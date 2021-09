La última nieve de la Primavera vasca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Parafraseando aquella famosa película italiana de los '70 que hizo emocionar a tantos, justamente el arranque de la primavera ha puesto en el tapete a un Juan Manuel Azconzábal sin consenso y sin resultados.

Dicen que, en el vestuario, Azconzábal daba la imagen de abatimiento. Corvalán, que fue el único protagonista que habló, dijo que "al técnico lo respaldamos adentro de la cancha, pero no somos los que tomamos las decisiones". La gran mayoría de los dirigentes "huelen" el final de ciclo. Desde la secretaría técnica se dice que hay que tener "paciencia y análisis". La realidad es que en ese análisis, indefectiblemente, hay tres escenarios posibles: 1) la decisión de los dirigentes de dar por terminado el vínculo que une al club con Azconzábal; 2) la decisión del DT de dar por concluido su trabajo en el club (o sea una renuncia); 3) que siga al frente del equipo.

Hay que poner a Unión por encima de todo y de todos. Preguntarse qué es lo mejor, qué es lo más sano, qué es lo que corresponde. Aferrarse al cargo por cualquier otra cuestión que no tenga que ver con la convicción férrea de que el rumbo futbolístico va a cambiar (por parte de Azconzábal) o dilatar la situación (por parte de los dirigentes) para precipitar en algún momento una decisión del propio técnico que pueda, por ejemplo, aliviar la salida de dinero para llegar a un acuerdo, se convertiría en una postura equivocada de cualquiera o de las dos partes.

Unión no sólo no consigue resultados, sino que ha sufrido un desmejoramiento pronunciado en lo futbolístico y pocos objetivos -sólo la promoción de juveniles- cumplidos. Contra Gimnasia, tuvo chances de cambiar ese rumbo, al menos en la parte matemática. Si el primer tiempo terminaba 2 a 0 a favor de Unión, no hubiese sido sorpresa. La realidad es que terminó 0 a 0 y que en el segundo tiempo, más a partir del gol de Guiffrey, no hubo ninguna respuesta ante la adversidad.

Está golpeado y desorientado el equipo. Los jugadores dicen que hacen lo que el técnico les pide, pero es tan poco lo que muestran, que la falta de sintonía se convierte en evidente. Esto no quiere ni puede leerse como una falta de apoyo o que le hayan "soltado la mano", sino que es la elocuencia de un funcionamiento que no es tal, de una planificación errática y se notó claramente ante Estudiantes la manera en que deambuló adentro de la cancha sin encontrar nunca una situación favorable en el partido.

Ni anímica, ni futbolísticamente está bien Unión. El problema se ha generalizado. Los jugadores bajan su nivel, ¿es culpa sólo de ellos o también del DT?; el equipo no encuentra su rumbo, ¿quién es el responsable?; la confusión táctica y los permanentes cambios, ¿de quién depende?

Todos sienten el olor a ciclo cumplido. Azconzábal sacó el 40 por ciento de los puntos, no clasificó en la Copa Maradona, no clasificó en la Copa de la Liga, quedó eliminado de la Sudamericana ante un discreto rival y está en el puesto 22 sobre 26 equipos en este torneo. Es cierto que le dio cancha a muchos juveniles, pero sólo sostuvo a algunos de ellos. Muchos jugadores no tuvieron seguridad ni confianza por parte del entrenador. Y alternaron posiciones, lo cuál posiblemente los haya desdibujado. Igualmente, en la columna de los hechos positivos, éste, el de la promoción de jugadores de abajo, puede ser lo más rescatable. Aunque en un esquema general en el que todos los clubes lo hicieron, hasta Boca y River, que juegan con otras urgencias y presiones que Unión.

El plantel fue citado para este miércoles a las 11 de la mañana, Azconzábal se quedó en La Plata posiblemente para analizar los pasos a seguir en el refugio de su familia, la secretaría técnica completa (Battión, Limia y Amut) también se quedaron en Buenos Aires aunque en este caso lo tenían previsto con anterioridad y más allá del resultado del partido y de la virtualidad de alguna decisión por tomar. Serán consultados por los dirigentes, pero son éstos los que deben asumir la responsabilidad de definir qué hacer. Si hay convicción, como así parece, que debe cortarse el proceso se supone que la incidencia de lo económico no tendría que pesar más que la necesidad de encontrarle otro cauce a la situación deportiva, que evidentemente es mala y no experimenta mejoría en ningún aspecto y a la que ni siquiera le alcanza lo poco bueno que hizo el equipo en el primer tiempo ante el Lobo.

11 horas

De este miércoles, es el horario en el que fue citado el plantel para iniciar el trabajo en Casasol pensando en el partido del domingo ante Patronato, desde las 13.30 en el 15 de Abril.