Por qué no se vacuna a la población contra el Dengue

El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, y que no se transmite entre personas.

Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen cuatro variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, nauseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue hemorrágico o grave. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuáles 500 mil corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25 mil muertes. ¿Por qué no nos vacunamos contra el dengue? La vacuna contra el dengue se llama Dengvaxia, desarrollada por la empresa Sanofi Pasteur y aprobada en 2015. Tenés que leer Desarrollan un modelo matemático para detectar casos de infección simultánea de dengue y coronavirus Se trata de una inmunización tetravalente (para cuatro serotipos de dengue). Es una vacuna quimérica, porque se utilizó una versión atenuada del virus de la fiebre amarilla, a la que se le insertaron los genes que codifican las proteínas de la membrana superficial del dengue. Los ensayos clínicos demostraron que tiene una eficacia del 65 por ciento y evita la hospitalización y la muerte en un 80 y un 90 por ciento, respectivamente. Las autoridades sanitarias de Argentina autorizaron su venta en 2017. ¿Por qué no está en el calendario nacional de vacunación? Ocurre que no es una inmunización que pueda recibir cualquier persona y además está envuelta por alguna polémica. Tenés que leer Una vacuna candidata contra el dengue evitó un 83% de hospitalizaciones, según una farmacéutica japonesa En 2017, la vacuna fue probada en 800 mil niños de Filipinas. Enseguida se observó que había un mayor riesgo de hospitalización para aquellos que no habían sido expuestos a ninguno de los cuatro serotipos del dengue. Hubo varias muertes y el programa fue cancelado sin conocerse del todo qué ocurrió. El dengue puede producir un cuadro grave si se contagia por segunda vez con otro serotipo. Al parecer, en las personas vacunadas la inmunización funciona como una primera infección. Entonces, cuando contraen el virus por segunda vez, en lugar de estar inmunes, desencadenan un cuadro grave. La OMS no recomienda vacunar masivamente a la población de un país, sino que se considere su aplicación sólo en regiones donde, por ejemplo, más del 70 por ciento del sector de la población al que se quiere inmunizar ya haya contraído dengue alguna vez. Para eso se necesita realizar estudios epidemiológicos grandes. La OMS también destaca que la vacunación debe ser una más de las acciones para controlar esta enfermedad. En la mayoría de los países, Dengvaxia sólo está indicada en personas de 9 a 45 años que ya hayan tenido dengue. El laboratorio tardó 20 años en lograr esta vacuna, y aun así no se trata de una inmunización completamente segura y de aplicación masiva. Consejos para combatir el dengue La única forma eficaz de prevenirla es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Estas son algunas recomendaciones: Eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacene agua. Cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos. Mantener el césped corto. Cambiar regularmente el agua de floreros. Usar repelentes para las picaduras de mosquitos.

