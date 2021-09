López Molina: Legislar para cuidar y defender a la clase media

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Roy López Molina, dirigente del Pro, rosarino y hasta diciembre concejal de su ciudad, encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de 'Vamos Juntos' en Juntos por el Cambio seguido por Lucila Lehmann (CC) y Enrique Paduán (UCR).

- ¿Por qué el electorado santafesino tendría que votarlos?

- Porque no somos todos lo mismo en Juntos por el Cambio. Con José Corral tenemos la lista más preparada, con más experiencia, de aquellos que estuvimos siempre en el mismo lugar. Esto habla de coherencia, línea de conducta, en momentos en que la política está llena de saltimbanquis, de aquellos que entienden que muchas veces la política es una manera de enriquecerse y no una actividad de servicios. Si esta primaria se hubiese presentado hace dos años no hubiera ocurrido porque todas las otras propuestas están integradas por candidatos que estaban en otros espacios políticos. En este momento tan complejo, de tantas dificultades, no es momento para improvisados. Con José (Corral), con Lucila Lehmann demostramos que formamos un equipo y un equipo de santafesinos. Hay candidatos que dicen que quieren representar a la provincia de Santa Fe y son porteños disfrazados de santafesinos. No tuvieron ni siquiera el buen gusto de tomarse el tiempo y cambiar el domicilio a Santa Fe.(Carolina) Losada, (Luciano) Laspina son personas que votan en la Ciudad de Buenos Aires. No hago consideraciones personales, ni cuestiono sus conocimientos o capacidades, pero si digo que los santafesinos tenemos que votar santafesinos porque sino cuando se discuten los temas importantes para Santa Fe (seguridad, producción, economía) no tenemos ni siquiera donde encontrar a aquellos que tenemos que exigirles, pedirles que rindan cuentas. Nosotros somos de acá, conocemos la provincia, tenemos nuestro proyecto de vida acá y vamos a seguir estando defendiendo a Santa Fe.

- ¿Qué propone presentar en el Congreso para defender a Santa Fe?

- El centro de la propuesta tiene que ver con cuidar y defender a la clase media, a todos aquellos que con esfuerzo arriesgan su capital, su tiempo para que la rueda de la economía se mueva. Hoy todos aquellos que invierten, generan empleo genuino sienten que en la Argentina es una carrera de obstáculos. Por eso al Congreso hay que ir a plantear claramente una reforma impositiva, hay que bajar impuestos; hay que pensar y eliminar al menos todos los impuestos que creó o modificó el actual gobierno en estos primeros dos años y además bajando el gasto. Animarnos a darnos una discusión inteligente y a futuro sobre la legislación laboral. Lo que tenemos hoy en términos de legislación laboral no le sirve al empleador porque cualquier empresario pyme -la gran mayoría del país- siente que contratar un empleado es activar una bomba de tiempo y que cualquier demanda laboral -con toda una industria de juicio detrás- lo deja al borde de la quiebra. Tampoco le sirve al empleado porque esas dificultades hacen que muchas veces no pueda formalizar o blanquear su relación laboral. En la Argentina que se viene, la salida que se viene, tiene que estar basada en acompañar, en sacarle piedras en la mochila a todos aquellos que hoy sienten que el Estado solo se acuerda de ellos cuando le tiene que cobrar impuestos. El corazón de la propuesta es recuperar la idea de esfuerzo, de mérito, como mecanismo por el cual en la Argentina podés crecer, invertir y cumplir los sueños. Hoy ese futuro sigue existiendo, lo que no hay son oportunidades, y desde la política, tenemos que colaborar para crear esas oportunidades.

- Santa Fe tiene mucho empuje pyme

- Por eso las decisiones del gobierno nacional -por improvisación, por desconocimiento, por sesgo ideológico- han sido fatales para la provincia de Santa Fe. El cepo a las exportaciones de carne ha traído consecuencias dolorosísimas en toda una industria que se vio resentida por una medida probadamente torpe porque no bajó ningún precio en ninguna carnicería de la provincia y nos hace perder nuevos mercados. Lo que decimos que vamos a hacer ya lo hicimos: Lucila Lehmann se presentó en la justicia con un amparo para levantar el cepo. Terminar con la economía cerrada. La propuesta con Corral es abrir: comercios, industria, mantener abiertas las escuelas que no vuelvan a cerrar, también abrirse a nuevas ideas, a la libertad y el Estado acompañando esa apertura. Venimos a poner el cuerpo y cuando vemos medidas tan poco federales tomadas desde algún escritorio por algún burócrata en la Ciudad de Buenos Aires es cuando más decimos, no votemos porteños que desde la ciudad de Buenos Aires quieren ejercer el control o la franquicia de la provincia. No lo tenemos que permitir.

- Hay remanidos reclamos a nación sobre seguridad, subsidios al transporte, a los servicios. Pagamos más caros servicios y el aporte santafesino al fisco nacional es importante

- No vuelve y esto ha sido un problema de todos los gobiernos, algunos de mayor manera. No se ha corregido y es una agenda pendiente la necesidad de considerar al federalismo como un valor para el crecimiento. En seguridad, la inversión que el gobierno nacional hizo en el conurbano bonaerense es de 38 mil millones de pesos solamente y menos del 10% a la provincia, lo mismo con las fuerzas federales; el gobierno nacional abandonó a la provincia de Santa Fe en esa lucha por la seguridad y el narcotráfico. Lo hizo no solo por incapacidad, sino también por convicción porque, según ellos, la inseguridad es sinónimo de diversión y por eso los suizos que son seguros son aburridos. Lo que presentamos con Corral como propuesta es que envíen fuerzas federales y paguen parte de esa deuda que el Estado nacional tiene para con Santa Fe. Nuestra lista tiene un compromiso ético de luchar contra las mafias. Tengo temor que no todos en Juntos por el Cambio tengan la fortaleza de luchar contra esas mafias que nos llenan de violencia: mafias de la polícía, de la justicia y de la política. Nuestra lista no tiene ningún compromiso, ni por abajo ni por arriba de la mesa, con las mafias que hoy están siendo cuestionadas por la justicia.

Voto

López Molina pide a la ciudadanía que el domingo vaya a votar. "El voto vale. Es una herramienta para quejarse, para reclamar. Nunca somos más ciudadanos que el día en que vamos a elegir. No es menor que el gobierno reciba una ratificación del rumbo absolutamente equivocado a que el gobierno reciba el rechazo de la mayoría de los santafesinos y de los argentinos. En Juntos por el Cambio nuestra tarea es detener la caída, detener el deterioro en economía, en educación, en seguridad y establecer ese piso de previsibilidad. Hoy la gente nos pide trabajo, caminar seguro en la calle y esta es una tarea de la política. Se resuelve con más y mejor política".