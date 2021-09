Estudiantes de Paraná se quedó con el Dos Orillas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.09.2021

El equipo de la capital entrerriana se impuso a CRAI por 20 a 14. El 25 de septiembre, comienza el Torneo Regional del Litoral.

El equipo de la capital entrerriana se impuso a CRAI por 20 a 14. El 25 de septiembre, comienza el Torneo Regional del Litoral.

Este sábado se disputó la final del Torneo Dos Orillas de Mayores entre CRAI y Estudiantes de Paraná en la cancha número 1 de las “Gitanos”.



Para llegar a este partido decisivo, ambos elencos vencieron, cada uno en sus respectivos partidos, a Santa Fe Rugby y al Paraná Rowing.



La final



Como es habitual, los primeros minutos del encuentro, sirvieron de “estudio”. Con el equipo visitante ubicado un poco más en el terreno rival. No obstante, esta realidad, el 3 a 0 inicial fue para CRAI, por intermedio de un penal de Facundo Beltramino, en la primera oportunidad que tuvo para sumar el elenco “Gitano”.



A los 18 minutos, casi llega el primer try del partido para Estudiantes. Line rápido jugado a la altura de los 10 metros de CRAI. El hooker visitante (Ezequiel Genzelis Gallinger) hace una pared con su medio scrum y empieza a correr con la bandera como destino. Pero el 2 local, Facundo Garibay, también tiene lo suyo a la hora de defender y llegó a cerrarle el camino con un tackle certero.



CAE siguió insistiendo y a los 25, finalmente llegó la primera suma de a 5. Line a cinco metros, pequeño buen empuje del maul y uno de los delanteros que se desprendió en el momento indicado para apoyar en el ingoal de CRAI.



Final de los primeros 40 minutos con resultado abierto: 7 a 3 en favor de CAE. Pero todavía faltaba mucho…

El complemento



Con un penal del sub capitán “Gitano”, Alejandor Molinas, CRAI fue el primero en sumar en el segundo tiempo para de esa panera, en el arranque poner diferencia de uno.



El partido se hizo trabado, incluso aburrido, durante los siguientes diez minutos. En ese lapso, el marcador se alteró sólo a través de un nuevo penal de Bollo para poner el marcador 10 a 6 en favor de CAE.



Y el equipo visitante que fue por más. Jugada de toda la cancha con Lezcano como principal protagonista, esquivando varios tackles, para luego cederle la pelota con un certero pase a Augusto Perrén quien corrió hasta debajo de los palos y anotar el segundo try de Estudiantes.



“Ale” Molinas volvió a achicar diferencias con un penal a los 25 minutos. Un partido que a esa altura ya tenía 20 penales cometidos entre ambos equipos. Eso se traduce en un partido muy cortado, con muchos reinicios a través del line out.



Simón Bollo aumentó el tanteador 20 a 9, cuando quedaban algunos minutos por jugar aún.



El tiempo de descuento sirvió para el try del “honor” para el equipo local. Tras insistir pegado a la formación, apertura para Manuel Bernstein, quien sumó de a cinco.



Final, victoria para CAE y la copa del Torneo Dos Orillas que viajó para la ciudad de Paraná.



SÍNTESIS

CRAI: Joaquín Berón, Facundo Garibay y José Canuto (Lerche); Manuel Bernstein y José Dogliani (Capitán); Emanuel Piermarini, Tomás Schinner y Justo Ordano; Alejandro Molinas y Ramiro del Sastre; Iñaki Carreras, Lucas Ordano, Jorge Qüesta, Franco Radín y Joaquín Beltramino (Montini).



Puntos para CRAI: Penal de Beltramino, penal de Molinas, penal de Molinas, try de Bernstein.



CAE: Román Martínez, Ezequiel Genzelis Gallinger y Tomás Bertot; Agustín Bustos y Facundo Ferrer; Felipe Villagrán, Nicolás Saín y Álvaro Ferreyra; Simón Bollo y Francisco Lezcano (capitán); Gastón González Hilarza, Mateo Santana, Juan Pablo Cubasso, Augusto Perren y Gonzalo De Basil.



Puntos para CAE: Try de maul y conversión de Bollo, penal de Bollo, try de Perren convertido por Bollo, penal de Bollo.