Toniolli: "No se plebiscita la gestión provincial, vamos a elegir legisladores nacionales"

El precandidato a diputado nacional de una de las dos listas del Frente de Todos dice que las diferencias entre ambas no tiene que ver con sobre cuestiones de fondo. Y que ganen o pierdan harán campaña hasta el 14 de noviembre para "lograr un triunfo contundente".

Eduardo Toniolli cree que a medida que se acerque el domingo de las elecciones la gente irá recuperando el entusiasmo que la crisis económica, la pandemia y los comportamientos y actitudes de una parte de la dirigencia política sepultaron en el subsuelo del enojo, la apatía y la desesperanza.

Concejal de la ciudad de Rosario, militante del Movimiento Evita, dice que más allá de que le guste o no a la dirigencia política, "la población pasó de la atención casi exclusivamente de la cuestión sanitaria a una campaña de vacunación que avanza a grandes pasos que, más allá de lo que diga la oposición, genera una especie de bálsamo. La preocupación de la gente, de las instituciones, con la que interactuamos en el marco de una campaña electoral, tiene que ver con la salida de esta situación", dice.

-¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando en Santa Fe?

-Mi percepción es que hay una parte no menor de la dirigencia política que no lo entiende-hablo fundamentalmente de Cambiemos- que desde que arrancó la campaña fijó su obsesión en Cristina con esto de que hay que dejarla atrás, que hay que ponerle límites. Discutir la figura de Cristina, además, como una forma de resolver su interna, ver cual está mas radicalizado y cual le pega más piñas. Y después con la figura de Alberto, donde hay un hecho determinado que es la foto de Olivos, que es un tema que no minimizo, que el presidente mismo no minimizó y que va a pagar los costos que tiene que pagar. Ahora bien, nos encontramos con una oposición que no ha podido salir en 15 días de esa foto.

-¿Que postura asumieron ustedes ante esta situación?

- Junto a Agustín Rossi hemos tomado una decisión, y creo que se nos identifica con este concepto, que es la de salir y hacer una nueva propuesta cada dos o tres días. Hacer una campaña propositiva porque es lo que necesita Argentina. Nuestra campaña tiene dos ejes: una es la defensa de un proyecto político, el de Alberto y Cristina, que en el peor momento de Argentina de décadas por la pandemia puso como prioridad el cuidado de la población en materia sanitaria y en lo económico, el trabajo y la producción. De hechos estamos viendo atisbos de mejoras de actividad económica en la industria, la construcción y empleo con respecto al 2019. Y no por un hecho fortuito ni una fórmula mágica. El Estado nacional decidió en el marco de la pandemia implementar el ATP, el IFE, el Repro II, exenciones, créditos blandos. Se empiezan a ver algunos resultados y eso es producto de esa decisión política.

-¿Qué están proponiendo en el marco de la campaña?

-Queremos dar la discusión para la pospandemia y ahí aparecen una batería de iniciativas que tiene que ver con sectores de nuestra vida económica que están fuera de todo marco de derecho como el aguinaldo para los monotributistas, con políticas de arraigo como intentar recorrer el camino inverso al que viene recorriendo la Argentina en las últimas décadas que tiene que ver con la migración a los grandes centros urbanos y por eso estamos planteando la integración de los 6 departamentos del norte provincial a los beneficios impositivos que tienen las provincias del Norte Grande. Hoy Santa Fe se piensa como parte de la Región Centro, que en parte lo es, pero los seis departamentos del norte son mas parecidos al Norte Grande que a la Región Centro y tiene que poder traducirse en términos legislativos de adhesión a esos beneficios que hoy existen. En el plano educativo estamos planteando, en la mejor tradición del peronismo en las últimas décadas, la creación de universidades nacionales en Venado Tuerto y Reconquista que tengan que ver con las necesidades productivas de la región. Y, finalmente, seguir impulsando y profundizando las políticas de recuperación de los trenes metropolitanos de pasajeros. Se está avanzando en los ramales Santa Fe – Laguna Paiva y en el de Rosario – cañada de Gómez. Todo esto para poder pensar proyectos de vida para nuestros jóvenes, que se puedan realizar en el mismo lugar donde nacieron.

-Son oficialismo y supongo que uno de los cuestionamientos que enfrentan a diario es el de la inflación.

-Que es uno de los nudos gordianos de la Argentina y que se está empezando lentamente a desacelerar. ¿Alcanza con eso? No. Por estamos planteando la necesidad de generar nuevos circuitos de producción, distribución y comercialización de alimentos. Una ley de mercados centrales, por ejemplo. En algunos casos son iniciativas nuevas y en otros se trata de acompañar políticas del Estado nacional que en distintas áreas están proponiendo salidas a este escenario. No le esquivamos a ningún tema. Somos oficialismo, somos parte de un proyecto político que gobierna la Argentina. Lo paradójico es que Cambiemos, que podría ser abanderado de los déficits de esta gestión, qué por supuesto los tiene, lejos de eso esta discutiendo con el espejo retrovisor figuras, personas y terminamos siendo los que establecemos un debate de cara a los grandes problemas de Argentina para encontrarle soluciones. Cuando voy al almacén de la esquina de mí casa, la gente, sin importar a quien vota, no me pregunta como hacemos para dejar atrás a Cristina o para ponerle un freno a tal o cual cosa, sino que me habla del precio de los alimentos. La dirigencia política podría estar discutiendo esas cosas.

-A la oposición le fue muy planteando una estrategia amigo-enemigo y por esa razón tal vez no se les haga tan fácil hacer una campaña propositiva.

-Nos hemos impuesto esa campaña porque además no nos interesa discutir a Macri. A esa discusión ya la ganamos en 2019. La población ya nos votó por eso. Al Frente de Todos no nos van a acompañar o dejar de acompañar por lo que digamos de Macri. Estamos gobernando nosotros y nos tenemos que hacer cargo nosotros de los problemas de la Argentina. Por supuesto que podemos hacer un balance muy racional y decir "estamos en esta situación porque hubo una crisis económica que generó el macrismo, un endeudamiento sideral que nos llevó a esta situación" pero la población ya se manifestó sobre eso y dijo que que no quería más a Macri y por eso ganó Alberto Fernández. Nosotros nos tenemos que hacer cargo hoy de gestionar y no esquivamos ese desafío. Tenemos que dar la discusión sobre lo que nos falta. Y lo estamos haciendo en todas las áreas. No les puedo decir a los dirigentes de Cambiemos que es lo que tiene que hacer o que entren a esa discusión conmigo. Me encantaría que vengan y planteen que hay que hacer un brutal ajuste fiscal y bajar el costo laboral, que es el discurso que propusieron en los cuatro años de gestión de Macri. Bueno, sería interesante que los planteen en una mesa para poder discutirlo racionalmente. Por supuesto que para nosotros esa no es la solución.

-Tu adversario en el Frente de Todos plantea temas vinculados a la gestión provincial y dice que la interna la hacen quienes no se siente parte de esa gestión. ¿es así?

-Dentro del Frente de Todos pertenezco al Movimiento Evita y formamos parte de la gestión provincial. No en primera ni en segunda línea, quizás en la tercera. Pero acompañamos la gestión. Sería muy desleal de mi parte aparecer un día un con un montón de críticas que no tenía hasta el día anterior. Tengo un montón de miradas positivas respecto a un montón de aspectos de la gestión y un montón de autocriticas con respecto a otros que no vienen al caso. Y que no se plebiscita. Estamos eligiendo senadores, senadoras, diputados y diputadas nacionales. Incluso la tensión que afloró en el cierre de listas poco tiene que ver con la gestión provincia sino en todo en casoen como cada uno de estos dos sectores o sus principales armadores, Perotti y Rossi, piensan la inserción de la provincia en un proyecto de desarrollo nacional o como piensa el peronismo provincial en relación con el nacional, que no es ningún secreto, una mirada más provincialista de parte del gobernador y una más nacional en el caso de Agustín Rossi.

-Cómo puede terminar esa disputa?

-Personalmente creo que de ninguna manera una pueda imponerse sobre la otra en términos de eliminación de la contradicción. Es más, tengo para mi que el peronismo ha tenido sus mayores éxitos en la provincia cuando supo articular esas dos posiciones. A veces se pueden articular en una mesa de dialogo o de negociación, que en este caso nunca existió, y probablemente ese haya sido el gran déficit, y no hay que dramatizarlo. Pasa. Y la otra forma que tenes de articularlo es con las Paso, que es una herramienta que permite ordenar la oferta electoral. El peronismo en los últimos años, a diferencia de lo que pasó hace una década, supo utilizar bien las PASO. En 2017 se sacaron más votos sumados y no se ganó pero se sentaron las bases en un momento en el que peronismo a nivel nacional estaba estallado. Acá eso no pasó. En 2019 también hubo otro uso virtuoso y nosotros apostamos que esta elección transite ese camino y no sea una excepción.

-Desde el Frente Amplio Progresista vienen diciendo que Santa Fe es una provincia discriminada por el gobierno nacional, una provincia a la que le sacan pero no le dan en proporción a lo que le sacan. ¿Cuál es tu mirada sobre ese discurso?

-Yo veo al Frente Progresista muy enfrascado en un debate interno, de dirigentes más que de cara a la sociedad. Iba a pasar. Lamentablemente perdió a su principal dirigente político y no es fácil recomponerse de esa situación. Y me parece que hay una pelea para determinar que fracción lidera, después de muchos años de que el socialismo fuera la cabeza del Frente con algunas figuras importantes como los intendentes de las ciudades más grandes de la provincia. Ahora, no veo que hoy ese debate entronque lo que está discutiendo la población o los problemas de la vida cotidiana. Es una discusión más entre dirigentes. Después, me parece que es el sempiterno discurso que vienen sostenido sobre la discriminación durante los gobiernos peronistas porque en el de Macri se abrazaron vía pacto fiscal a Mauricio, no fueron los leones de otros momentos reclamando a gobiernos que le dieron mucho más a la provincia de Santa Fe que la gestión de Macri. Los he visto siendo unos leones contra los gobiernos peronistas y después ser muy limitados y tibios frente a otro gobierno que fue nefasto para los santafesinos. Encontraron un canal para decir "existe una grieta y nosotros estamos en el medio, no somos ni una cosa ni la otra y pretenden ponerse en representación casi exclusiva de los santafesinos. Me parece que ese discurso también se agotó en algún momento de 2019 y por eso hubo un cambio de gestión.

El día después

-Que vas a hacer el 13 de setiembre?

-Vamos a hacer campaña desde el lugar que nos toque. Tenemos las mejores expectativas. Las encuestas son como las morcillas, dice Aníbal Fernández, solo sabe lo que tiene adentro el que las hace. No me pongo ni muy contento cuando aparecen encuestas que nos dan ganadores, que hay muchas, ni me pongo mal cuando veo que hay alguna que no nos da. La encuesta es el 12 de setiembre. Y sea cual sea el resultado, nuestro compromiso, el de Agustín Rossi, es hacer campaña hasta el último día de noviembre para construir un triunfo contundente del Frente de Todos porque creemos que se juega el futuro de la patria y ahí no hay especulaciones posibles. Nosotros, y la historia nos avala, desde el lugar nos tocó estar, siempre hicimos campaña por el conjunto de esta enorme coalición que el Frente de Todos", dice Toniolli.

Apatía

-Perciben apatía entre la gente de una magnitud que pueda influir en el porcentaje de personas que vayan a votar?

-No apatía sino que la elección aparece en un momento donde hay un montón de preocupaciones. Percibo cuando podes establecer un dialogo que la gente sabe que los problemas que tiene también se resuelven en el marco de un proceso electoral. Los que adhieren a nuestras ideas porque creen que hay que seguir por este rumbo o los adversarios con los que entras en un debate de ideas para convencerlos. El Estado, y es lo que estamos discutiendo en una elección, tiene mucho que ver. Para bien o para mal. Tanto el comerciante que te dice que las restricciones lo mataron, pero que percibe que el Estado esta ahí. Y durante la pandemia estuvo presente porque la presencia del Estado fue muy fuerte. Y está el que valora y el que dice que faltó todo esto y le impusieron una serie de restricciones que le generaron una zozobra económica importante. Para bien o para mal el Estado esta en la centralidad y en una elección para bien o para mal se discute el Estado. Creo que cuando mas nos acerquemos a la fecha va a haber calor electoral y no pienso, tomando antecedentes como el de Salta, que va a ir poca gente a votar. Mi percepción es que va a haber niveles de participación importantes.