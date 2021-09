https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.09.2021 - Última actualización - 8:41

8:40

El ex entrenador de Las Leonas, pasó con su ciclo de charlas por Carlos Pellegrini y luego, se fundió en una charla con este medio sobre el pasado, el presente y su futuro inmediato.

Charla debate "Cachito" Vigil en Carlos Pellegrini: "la pandemia me permitió observar al mundo de otra manera" El ex entrenador de Las Leonas, pasó con su ciclo de charlas por Carlos Pellegrini y luego, se fundió en una charla con este medio sobre el pasado, el presente y su futuro inmediato.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

El ex entrenador del seleccionado nacional de hockey femenino y masculino de Argentina, Sergio "Cachito" Vigil, pasó por la localidad de Carlos Pellegrini, en el Departamento San Martín, invitado al ciclo de charlas que la misma comuna lleva adelante en este 2021.

El descubridor de "Las Leonas" llevó adelante una disertación para público en general, convocando a más de 600 personas en el gimnasio del Club San Martín.

Vigil, en la disertación, se refirió al trabajo en equipo, a aspectos fundamentales de motivación y a darle un giro de 180 grados a la perspectiva del argentino con respecto a la competitividad y al exitismo.

Al concluir la charla, Vigil dialogó con este medio. Fiel a su estilo, no escatimó detalles a la hora de hablar sobre cada cuestión.

"Mi vida hoy está con el desafío de entrenar la selección de hockey de Chile y con la idea de construir un hockey olímpico. También sigo ligado a las "Vikingas" de River Plate y colaboro con el cuerpo técnico de la institución", explicó el coach, hablando del presente que lo ve asomar tras la pandemia mundial.

Explotando su lado más motivador, Sergio, aprovechó la pandemia para escribir un nuevo libro, que aún le falta terminar y que pronto verá la luz. "Se llamará "El camino del emprendedor", pero aún no lo terminé. Lo complemento con las charlas que llevo a cabo por todo el país", explica.

Emocionado, explicó, que la de Carlos Pellegrini, fue su primera charla presencial en más de un año. "La pandemia terminó de agudizar el espacio de reflexión humano y me permitió poder observar el mundo de otra manera. También ratifiqué cosas como que, si nosotros entre los seres humanos no nos ayudamos, nada tiene sentido. Y nos hizo ver claramente que no es lo mismo llevar adelante una pandemia en condiciones de precariedad que en condiciones de no precariedad", opina.

Aquella selección que un día fue "Las Leonas"

Vigil dirigió a las históricas "Leonas", entre 1997 y 2004. Con ellas, logró títulos del Campeonato Mundial, la Champions Trophy y fue medallista en los Juegos Olímpicos de Sidney (Plata) y Atenas (Bronce).

En su gestión, comenzaron a llamar al equipo "Las Leonas". Incluso, la imagen del equipo, es una leona preparada para atacar, creada por la jugadora Inés Arrondo y Margarita, la cuñada de "Cachito". "No extraño a "Las leonas" sino que tengo recuerdos hermosos de ellas y me despiertan un sentimiento especial", dice Vigil con una sonrisa y levantando los hombros.

Y susurra: "No extraño eso de volver a ser el entrenador porque yo en realidad ya lo viví y estoy completo. No estoy cerrado, pero no tengo la necesidad de volver porque no me fui del sentimiento. Nos seguimos viendo y hablando a través de un grupo de whatsapp y nos seguimos disfrutando".

¿Cómo visite lo de Tokio?

"A Tokio lo viví con pasión, aunque fuera de Argentina y no verlo con (Gonzalo) Bonadeo y por TyC es raro. Yo estaba en Chile y al no ver los canales argentinos, se me complicaba y lo tenía que seguir por internet. A mí las olimpíadas me gusta verlas con los argentinos. Disfruté mucho el camino de Las Leonas y Los Leones".

La charla va y viene entre lo actual y sus recuerdos. Entre el nuevo libro, sus proyectos y lo que fue sentado en el banco de un seleccionado de hockey como el argentino.

...Messi

"Cachito" habla del deporte como un eslabón más para utilizar a la hora de lograr el éxito. Pero el de ganar y ganar, sino el de vivir con el espíritu latente. Y entonces, se cruza Messi en la charla. Y "Cachito" señala: "Es un crack como deportista y cuando digo eso me refiero al jugador y lo que va más allá. Es ejemplar, con un gran talento, pero con una humildad enorme y un espíritu inclaudicable. Messi es un ejemple de resiliencia, nunca cesó en su búsqueda a pesar de que vivió momentos muy ingratos. Sin embargo, el siempre siguió buscando crecer y evolucionar con su equipo hasta lograr la felicidad. El Dios del fútbol lo premió y lo seguirá premiando".