Elecciones 2021

Macri tiró centros para todas las listas de Juntos por el Cambio en Santa Fe

El ex presidente repartió elogios para Federico Angelini, José Corral y Mario Barletta, que integran tres propuestas diferentes para el Congreso de la Nación. No descartó presentar su libro en la provincia antes de las PASO.

El ex presidente Mauricio Macri se mete de lleno en la campaña de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Tras ratificar el apoyo a María Eugenia Vidal y Diego Santilli en Buenos Aires y reunirse a solas con Horacio Rodríguez Larreta, sobre Santa Fe confió que "hay muchos dirigentes valiosos que están divididos en distintas listas". "Yo trabajé con muchos", dijo Macri en Radio Dos de Rosario. Y si bien sostuvo que apunta a "la continuidad del PRO con Federico Angelini que es un trabajador incansable", elogió los antecedentes en gestiones de José Corral en la ciudad de Santa Fe y de Mario Barletta en Uruguay, que integran tres de las cuatro propuestas dentro de la coalición JxC. "Creo en la coherencia y el trabajo de Federico (Angelini) y el partido", remarcó Macri. En su armado electoral, Angelini se asoció con Amalia Granata de Somos Vida y conformó un tándem como precandidatos a Senadores bajo el nombre "Santa Fe nos une". Tanto Granata como Luciano Laspina, primer precandidato a diputado, viven en Buenos Aires. Tenés que leer Lilita trajo el apoyo de todo Juntos por el Cambio a Corral, López Molina y Lehmann: "Esta es la mejor lista" La gestión de José Corral Mauricio Macri elogió la gestión de José Corral al frente de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Fue en tiempos en los que era presidente. Después, el dirigente radical fue su candidato a gobernador en 2019. "Con Corral trabajé codo a codo. Llevamos Gendarmería, cloacas y agua potable a muchos lugares de Santa Fe", dijo Macri. Corral encabeza "Vamos Juntos" con Roy López Molina, el rosarino del PRO que es precandidato a diputado nacional. Ambos sostienen que son la única lista compuesta por dirigentes que viven en Santa Fe y que estuvieron juntos en las últimas elecciones. "Es un proyecto político y no electoral", repiten. Sobre Mario Barletta, que encabeza la lista de diputados que propone a la periodista de la TV porteña Carolina Losada para el Senado de la Nación en "Cambiemos con Ganas", dijo que "ha sido un buen embajador" en Uruguay. Macri no hizo ninguna referencia a las precandidaturas de "Evolución", la lista que conforman el ex ministro de Seguridad del Frente Progresista, Maximiliano Pullaro, y el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz, que dijo ser el elegido de Patricia Bullrich. Por fuera de la interna, y consultado por la gestión de Omar Perotti (PJ) en la provincia, fue tajante: "Lo veo débil, había otra expectativa".

