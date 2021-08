Vecinos de Arroyo Leyes piden que incluyan la obra de defensa en el Presupuesto 2022

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son habitantes de la zona oeste de Rincón Norte y Arroyo Leyes que no tiene defensas contra inundaciones. El gobierno diseña un proyecto ejecutivo y luego los pliegos para licitar una obra. Reclaman que se aceleren los tiempos.

Los vecinos autoconvocados del sector de los distritos Arroyo Leyes y San José del Rincón que se ubica al oeste de la Ruta Provincial N° 1 hace varios años que esperan la construcción de un anillo de defensa que los proteja contra las inundaciones.

El gobierno provincial tiene en marcha dicho proyecto y realiza estudios para llevar a cabo la obra de la forma más efectiva y segura. Pero los aproximadamente 10 mil vecinos no están conformes con los tiempos y reclaman que se aceleren, para poder habitar el lugar de forma más segura lo más pronto posible.

En la actualidad, el anillo de defensa del oeste de la Ruta 1 (contra los bañados de la Setúbal y el delta del Leyes) llega al kilómetro 8,5 (hasta la planta de la Empresa Provincial de la Energía). Desde ese punto hacia el norte la gran cantidad de viviendas que se levantaron durante los últimos años no cuentan con defensas seguras.

Este grupo de vecinos y vecinas autoconvocados de Arroyo Leyes y San José del Rincón comenzó a reunirse en el marco de la creciente extraordinaria de 2016. Cabe mencionar que este grupo es, de alguna manera, un resurgimiento, ya que antes hubo otras personas que reclamaron por esta defensa, cuyo primer proyecto data de 1999.

Necesidad

A lo largo de estos últimos 5 años los vecinos han ido sumando el apoyo de instituciones la Costa. El corazón del reclamo por esta obra de defensa pendiente, que es "dignificadora, reside en un grupo interjurisdiccional de personas con una necesidad específica: vivir dignamente, seguros, protegidos, informados y en armonía con el ambiente", enumeran desde la asamblea.

-¿Qué información tienen hoy de la futura defensa de parte del Estado?

-La última información a la que accedimos siguiendo el expediente es que no se había firmado el decreto que habilitaba la firma del contrato. Sin contrato no se avanza en el Proyecto y sin Proyecto no hay Obra de Defensa. Según la información que tenemos, el proyecto no se terminará en 2021, por lo tanto, la obra recién podría licitarse entrado 2022.

-¿Qué reclaman entonces?

-Tomamos y reivindicamos un reclamo de larga data. Desde hace 22 años el Gobierno de la Provincia de Santa Fe le debe a las localidades de San José del Rincón y Arroyo Leyes la Obra de Defensa Oeste de protección contra Inundaciones para un desarrollo urbano planificado.

Ahora, puntualmente lo que estamos solicitando son tres cosas: que se firme el contrato con la consultora Proinsa Proyectos de Ingeniería S.A. para que pueda iniciar el proyecto que va a tomar 5 ó 6 meses. Además, que se comience a comunicar a los vecinos y vecinas de la costa que tendrán la posibilidad de participar en instancias de debate en torno al proyecto, algo que está contemplado en los términos de referencia de esta consultoría. Finalmente, que se incluya la obra en el presupuesto 2022.

-¿Qué les contestaron las autoridades?

-No tenemos información directa sobre el avance de este proyecto de parte del Estado. Ni la provincia ni los gobiernos locales de Leyes y Rincón se ha contactado con nosotros. La última reunión que mantuvimos con la provincia fue en noviembre de 2020 y fue solicitada por nosotros. Allí, el actual Gobierno Provincial prometió la nueva licitación del Proyecto para diciembre de 2020 y el inicio del Proyecto en enero. Recién en marzo de 2021 realizaron la primera licitación y la segunda se hizo a puertas cerradas, no sabemos en qué momento.

Durante el 2021 cortaron toda comunicación con los vecinos. Por ello, en julio de este año ingresamos notas en ambos gobiernos locales y en la provincia solicitando la aceleración de los trámites.

-¿Están de acuerdo con la obra que se proyecta para la zona?

-Sí, claro que estamos de acuerdo. El pliego de la consultoría (llamado Términos de Referencia) es muy completo e incluye muchas de las propuestas que planteamos los vecinos luego de estudiar y evaluar el primer proyecto del año 1999, junto con profesionales y expertos.

La forma, la ubicación y los usos de la defensa y sus obras complementarias es algo que deberá salir del trabajo de consultoría, con la supervisión de la provincia y el aporte de los vecinos e instituciones de la zona.

Amén de la obra en sí, toda obra de defensa conlleva asociado una serie de medidas no estructurales sobre las cuales la provincia y los gobiernos locales podrían estar trabajando actualmente. Por ejemplo: concientización, planes de contingencia, ordenamiento territorial y control de construcciones -finalizaron los vecinos.