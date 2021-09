Marcelo Lewandowski: "Empieza otro partido. Hay que barajar y dar de nuevo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.09.2021

El candidato a senador por el Frente de Todos consideró un error pensar los resultados de las PASO con las generales de manera lineal.

El candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, dijo que la gente se expresó y que hay que escuchar sus demandas y corregir lo que sea necesario, no identificó los factores que explican su victoria sobre Agustín Rossi porque "son múltiples y variados" pero destacó que tuvieron la capacidad de "transmitir nuestras ideas que los santafesinos eligieron para ordenar la interna" y reivindicó haber ganado la elección interna en 18 de los 19 departamentos de la provincia.

"Lo que tenemos que dejar en claro es que acá no se equivocó la gente. Nosotros tenemos que escuchar lo que ésta dice para tratar de que mejore su vida. No se trata de pensar que nosotros estamos haciendo las cosas bien y echarle la culpa de todo a ellos. Algo estaremos haciendo mal cuando no nos votan y las elecciones están para eso, para escuchar las demandas y corregir", dice Lewandowski el día después de ganar la interna del justicialismo.

-Para descontar los 11 puntos que les sacó Juntos por el Cambio necesitan mantener los votos que sacaron, retener a los votantes de Agustín Rossi y sumar de otros espacios, gente que no fue a votar. ¿Que estrategia piensan para eso?

-Creo que hay un error en pensar que esto es lineal. Acá empezó otro partido, se baraja y se da de nuevo. Es tan erróneo pensar que somos los más votados, que lo somos, como pensar que un espacio se alinea y la gente lo va a votar sin cambios. En mi primera elección hace dos años, en las PASO saqué menos del 20% de los votos y en la general saqué el 41%. Creo que hay que pensar en un reacomodamiento general, en muchas cosas que habrá que corregir, y en muchas que habrá que potenciar. Pensar linealmente sería pensar en términos de la Ley de Lemas. Ahora estamos en otra instancia y se empieza a jugar otro partido.

-La oposición viene sacando en las últimas elecciones nacionales alrededor del 40%, unos puntos más en algunos casos como en 2017. Tiene un piso electoral.

-El escenario era de tercios y lo que ha mermado mucho es el socialismo. Ahora, quienes buscan otra opción al justicialismo están yendo para el mismo lado. Ha pasado en las últimas elecciones nacionales. Habrá que tener una estrategia más inteligente para cambiar ese voto y nosotros nos consideramos capaces de hacerlo. Nos consideramos capaces ahora de hablarle a los sectores independientes, que no se identifican con ningún partido y votan por cualidades y calidades de candidatos, de programas de gobierno, que reflejan con el voto como les está yendo en su vida. Será cuestión de conquistarlos y demostrarles que somos capaces de satisfacer sus necesidades y deseos.

-Uno de los límites que tienen es que la mayoría de las herramientas para revertir esta situación están en manos del gobierno nacional.

-Faltan dos meses, que en este país es una eternidad. Creo va a haber replanteos a nivel nacional, cada uno debe hacerse cargo de lo que hizo bien y de lo que hizo mal, corregir los errores, y a partir de allí plantear una estrategia. En Santa Fe tenemos nuestra particularidades para aprovecharlas. Estoy convencido que Santa Fe puede ser mostrada como un ejemplo de lo que se pretende en materia productiva. Nuestras medianas y pequeñas empresas están resurgiendo con potencia y se pueden mostrar como un ejemplo del modelo productivo que se quiere. Santa Fe es la provincia que mejor ha entendido la cuestión productiva y la ha potenciado. Ese es el modelo que hay que seguir y ampliar. Hay que caminar la provincia, hablar con los empresarios, los trabajadores, como amplían la capacidad productiva de sus empresas incorporando tecnología. Hoy hay falta de espacio en los parques industriales de Santa Fe, lo que significa que la industria está creciendo. Y ese modelo productivo es el que te va a dar empleo, el que va a permitir sacar a la gente de la pobreza a partir de la dignidad del trabajo. Quizás no está bien mostrado, pero hay muchas cosas para hacerlo. La obra pública que se está haciendo en Santa Fe con fondos de Nación y de provincia es muy importante y quizás haya que mostrarlo mejor porque hasta ahora no lo hicimos bien. Creo que nadie puede estar en contra de que nuestras fábricas trabajen y que haya posibilidades de empleo y capacitación.

-¿Que le decís a la gente que no llega a fin de mes y la inflación le deteriora el poder adquisitivo del salario todos los días?

-Nosotros tomamos un país que estaba quebrado por un endeudamiento asfixiante y que agravó la pandemia. Entonces, que hoy haya muchas empresas que hayan podido sobrevivir no es producto de la casualidad sino de una mirada que intentó atender esta situación porque de no haberlo hecho hoy habrían muchas empresas menos. Muchas veces se ve la mitad del vaso vacío y no la mitad del lleno. Lo que se logró contener no se aprecia y se destaca lo que se cayó. Hoy con políticas de empleo, productivas, se está tratando de llegar todas las empresas. Por supuesto queda un elemento muy importante por atender que es el poder adquisitivo de los salarios. Por eso también hay políticas como la Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito que no son cuestiones menores sino que son políticas que se impulsan desde el Estado y que, por ejemplo, permite poner en el bolsillo de una familia tipo 15 mil pesos más por mes y al mismo tiempo ayudar a los comerciantes. Revertir la crisis que heredada lleva más de 20 meses, de los cuales solo en 3 no hubo pandemia.