámara alta, el referente provincial de Juntos por el Cambio afirmó: "Nuestras ideas y nuestros aportes van a estar en torno al trabajo, la educación y las obras que nos parece que son las prioridades que tiene que tener Argentina y Santa Fe para que generar equilibrio en el Congreso y para que el país tenga futuro real".

Política sin privilegios

A su turno, López Molina apuntó: "Vamos a ir al Congreso de la Nación a poner límites, a poner equilibrio no solamente para frenar los brotes autoritarios que por momentos el Gobierno Nacional muestra poniendo en jaque las instituciones, la libertad, usando la pandemia para avanzar sobre derechos, sino para hacer nuestra propuesta sobre la provincia que queremos y el país que queremos".

"Ya sabemos cuál es el Estado que no queremos: no queremos un Estado que genere privilegios para los vacunados, amigos del gobierno. No queremos un Estado que mientras a todos nos pedía que estemos encerrados festejaba cumpleaños en la Quinta de Olivos. Esa angustia, esa preocupación que nos deja la crisis sanitaria y la crisis económica, la queremos resolver con más y mejor política repensando un estado que solucione los problemas de la gente", concluyó el edil rosarino.

Poner en marcha la ciudad

En el marco del acto, la precandidata a concejal Adriana "Chuchi" Molina planteó: "Nuestra propuesta tiene el convencimiento de que la ciudad de Santa Fe necesita ponerse en marcha y este es un lugar simbólico pensando en eso: el turismo, la ciudad de eventos, esa ciudad viva que todos queremos. Por supuesto no desconocemos el contexto en el que estamos, pero sabemos que es posible ponerla en marcha y es lo que nos piden los comerciantes y los gastronómicos, pensar en esta ciudad pospandemia y ayudar y colaborar para dar empuje al trabajo y la producción".