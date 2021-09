Nuevos planteos por la paridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo reclamaron para que las asociaciones civiles tengan integración igualitaria en órganos administrativos y de fiscalización. Cuestionamiento a la integración del tribunal evaluador del Consejo de la Magistratura para futuros fiscales en las distintas circunscripciones judiciales.

Dos declaraciones, impulsadas por mujeres y votadas por la Cámara de Diputados, pusieron el acento en la falta de paridad en las asociaciones civiles y en la integración de jurados evaluadores en el Consejo de la Magistratura para seleccionar candidatos a fiscales. Sobre el primer pronunciamiento hubo abstenciones y votos en rechazo por parte de los bloques del Pro y de Vida y Familia. En cambio, respaldo unánime al segundo.

Dos declaraciones, impulsadas por mujeres y votadas por la Cámara de Diputados, pusieron el acento en la falta de paridad en las asociaciones civiles y en la integración de jurados evaluadores en el Consejo de la Magistratura para seleccionar candidatos a fiscales. Sobre el primer pronunciamiento hubo abstenciones y votos en rechazo por parte de los bloques del Pro y de Vida y Familia. En cambio, respaldo unánime al segundo.

Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) ingresó el pedido para que la Inspección General de Personas Jurídicas, que depende de la Fiscalía de Estado, "evalúe la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes y/o el dictado de normas específicas que estén dentro de su competencia a los fines de encomendar a las asociaciones civiles que se rigen bajo su jurisdicción el establecimiento de una integración paritaria en los órganos administrativos y de fiscalización". Le recomienda tomar como antecedente la resolución de la 34/2020 de la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación". Ximena Sola pidió la abstención del bloque Pro y lo propio hicieron los ahora aliados de esa fuerza en las próximas elecciones, Amalia Granata y Walter Ghione mientras que Nicolás Mayoraz anunció el voto en contra de los tres integrantes de Vida y Familia.

"Todavía existe desigualdad entre hombres y mujeres en la composición de las comisiones directivas y órganos de fiscalización de clubes y entidades deportivas de la provincia, yendo en detrimento de una sociedad igualitaria, libre de violencias y discriminación" señaló Pachiotti. "Para alcanzar una sociedad más igualitaria y libre de violencias se requiere que las transformaciones alcancen todos los ámbitos de la vida, fundamentalmente aquellos que como los clubes, lugares privilegiados para la socialización, la construcción de identidades comunes y el encuentro, donde cualquier política de explícita discriminación repercute en los valores que se les trasmiten a las infancias y a todas las personas que transitan dichas instituciones. La función social que desarrollan los clubes en nuestro país es de gran importancia y así lo ha receptado el Código Civil y Comercial que introdujo una regulación más completa y sistemática", acotó. Marcó luego que la Ley de Asociaciones Civiles, al regular los requisitos que deben reunir los estatutos, establece que 'no pueden contener normas que contraríen principios generales de nuestro derecho, la moral y buenas costumbres'. Marcó que "nuestro derecho contiene los estándares mínimos constitucionales aludidos en cuanto a la prohibición de cualquier forma de discriminación hacia las mujeres" y mencionó resolución Nº 34/2020 de la IGJ de la Nación, que opera sobre sociedades asociaciones civiles y fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí dispone que las asociaciones civiles "deberán Incluir en su órgano de administración y en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, y se deberán integrar por la misma cantidad de mujeres que de varones. La resolución establece la paridad de género con el objetivo de empezar a revertir el desequilibrio provocado por la ausencia masiva de mujeres en los órganos directivos y de fiscalización. También mencionó que Diputados dio media sanción el año pasado a un proyecto de ley para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y la permanencia en las asociaciones civiles, las fundaciones y las instituciones deportivas con personería jurídica y el acceso a los cargos de sus órganos de representación y decisión para el ejercicio pleno de los derechos de toda la ciudadanía sin distinción en razón de su género.

A Pachiotti la acompañaron en la firma Claudia Balagué (PS), Paola Bravo (PJ), Lionella Cattalini (PS), María Laura Corgniali (PS), Lucila De Ponti (PJ), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe), Erika Hynes (PS), Gisel Mahmud (PS), Mónica Peralta (Gen) y Lorena Ulieldin (PS).

En tanto, Mayoraz explicó el rechazo al texto más allá del respeto a la fundamentación ontológica de promocionar los derechos de la mujer y contra la discriminación. "Pero no podemos acompañar este proyecto porque existe la libertad de asociarse. Las personas tienen libertad para determinar con quién asociarse para llevar adelante empresas que no pueden hacer en forma individual. Es un derecho fundamental, una libertad esencial. Hombres y mujeres tienen derecho a asociarse con quién quieran y no podemos imponerles cómo asociarse". Instó a evitar la discriminación de la mujer, "pero no podemos exigir que la composición de la sociedad esté integrada por personas de uno y otro sexo. Ese derecho constitucional está por encima de la cuestión" aclaró.

Un tribunal en la mira

El otro proyecto votado fue impulsado por la justicialista Matilde Bruera y pregunta por "los motivos de la integración del cuerpo evaluador conformado para el concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para cubrir los cargos de fiscales y fiscales adjuntos de varias circunscripciones está completamente integrado por varones no respetando el principio de paridad de género".

La oficialista fue acompañada por 14 de sus pares en la firma. "Es una lucha por la paridad que en esta provincia tiene expresiones fuertes como la ley de paridad y la creación del Ministerio de la Mujer y la Diversidad no puede convivir con concursos que son discriminatorios y violatorios de la ley de paridad", disparó. "Es obligatoria la paridad para los Estados. Es una obligación positiva del Estado argentino" agregó.

Para Bruera "la constitución de ese tribunal viola la norma y es un retroceso frente a los avances que hemos logrado. Capacitamos con la ley Micaela en todos los poderes para introducir culturalmente los principios de paridad de género y los criterios para evitar la violencia de género y, paralelamente, seguimos construyendo las instituciones con estos graves defectos. Mi intención es dejarlo inscripto institucionalmente para no dejarlo solo en discursos", aclaró. Después señaló que "hace tiempo en el poder Judicial se vienen haciendo concursos que discriminan a las mujeres" y mencionó instancias desde 2016 en adelante.

La justicialista se detuvo en un concurso realizado en 2019 que "llamó la atención en el Poder Judicial". Fue el concurso donde participaron el 58,5% de mujeres y el jurado -todo de varones- determinó que solo superaron el concurso escrito el 61% de los varones y el 38% de las mujeres, concurso que tuvo doce impugnaciones, once de ellas de aspirantes mujeres. En la lista de 6 primeros lugares fue 83" de varones. "Esto no se puede repetir más", acotó.

Por último, Bruera recordó el proyecto presentado oportunamente de paridad y alternancia en los cargos unipersonales de fiscal general y adjuntos así como defensor general y adjuntos. "Es la única forma de romper el techo de cristal y hacer efectiva la paridad", advirtió.