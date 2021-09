Corral: domicilio en Santa Fe y experiencia para gestionar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El ex intendente radical marca diferencias dentro de Juntos por el Cambio y plantea el contrapeso con el kirchnerismo, a favor de la "cultura del trabajo".

"Hay una cosa común en los santafesinos: la cultura del trabajo. Las ganas de salir adelante. Cuando uno recorre esta provincia diversa, con miles de kilómetros de extensión, lo que tenemos en común es la herencia de los gringos que poblaron las colonias y las poblaciones originarias con capacidad para enfrentar la adversidad".

José Corral es precandidato a senador nacional por "Vamos Juntos", la lista de Juntos por el Cambio que contiene a radicales, PRO y Coalición Cívica, y que -como él destaca- cuenta con postulantes con domicilio en la provincia.

"Producir en el norte, por ejemplo, sin gas y sin rutas, sin las condiciones básicas, es realmente muy difícil. Y sin embargo han florecido culturas que son el centro económico del NEA. Nos gusta decir con Enrique Padoán que Avellaneda, Reconquista, Villa Ocampo y Las Toscas son el centro económico del noreste. Venimos de visitar un frigorífico que abastece a Misiones y Chaco; la Cooperativa Agrícola de Avellaneda tiene establecimientos en Santiago del Estero, Chaco, Corrientes.

"Y en el centro o sur provincial, se produce a pesar de un gobierno que te saca más de uno de cada tres camiones que se mandan al puerto, entre impuestos y retenciones. Y sin embargo todos los años se invierte en lo que los santafesinos sabemos hacer: la agroindustria. No hay contradicción de campo y fábricas. Si el gobierno tuviera menos prejuicios y nos acompañara más...".

- ¿Por qué hay que ponerle un límite al kirchnerismo?

- Porque el país necesita equilibrios. Corremos el riesgo de que tengan dos tercios en el Senado y mayoría en Diputado. Además hay que defender la cultura del trabajo, la República, una Argentina abierta al mundo. Y eso es defender a Santa Fe.

- ¿Y por qué José Corral sería la mejor opción dentro de Juntos por el Cambio, para el Senado y con esos objetivos?

- Porque es un tiempo para gente con experiencia, con gestión, con conocimiento de la provincia. Todos los que integramos la lista tenemos nuestras raíces y nuestra vida cotidiana acá, conocemos la provincia. Vamos Juntos es la lista que tiene todos los colores de Juntos por el Cambio: radicales, PRO y Coalición Cívica. Y además hay representantes del centro, del norte y del sur de la provincia.

- Si uno mira temas como hidrovía, exportación de carnes o biocombustibles, pareciera que los representantes de la provincia en el Senado han estado más como kirchneristas que como santafesinos.

- Por eso decimos que a la hora de votar y fijar posiciones en el Senado, vamos a representar los intereses de Santa Fe, no de otras figuras nacionales. Esta es una lista construida en Santa Fe. Nuestras fotos con Roy López Molina y Lucila Lehmann las tomamos en nuestro puerto o en la plaza San Martín en Rosario. Las de la lista de Angelini, por ejemplo, son en la jefatura de Gobierno de Buenos Aires. Carolina Losada ni siquiera hizo el cambio de domicilio y no va a poder visitar a su lista.

- Juntos por el Cambio nació en Santa Fe con alguna impronta justicialista, se sumó con el tiempo Corral y ahora hay más andariveles radicales.

- En buena hora que juntos por el cambio venga creciendo. Necesitamos ponerle contrapeso al kirchnerismo , y cuantos más seamos mejor. Tenemos que representar el espacio los que tenemos más coherencia, los que venimos trabajando desde 2015 en las buenas y en las malas. Con Roy siempre decimos que nos tocó compartir en 2017 una gran elección, pero también en 2019 cuando era más difícil, cargamos con los errores de Macri en temas económicos, y sin embargo estuvimos. Hoy estamos con un camino recorrido juntos, construyendo valores, con confianza. Algunos de nuestros contendientes como Carolina Losada en el periodismo, o Amalia Granata en otro espacio, no estaban. Tenemos esa coherencia que nos permite enfrentar esta elección con una experiencia en común.

- ¿Qué pasa en los barrios? ¿Cuánto inciden los planes sociales que manejan grupos adeptos al gobierno nacional con fondos de Desarrollo Social?

- Una elección es un tiempo de propuestas; nosotros las hacemos. Una de ellas es el empalme entre planes y trabajo genuino; poder tomar los planes como salario a cuenta de nuevos empleos. ¿Por qué no lo hicieron? porque hay organizaciones como Cetep de Grabois que no quieren perder esa clientela, que quieren rehenes. Es el pobrismo que está destruyendo la cultura del trabajo. Adentro del gobierno hay quienes ven que no puede sostenerse esto; queremos participar del debate, ayudar a que dentro del gobierno se vea esto. Hay que poner un límite al kirchnerismo pero también dialogar, ponernos de acuerdo en Educación o Trabajo, si no, no hay país. No se construye a las patadas y los empujones.

- Hay datos de recuperación económica pero también persiste la inflación. ¿Es posible un país sin moneda?

- No. Por eso la inflación es uno de los temas principales. Y para eso el gobierno tiene que dejar de emitir sin respaldo y hay que hacer un acuerdo social de disminución de la inflación que es lo que deteriora el salario, lo que trae problemas serios porque no hay inversión sin previsibilidad. El otro gran tema es cómo generamos empleo nuevo; a la salida de la pandemia hay que dar un shock de trabajo y para eso hay que dar estímulos, bajar impuestos, reemplazar las cargas al trabajo tomándolos a cuenta de otros gravámenes. Hay que generar confianza en la toma de nuevos empleados y en esto tienen que participar los gremios, con un sentido proactivo, no sólo de cómo se recupera el salario sino cómo se crean nuevos puestos. Para dar un dato: de 13,5 millones de personas que integran la fuerza laboral argentina, 8 millones tiene problemas. O son desempleados abiertos, o subempleados, o trabajan en negro.

Privilegios en pandemia

Dosis tardías, vacunatorios vip, "olivos gate". Consultado si estos temas juegan en el ánimo electoral, Corral sostuvo que "la ciudadanía va a expresar el malestar por la injusticia, la inequidad, el privilegio.

"Cuando hay dificultades y crisis, y se le pide un esfuerzo a la ciudadanía, lo más importante es la ejemplaridad que no se vio en este caso. Las escuelas estaban cerradas pero el instructor de Dylan, el perro del presidente, entraba dos veces por semana a la quinta presidencial. En todo este período es evidente que el presidente y todo su equipo se sienten por encima de la ley, que la vacunación fuera de la fila y las reuniones sociales que los ciudadanos no podíamos hacer, van a tener un castigo en la elección. Y Juntos por el Cambio es la única fuerza para generar el contrapeso.