Jueves 23.09.2021 - Última actualización - 10:16

Santa Fe 360 "Tuti" Núñez, el gran artista de barrio Roma

Leonardo Gustavo Núñez, más conocido como Tuti, es cordobés de nacimiento, pero desde hace casi 28 años se encuentra viviendo en la ciudad de Santa Fe.

Llegó a barrio Roma hace casi cinco años, en un primer momento recuerda "era una parte de la ciudad que la tenía olvidada, porque yo viví la inundación del 2003 , en la zona tenía amigos y no podía creer que estaba todo bajo agua. Entonces cuando buscaba casas, decía `vamos para otro lado, acá no´'".

Pero después fue mágico como se dio- cuenta Núñez- porque vuelvo de Tailandia, y tenía que buscar una casa, buscando qué alquilar llegó al barrio a ver una propiedad y una vecina me dice "Tuti, te venís al barrio, te doy el numero del dueño". Hablé con el señor, me alquiló y acá estamos.

En el interior de su casa se pueden encontrar títeres, marionetas y tanto color que llevan a despertar la imaginación. Tuti destaca Roma como un barrio de gente de familia de clase media. "Barrio Roma está en el medio entre el centro y donde termina la ciudad".

"La musa es uno hay que hacer y crear"

Tuti, personaje de la ciudad y de barrio Roma, tiene un largo camino recorrido en el mundo de la actuación y de contar historias a través de sus títeres. Él cuenta que empezó haciendo mímica y luego se fue hacia el teatro, posteriormente se volcó por los títeres cuando empezó a hacer cosas para niños.

Personaje inquieto y autodidacta que busca continuamente hacer cosas nuevas, comenzó a incursionar con los autómatas. Núnez trabaja en el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, un día una compañera de trabajo le pregunta si puede hacer un autómata para El Alero y "le digo si, si, después llegué a casa y digo, qué son los autómatas, nunca en mi vida había hecho uno, así que google. Primero dije cómo voy a hacer eso y bueno fui al taller del Molino y empecé. Hice el primero, el segundo y así terminé construyendo 30 y pico de autómatas en una semana y ahí me empezó a gustar".

Después vino la etapa de las marionetas y en estos momentos se encuentra realizando Stop Moition, "estoy fascinado, es un mundo para jugar", resalta Tuti.

"Empecé con la plastilina- continuo el titiritero- hice una animación para un festival de Ojo al Piojo internacional, que es de Rosario, a las dos semanas me dijeron que estaba dentro del grupo, no lo podía creer y hace unas semanas me dicen que había ganado como mejor corto de animación". "Donde pueda hacer arte y haya niños es mi lugar en el mundo", finaliza Tuti, el titiritero.