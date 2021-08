Todos los colores de la maternidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra de teatro musical que fue furor en el off-Broadway, escrita por Sue Fabisch, se estrenó en el porteño Teatro Picadero este viernes 13. A partir del 20 de agosto se podrá ver por streaming en todo el país. El Litoral conversó con Paula Kohan y Florencia Otero, parte del elenco que se completa con Sabrina Garciarena y Viviana Puerta.

“Madres” es la obra que fue furor en el off-Broadway, y llega al teatro Picadero el viernes 13 de agosto de la mano de cuatro reconocidas actrices. La obra propone compartir las historias y experiencias de cuatro amigas opuestas que comparten una intensa tarea en común: la aventura tan única y maravillosa de ser mamá. El elenco está conformado por Sabrina Garciarena (Dani), Paula Kohan (Maru), Flor Otero (Nina) y Viviana Puerta (Barbi).

También, estará disponible vía streaming para todo el país desde el 20 de agosto, por la plataforma de Plateanet, en los mismos horarios que se realizaran las funciones presenciales, grabada a ocho cámaras y con grúas para alcanzar un producto de excelencia.

Por primera vez en la Argentina, el elenco y el equipo creativo está 100 % conformado por mujeres. Dirigida por Josefina Pieres, con producción general de Valentina Berger (GO Broadway Productions) y Royal Cinema Group.

La directora vocal y adaptadora musical del material original de Sue Fabisch fue Ana Durañona; las coreografías, de María Maxwell; Julieta Wager es la encargada de la escenografía; la producción ejecutiva está a cargo de Florencia Blejer, con Mina Battista como stage manager.

El Litoral pudo conversar con Kohan y Otero, antes del gran estreno presencial, pero también perfilando la posibilidad de ser vista a distancia por el público santafesino.

Encuentro

-¿Cómo llegó la convocatoria para la conformación del elenco?

Flor: -Vos llegaste primero.

Paula: -No, vos, cien por ciento. Yo soy el último orejón (risas).

Flor:- Conozco a Valentina Berger, la CEO de GO Broadway, desde hace muchos años; ya nos había becado con mi marido (Germán Tripel) para ir a estudiar allá. Ya teníamos como un vínculo previo, y me contó que estaba esta obra del off-Broadway y que la idea era traerla a Argentina. Obviamente en medio de la pandemia no sabíamos cuándo se iba a hacer; así que en cuanto todo empezó a tomar forma me llamó, me dijo: “La idea es que hagas este personaje”. Y ahí empezó este caminito. Y me había dicho que Paula ya estaba (risas).

-¿Cómo se dio la química entre las cuatro? Algunas habían trabajado juntas antes, pero cada grupo es una es una dinámica nueva.

Paula: -Yo me llevo bárbaro con todas menos con Florencia Otero (risas). La particularidad que tiene este equipo de cien por ciento mujeres es que no llevamos todas espectacular, nos potenciamos muchísimo, nos divertimos, nos abrazamos, Porque también ha sido un mes y medio de mucha intensidad; a mí me pasa que soy mamá muy reciente, entonces me sentí muy contenida y con mujeres con mucha experiencia. A veces las miraba diciendo “¿que hago, que hago?”, y ellas “vamos, andá por acá” o “fijate esto”, pero no desde un lugar de imposición, sino de acompañarnos, de querer lo mejor para la otra. Creo que estamos disfrutando mucho de esa conexión linda que se generó en este equipo; no muchas veces sucede algo así.

-Es un hecho inédito en el país: desde Valentina como productora general hasta cada rubro específico, son todas mujeres.

Flor: -Por lo menos esta experiencia es la primera vez. A veces también te pasa, incluso siendo madre (no solo mujeres) que a veces sos medio “el problema del equipo”: porque tenés unos horarios quilombo, porque tenés que frenar para darle la teta; y acá es al revés: ni siquiera hay que aclararlo. Y eso es lo que decía Pau: uno se siente en un lugar tan contenido que creo que hasta te volvés mejor artista, porque puedes dar todo desde un lugar más relajado.

-¿Qué sienten que le aporta cada de las cuatro actrices a esta dinámica?

Paula: -A nivel artístico muchísimo. Las admiro mucho a todas, cada una con su singularidad, me encanta. Porque muchas veces me veo observándolas: tanto en el proceso de ensayos o incluso en funciones; me las quedó mirando como exploraron nuevo o eso que están proponiendo como artistas. y es muy lindo. Desde lo artístico un montón: viste uno es tan diferente al otro, que poder disfrutar del arte del otro es hermoso. Y a nivel humano mucho más, porque somos un grupo de muy buenas personas, creo.

Flor: -Yo también lo creo.

-Que no es un mal punto de arranque, porque si uno va a trabajar con malos compañeros las temporadas se hacen difíciles.

Paula: -Puede pasar.

Flor: -A veces pasa (risas).

Desafío

-Josefina Pieres es la directora. Todo esto se hizo en un mes y medio. ¿Como trabajaron contrarreloj el “fino” para pulir cada personaje, cada escena?

Flor: -Al principio fue medio impensado: no imaginamos que iba a ser suficiente tiempo; más que nada porque también Jose estaba en Miami. Entonces en los primeras ensayos nuestra directora era una tablet; era difícil esa instancia. Pero acá estaba todo el equipo trabajando para responder a la directiva de Jose: estaba Mary Maxwell haciendo la coreografía y la puesta, Anita Durañona haciendo la parte musical. Entonces se pudo avanzar mucho hasta la llegada de Jose; y cuando llegó Jose ya había como algo armado.

Paula: -Teníamos un piso muy copado, que no duele suceder. Aprovechamos ese tiempo donde ella no estaba para poder quizás afianzar las otras áreas: el canto, el baile, con excelentes profesionales todas. Y cuando llegó Jose bueno, como que “llegó mamá” (risas). Poder unir todo eso, y ponernos a jugar con ella: Jose tiene una propuesta súper lúdica arriba del escenario, donde cada una exploró algo muy personal, y ella nos incitó mucho a más: “Dale por ahí, buscalo más”. Pero mucho desde el juego, que me parece muy interesante.

-Otra de las cosas que tuvimos que aprender en este tiempo fue tener que interactuar con una tablet como directora.

Flor: -Sí, pero también permitió que lo podamos hacer con ella. Porque en otra instancia que tengo que viajar antes, capaz no lo lográs. Así que por ahí también tuvo su parte positiva de abrir fronteras, y que también Valen pueda estar presente desde allá.

Paula: -Valentina tiene una potencia tan gigante, una capacidad de acción, de concreción de las cosas: es pendeja, hizo de todo, va a hacer de todo, no para; ya está con 300 proyectos nuevos.

Flor: -Por ahí le proponemos cosas que decimos “es una locura”, y ella ya tiene otra contrapropuesta para hacerte todavía más loca, porque está volando todo el tiempo. Y eso hace que sientas que nunca tenés techo: “OK, se puede hacer”.

-Cuando Broadway estaba paralizado, fue la primera que se prendió en un montón de proyectos, empezó con los castings. Es como una manera de tener la cabeza enfocada para poder hacer esto ahora.

Paula: -Se re puede.

-Hablaban de la coreografía, de la parte vocal. ¿Qué porcentaje hay entre la parte de teatro musical y de teatro más de texto tiene la obra?

Flor: -Desde el principio, si bien es un musical, está planteado dentro de ese género, se convocaron a cuatro actrices que cantan; algunas con más experiencia en una cosa, o más en otra, pero la base eran los vínculos y estas actrices. Así que las canciones están puestas a favor de eso, para completar y para hacer crecer a esas actrices y esos personajes. No como el momento del canto, para nada; al revés, está puesto casi como medio standupero: se plantea un tema y se usa la canción como una forma de descarga emocional de eso de lo que se está hablando. Así que es medio... ¿50 y 50?

Paula: -50 y 50, y si no es lo hicimos nosotras, porque como dice Flor: es teatro musical, no es una comedia musical. Es teatro donde de repente cantamos, donde deviene el canto.

-En tu caso, Flor, vos hiciste teatro musical “duro”, como “Los últimos cinco años”, obras básicamente cantadas.

Flor: -Claro, algunas directamente proponen casi como una opereta, que está todo cantado. Pero acá básicamente es “escena” y “ahora te lo cuento desde una canción”, como un recurso más: como si fuera un cambio de luz, como si fuera un cambio de escenografía, como el apagón; es un recurso más. No no es que avanza la historia como vehículo solamente con lo musical, para nada.

“No hay forma que no te sientas identificado con una, con otra o un ratito con cada una”, dice Kohan de los personajes.Foto: Gentileza producción

Identificación

-¿Qué se puede contar de la obra, a la que apodan el “Sex and the city” de la maternidad?

Paula: -Creo que si sos madre; si no sos madre; si sos amiga de una madre; si sos abuela; si sos marido; si no sos marido (risas). Abarca un público tan gigante, porque en sí la temática “Madres” es tan gigante, y tiene tantos colores lo que se presenta en esta obra; tanta tanto mensaje unificado, contradictorio; que no hay forma que no te sientas identificado con una, con otra o un ratito con cada una.

Habla de la maternidad en miles de aspectos, desde la ironía, desde lo conmovedor, desde lo gracioso o desde lo tétrico: desde todas sus variantes. Es una propuesta muy linda para hacer catarsis y para que te dejes invadir por miles de sentimientos y emociones, que la obra en sí tiene. Como que te va llevando: “Ahora me emociono, ahora me río, no puedo creer lo que estoy escuchando”; un poco de todo eso tiene, ese combo.

-Hay obviamente una conexión empática Obviamente con quienes son madres, u otras mujeres, por la identificación más directa. Pero también por algún lado el público masculino también se termina conectando: en principio porque todos somos hijos, y después porque todo el mundo estuvo cerca de una madre.

Paula: -Todos son hijos de una madre, todos son padres y tienen una madre con sus hijos (risas); por algún lugar entra.

Flor: -Acá somos todas mujeres y hay muchas que no les interesa para nada ser madres; y así y todo la pasan bien, y se divierten, y se dicen: “Ahora me voy mucho más segura de que no quiero ser madre”.

-Es válido también.

Flor: -Totalmente: es un hecho artístico, no necesariamente tiene que conectar; esta especialmente conecta con la mayoría. Pero es eso: es una obra divertida.

-¿Qué cosas hubo que adaptar de la versión estadounidense para el público argentino?

Flor: -Cambiaron algunos chistes para que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, porque por ahí en Estados Unidos es muy gracioso y para acá no tanto; o para Perú es genial y acá no tiene nada que ver. Ya desde títulos de canciones, como la que hace Pau que desopilante, muy divertida que se llama “Coto Queen”: obviamente en cada ciudad es un supermercado diferente. Y así cosas también que nos quedaban mejor a nosotras en nuestro decir.

Paula: -Acá en Argentina manejamos mucho la ironía. Entonces hubo que meterle ironía a la obra, el doble sentido de las cosas, que quizás afuera no sucede tanto. Entonces me parece que la adaptación tuvo que ver con eso. Quien adaptó el libro se llama Ricardo Hornos, y es un argentino viviendo en Nueva York: pudo unir esos dos mundos de manera muy interesante, balancearlos; porque también todo se tiene que mandar a aprobar afuera.

A distancia

-Estrenan esta semana en la sala, y a partir de la semana que viene va a estar disponible para ver en streaming en todo el país. ¿Cómo fue el trabajo especial para la versión en streaming?

Paula: -Son dos pasadas a cuatro cámaras.

Flor: -La idea es que no sea sólo la grabación de la obra, como por ahí podés ver una obra en Teatrix que por ahí ya tuvieron una apuesta y se grabó de casualidad de consola, otras están geniales.

Paula: -Va a estar súper pro: van a tener diferentes ángulos de la obra y casi como que vas a estar sintiendo que estás en el teatro.

Flor: -Con tomas arriba del escenario, así que te vas a sentir un poco parte.

-Ustedes tienen también la experiencia televisiva, tener la cámara encima es otra relación que con el espectador que está a cinco o diez metros.

Paula: -Esto es un poco lo nuevo que nos trajo la pandemia, y como que ya uno lo agradece. Me refiero a que dadas las circunstancias de esta nueva era que nos toca atravesar, poder tener la posibilidad de grabar en tan buena calidad para que llegue a cada rincón del país, y a otros países, es espectacular. Y la obra da perfecta para poder mostrarla en ese código también.

-¿Qué expectativa tienen, y como se imaginan los próximos meses? Esperemos que se puedan tener los aforos cada vez más grandes.

Flor: -Ahora tenemos la suerte estrenar con el 70 %, cosa que tampoco lo imaginamos porque por ahora era el 50. Así que ya arrancamos muy bien. Hicimos algunas funciones previas también con algunos amigos, y gente el equipo que por ahí no había podido verlo, y nos dimos cuenta que funciona, que es muy divertida, que es emocionante

Paula: -Poné tranquilamente en el título “El éxito de la calle Corrientes”.

-Nunca se usó en ningún título de ningún diario.

Paula: -Una buena primera vez (risas).

-Después está buena para “El éxito de Mar del Plata”: quién te dice.

Paula: -Claro, vamos cambiándole las ciudades, las locaciones (risas).