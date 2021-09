Todo "negro" para Los Pumas: Los All Blacks golearon 39 a 0

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El seleccionado de Nueva Zelanda fue demasiado para el argentino. Los dirigidos por Ledesma casi no tuvieron la pelota en su poder. Los cambios, no ayudaron. En una semana, ambos equipos se vuelven a enfrentar.

Por la tercera fecha del Rugby Champioship, en Perth, Australia, Los Pumas volvían a jugar luego de sus dos primeras presentaciones (con derrotas y malos rendimientos) ante Sudáfrica.

Esta vez, enfrente, estaban los poderosos All Blacks, y la realidad del equipo argentino no fue tan distinta a los que mostraron ante los campeones del mundo.

El partido

Intensos. Así podrían definirse los primeros cinco minutos del partido, sobre todo, desde lo defensivo. Con impactos fuertes y certeros. Y con un seleccionado argentino que mostraba mejores intenciones que en los partidos precedentes ante los Springboks.

Pero claro, del otro lado estaban los All Blacks, y minutos después generaron una jugada ofensiva casi perfecta, con mucha continuidad y pases certeros, que no terminó en try por muy poco. Algo que sí sucedió en la jugada posterior a los diez minutos. Tras un correcto y rápido “pasamanos”, el que llegó al ingoal fue Rieko Ioane. Una conquista que se confirmó con el TMO, debido a que hubo un rebote en Delguy que no se había advertido.

Una cuestión a destacar en Los Pumas, al menos en el primer cuarto de hora: el line defensivo. Y enese aspecto, Guido Petti que fue el abanderado, como siempre. Con dos “robos limpios” y otro salto que incomodó a Nueva Zelanda que no podía obtener pelotas de calidad, o al menos, como lo habían pensado.

Llegando a los 25, casi todo era cuestión de defender para los conducidos por Mario Ledesma. Los tackles eran positivos, pero no efectivos, y más allá de esa cuestión, todo era un desgaste enorme, que muchas veces se resiente con el corres de los minutos.

El tanteador se alteró tres veces más en favor del elenco neoceladés, antes de la finalización de la etapa inicial. Primero a través del pie de Beauden Barret, luego fue Sevu Reece quien apoyó el segundo try de su equipo. Por último, el line y el maul hicieron lo propio, y Papalii que termina vulnerando una vez más el ingoal argentino.

Fin del primer tiempo y algunas cuestiones claves: la posesión de pelota para Los Pumas era casi nula; amarilla para Matera; y el desgaste defensivo que empezaba a notarse en el tanteador con el 22 a 0 parcial. De a poco, la diferencia se hacía cada vez mayor…

Segundo tiempo

El complemento, encontró a Los Pumas tratando de manejar los tiempos para que regrese Matera y con dos penales a favor desde el scrum.

Pero en la primera de cambio, y con el equipo argentino en ataque, pelota recuperada para los de negro, y Beauden Barret que encabezó una contrat tremenda que finalizó con el try del octavo Jacobson.

Para colmo de males, lesión de Sánchez, Boffelli a la cancha, Cordero de 15 y Mallía como un improvisado número 10.

Algo más de 25 minutos pasaron hasta que los All Blacks volvieron a marcar un try. En el medio, todos los cambios de un lado y del otro. Del lado ganador, que no resiente el funcionamiento del equipo. Por el lado de Los Pumas, está claro que los que entran, no generan la reacción que se busca hoy en día con los que vienen desde el banco. Mucho menos cuando se improvisa con los puestos: por gusto, como lo de Boffelli, o por necesidad, como el debut absoluto de Gonzalo García, que es medio scrum y entró de wing.

Antes que termine el partido, el tanteador se alteró una vez más con un penal de Jordie Barret. 39 a 0 fue el resultado final. Todo dicho con esos números: Nueva Zelanda manejó el partido a su antojo. Argentina casi no tuvo posesión de la pelota, y las pocas veces que logró tenerla, no generó nada convincente para quebrar un ingoal que terminó en cero.

Ledesma y compañía, tienen mucho trabajo por hacer. No solo para los partidos que quedan del Rugby Championship, sino también para el resto del año y, fundamentalmente si la intención es llegar bien a Francia 2023.

Test match footy on the Gold Coast. How good 😎#NZLvARG pic.twitter.com/W1KJUKZLuT — All Blacks (@AllBlacks) September 12, 2021

Síntesis

Los Pumas: 1. Facundo Gigena (Muzzio), 2. Julián Montoya (C) (Bosch), 3. Santiago Medrano (Pieretto), 4. Guido Petti (Lavanini), 5. Matías Alemanno, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni (González), 9. Gonzalo Bertranou, 10. Nicolás Sánchez (Boffelli), 11. Santiago Cordero, 12. Jerónimo De La Fuente (García), 13. Matías Moroni (Chocobares), 14. Bautista Delguy, 15. Juan Cruz Mallía.

All Blacks: Karl Tu'inukuafe (Moody), 2. Asafo Aumua (Taukei'aho), 3. Nepo Laulala (Lomax), 4. Brodie Retallick (C), 5. Scott Barrett (Vaa'i), 6. Akira Ioane (Blackadder), 7. Dalton Papalii, 8. Luke Jacobson, 9. TJ Perenara (Weber), 10. Beauden Barrett (McKenzie), 11. George Bridge, 12. David Havili (Tupaea), 13. Rieko Ioane, 14. Sevu Reece, 15. Jordie Barrett

Puntos para Nueva Zelanda: En el primer tiempo, try de Rieko Ioane convertido por B. Barret; penal de B. Barret; try de Reece; try del maul convertido por B. Barret. En el somplemento: dos tries de Jacobson más dos conversiones y un penal de Jordie Barret.