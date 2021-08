https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.08.2021 - Última actualización - 20:33

20:28

Tuvo gol, contundencia, manejó el partido, defendió bien, ganó con amplitud en el resultado y en el trámite ante un grande que llegaba puntero.

El mejor partido, individual y colectivamente, de la era Azconzábal... A Unión le salió todo lo que antes se le criticaba Tuvo gol, contundencia, manejó el partido, defendió bien, ganó con amplitud en el resultado y en el trámite ante un grande que llegaba puntero. Tuvo gol, contundencia, manejó el partido, defendió bien, ganó con amplitud en el resultado y en el trámite ante un grande que llegaba puntero.

"El resultado habla por sí solo", dijo el Vasco Azconzábal con alta dosis de certeza. Un 4 a 0 no se discute, aunque resulte sorpresivo para este Unión tan "flaco" de gol. Fue el mejor partido de su era, el que ganó con mayor comodidad, el que no admite ningún tipo de cuestionamiento. Unión hizo cuatro goles pero creó otras tantas situaciones propicias. Fue contundente porque goleó, pero también habrá que admitir que le sobraron razones para justificar tamaña diferencia, algo impropio, lejano en el tiempo si buscamos antecedentes inmediatos. Hacía casi 3 años que Unión no ganaba un partido por esta diferencia. Por eso, cualquier adjetivo que se utilice estará a tono con la importancia del triunfo y también por las condiciones en que se dio. Porque también hacía mucho tiempo que el hincha de Unión no veía un partido con tanta tranquilidad como este, al punto tal que Unión convirtió al segundo tiempo en un "trámite".

Hubo varias figuras para rescatar, empezando por el primer tiempo del "Pajarito" Juárez (7) al que le faltó el gol (estuvo muy cerca en dos ocasiones, pero participó del gol en contra de Gattoni). Movedizo, difícil de marcar y de encontrar por parte de los defensores de San Lorenzo, generalmente más lentos que él. Se fue desinflando en el segundo tiempo, pero enseguida lo advirtió el Vasco y le dio aire a su sector con la entrada de Roldán.

Lucas Esquivel desborda a su marcador. Además de haber marcado su primer gol con la camiseta de Unión, el lateral rojiblanco tuvo una muy buena actuación. Foto: Mauricio Garín

Otros que estuvieron a su altura, fueron Zenón (7) y Vera (7). El primero estuvo cerca del gol (mano a mano con el partido 1 a 0 que pasó rozando el palo), le "mostró" permanentemente la pelota a los defensores de San Lorenzo, jugó con gran confianza y un cambio de ritmo difícil de descifrar para los rivales. El segundo fue imparable cuando se proyectó al ataque, protagonizó la gran jugada del segundo gol (¡golazo!) y si bien tuvo algunas dificultades en la marca de Angel Romero, igualmente terminó dando garantías defensivas para redondear un muy buen trabajo. Casi a la misma altura de ellos, hay que mencionar a Cañete (7), protagonista directo de la jugada del tercer gol, quien se adueñó de la pelota en muchos pasajes del partido, con gran despliegue y mostrándose siempre libre para recibir.