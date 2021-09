Cantar para ser felices

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dúo integrado por Iván Achkar y Tobías Merino viene desde mediados de 2019 desarrollando una carrera basada en el cruce de géneros y las armonías vocales; los jóvenes se sobrepusieron a la pandemia para llegar al alegre “Sos el sol”, su último single. De todo esto conversó El Litoral con los jóvenes artistas: un equipo que siempre mira para adelante.

El pasado 19 de septiembre vio la luz “Sos el sol”, el nuevo single y videoclip de Ïnterfaces, el dúo integrado por Iván Achkar y Tobías Merino a mediados de 2019, combinando géneros y estilos diversos, incluyendo pop, rap, rock, soul, funk, trap, folk y house, entre otros.

El Litoral conversó con los artistas para adentrarse en su universo particular, en el que pudieron desarrollarse en el marco de un contexto adverso.

La dupla grabando una live session en el verano de 2020, de la que salió el video de “Cenizas”.Foto: Gentileza producción

Voces unidas

-Vienen trabajando juntos desde mediados de 2019. ¿Cómo fue el encuentro y las ganas de laburar juntos?

Achkar: -Nos conocimos a fines de 2018, porque estudiábamos en la misma academia de canto.

-Con Mauri Oromez.

Merino: -Exactamente, en Estudio Vocal.

Achkar: -Nos encontramos en una muestra de fin de año, donde nos reunían a muchos alumnos. Nos conocimos ahí, buena onda y nada más. Pasó el tiempo, fue 2019, nos volvimos a encontrar, estaba todo en orden: él venía con un proyecto que tenía con un amigo, yo venía de una banda con otros amigos; ambos estábamos en una situación donde casi estábamos terminando esos proyectos. Un día nos juntamos y dijimos: “Vamos a hacer una canción”.

-Para probar.

Achkar: -Claro. Hicimos el tema, nos gustó: sentimos que la forma en qué salió ese tema en cuanto a composición conectamos bien, estuvo bueno. Y ahí salió la idea de empezar con un proyecto.

-¿Era “Eclipse lunar”?

Achkar: -Exactamente.

Merino: -Siempre hubo mucha química desde el primer momento, que fue lo que llamó mucho la atención a los dos. Desde ese momento empezó la idea de formar algo más serio, darle una entidad. A partir de ahí lo que pasó con nosotros fue como un torbellino, nunca paramos, y de hecho ahora tampoco: nunca tuvimos tiempo tampoco como para pensar o procesar las cosas, sino que le dimos mucho para adelante. Después de eso nos juntamos y en dos semanas maquetamos un primer disco de ocho temas.

Y a la semana de eso o antes salió la primera fecha. La idea del proyecto es que somos nosotros dos; de pronto había que conseguir músicos, ensayar los temas, darle forma; todo esto en un lapso de un mes. Buscamos a los músicos, que eran los chicos de Estudio Vocal, la banda que tocaba siempre en las muestras, ensayamos, y también fue un torbellino.

-Combinan un montón de géneros que les gustan, más clásicos y más nuevos. ¿Cómo va saliendo eso a la hora de pensar las canciones, y cómo se hace orgánico?

Achkar: -Al principio hubo también como una idea de amalgamar cosas a propósito, que no van juntas. Después el concepto se fue corriendo y ya directamente fue fluyendo como “no, vamos a hacer una canción, y que la canción hable sola y pida lo que quiera”. La composición por suerte es algo muy orgánico y también depende: por ahí él me trae una canción en la acústica, o un tema armado; o yo le traigo una idea de tema. Creo que los dos estamos de acuerdo en que lo mejor se da cuando nace algo de los dos juntos en el momento; pero la composición nace muy espontáneamente, donde quiera nacer.

-Una de las cosas que los identifica son los arreglos y las armonías vocales. ¿Cómo se trabaja eso?

Merino: -Eso se fue dando con el tiempo. Al principio, en esa época donde hicimos “Eclipse” y seguimos maquetando otros siete temas que veníamos pensando en plan disco, todos los temas estaban muy separados: canta yo, cantaba él. Y así como también se fue dando lo que Iván decía de la composición, creo que fue pasando lo mismo con las voces: un día estábamos armando un tema y “no sigamos separando estribillos, probemos cantar los dos. ¿Vamos a cantar lo mismo? No, tratemos de armonizar algo”. Ahí nos dimos cuenta de que salía bastante lindo.

Achkar: -Hay un riqueza muy linda en el tema de la armonía. Es una búsqueda muy linda: siempre estás buscando. Es un experiencia nueva para los dos que haya dos cantantes, porque tenés que saber compensar bien, balancear, para que se note natural. Decimos: “Probemos otra forma de que estemos los dos”, y la armonía nos encontró en armar una “súper voz”: que también está bueno y nos abre un montón de puertas para la canción misma.

Aislados

-En 2019 había salido “Eclipse lunar”, pero la mayor parte tocó en período pandémico. ¿Cómo fue estar grabando y sacando videos?

Merino: -Fue un año jodido. “Eclipse lunar” salió antes de Navidad. Principios de 2020, donde todavía se podía andar por ahí, sale “Cenizas”, que es un acústico, que hicimos en live session; y ahí se corta todo. Ahí nos quedamos en pelotas: incluso estábamos por empezar a grabar un disco. En esos meses él compuso un montón de cosas nuevas, yo también, nos fuimos pasando. Ahí empezó la charla de qué hacemos, qué no, cómo arrancamos cuando se pueda.

Decidimos hacer esos dos temas acústicos que forman parte de “Canciones de otoño”, un EP: son dos temas que salieron en esa época, del 2020.

Achkar: -Dos temas muy pandémicos también, muy atravesados desde el dolor, o desde el vacío; todas esas sensaciones que calculo que habrá sentido la gran mayoría de la gente.

-Esto de la soledad en “Pensando en voz alta”: es recontra pandémico.

Merino: -Sí. Sacamos esos dos temas, después no pudimos tocar.

Achkar: -Tocamos antes de todo esto, y recién cuando se pudo volver ya no; recién en 2021 pudimos.

Merino: -No tocamos en todo el 2020, sacamos solamente ese tema; después pudimos sacar “Paredes” a fines de 2020, el 30 de diciembre.

-“Paredes” que tiene el video animado, y que es un tema más para arriba.

Merino: -Es muy pandémico, también.

Achkar: -La famosa felicidad triste.

-Ya los agarró con otra voluntad anímica.

Achkar: -Tal cual. Y ahí es como que nos llegó la hora de reestructurarnos. Cuando llegó la hora de volver era como: “Bueno, ¿y ahora qué hacemos?”. Porque desde que arrancamos la idea era formar una banda fija para tocar. La idea era hacer un montón de cosas que esta situación nos dijo: “No, cambien todo”. Por suerte salió para bien, pero nos costó, fueron tiempos de mucha reflexión interna, mucha duda.

-Ahora que vienen más shows, ¿cómo se armó la banda?

Merino: -Por suerte este año pudimos terminar de armar una banda con la que nos sentimos cómodos. Desde que empezamos hasta principios de este año pasaron músicos, y nunca nos cerraba.

Achkar: -En general uno busca a los músicos y después la fecha. Nosotros buscábamos la fecha y después músicos, todo al revés. Entonces la situación siempre empujaba. También nos pasó esto con la banda porque nos surgió la posibilidad de ir a grabar en Romaphonic: ahí también tuvimos que solidificar una banda, no solo por la gente sino por el sonido.

-¿Cuándo grabaron esa sesión?

Merino: -El 19 de junio: pasamos el día ahí. Ahora nos mandaron una última versión de los temas, que la vamos a seguir trabajando. En unos meses va a salir: es una live session con video y grabación, de tres temas.

-¿Quiénes grabaron?

Achkar: -Es la banda que está ahora. En primer lugar Nicolás López Soto (teclados), que es nuestro productor y un gran amigo nuestro, una persona que queremos mucho. El baterista es Santiago Martínez, con el que empezamos a tocar este año: es un animal, fuera de este mundo, igual que Nico y los demás. Karen Zabala es la saxofonista, está desde 2019, es la más longeva. Vito Baialardo es el bajista, que está desde 2020. Y Alejo Ruiz de Azúa, que está desde este año, es guitarrista.

Merino: -Y nosotros dos.

-¿Cómo fue el encuentro con Nico? Habían empezado con otro productor antes.

Achkar: -Primero empezamos con otro Nico, un amigo que nos producía y Brandon Andino nos grababa; después empezamos a producir y grabar con Brandon. A fines de 2020 estábamos con una amiga Ani en la casa y sale Nico al balcón. Ani nos dice: “Nico es tecladista; si ustedes necesitan yo le mando a él”. Como cuando le mandas a alguien esperando que te diga “no” y listo. Al final salió todo lo contrario: terminamos trabajando un montón. Fue un cambio rotundo para el proyecto porque fue entrar en la etapa en la que estamos ahora: empezar a pasar la madurez de que todo se asiente, y empezar a tomarlo de otra forma.

En los bosques

-La amiga es Ani Prono, con la que grabaron el cover de “The Woods” de Hollow Coves. ¿Cómo salió eso?

Merino: -El año pasado nos había contactado Ani; la verdad que no la conocíamos. Nos escribió, nos dijo que le gustaba nuestra música, nos contó que estaba grabando su disco y nos dijo que le gustaría hacer uno de sus temas con nosotros. Nos juntamos, lo preparamos, lo grabamos; y después quedó pendiente el hecho de hacer un cover, porque ese tema propio no se sabe cuándo se va a publicar.

Lo charlamos, ella nos mandó más o menos el estilo de canción que le gustaría hacer: mandó varias. “The Woods” nos gustó bastante, así que nos juntamos, lo preparamos; hablamos con Tomás Altamirano, que es un amigo nuestro: es fotógrafo y estudia cine; incluso nos acompañó a Buenos Aires. Tuvimos nuestra primera experiencia con él filmando este cover, y nos gustó bastante cómo terminó.

-¿Dónde filmaron?

Merino: -En un bosque, allá en Arroyo Leyes.

-Es como la vuelta al bosque porque el primer clip también había sido en un bosque. Otra cosa, con las bailarinas, con actuaciones. Otro registro, pero hay como un cruce. ¿Cómo fue filmar aquello? En la pre pandemia se podía meter de todo, pero para ser un primer videoclip era re producido.

Achkar: -También hubo que reclutar el equipo de gente. Eso lo hicimos con Pablo Enríquez, que es un gran amigo nuestro: él reclutó un poco su gente, Nosotros armamos una idea con él, buscamos gente. Las bailarinas las consiguió mi hermana Vale, que es profesora y está estudiando en el Liceo. Fue como siempre: ir reclutando gente para armar eso; Ser muy autogestivo pero también hacerlo de la manera más profesional posible.

-Engancharon a un montón.

Achkar: -Siempre tenemos un equipo muy bueno de gente que labura muy bien con nosotros. Se ve que tenemos muy buena energía, porque atraemos a personas muy buenas y que trabajan mucho.

-En la autogestión si no hubiera gente qué se copara no se podría hacer nada, porque disponer de esa cantidad de profesionales llevaría un montón de recursos que en general no se tienen.

Achkar: -Tal cual.

Merino: -Lo más importante para nosotros. algo que siempre hablamos, es no solo rodearnos de gente Que trabaje a la misma altura que nosotros (o más, porque también eso está bueno: rodearse de gente más profesional, para aprender también), sino también trabajar con gente que esté bien predispuesta, con la que nos llevemos bien y haya buena onda. Para nosotros es más importante qué podamos tener una conversación extra laboral a que sea una persona súper profesional pero que no haya química entre nosotros.

Cosecha fresca

-El 19 se editó el nuevo single, “Sos el sol”.

Achkar: -Esto surgió durante la pandemia pero el principio. En ese momento hablé con mi psicóloga y me dijo: “Probá Escribirle una carta a alguien que te gustaría conocer”. Estaba con el Toto (Tobías) tocando la guitarra; Me acordé de eso y empezó a surgir entre los dos esta idea de conocer a alguien: de las “mariposas en la panza”, esa sensación de mucha intensidad donde uno siente todas esas cosas. Tratamos de plasmarlo de alguna forma y quedó la idea de la canción; la cerramos ahí a la maqueta: acústica más que nada, pero tratamos de armarle una base arriba.

A fines de 2020 lo conocimos a Nico; “Paredes” ya estaba finiquitado, ya había salido. Le había mandado un par de canciones y una era “Sos el sol”. A Nico le gustó mucho y dijo: “Vengan y lo empezamos a trabajar en el estudio, a armarlo ya de otra forma”. A principios de 2021 empezamos a producirlo: él armó toda la producción, nos pusimos a escucharlo, buscarle la vuelta, grabar todo.

Se empezó armar en torno a este camino todo un equipo de gente: apareció ya con el tema más avanzado Cristian Giunta Con la mezcla: es una locura el trabajo que hizo; también apareció Javier Fracchia en la masterización; Pedro Casís grabó las trompetas. El Tomi Altamirano hizo el video: reclutamos con él un equipo Cómo para poder rodar todo ese día. Fue un laburazo.

-¿Y la búsqueda musical?

Merino: -Es un tema muy cancionero: podés agarrar la guitarra y tocarlo solo; es muy alegre. Nos pasó algo muy loco cuando todavía no teníamos el tema armado en su totalidad, en cuanto a instrumentos: solamente estaba hecho con la guitarra y la voz. Cuando le grabamos las voces arriba de todos los instrumentos nos enloqueció y no podíamos parar de escucharlo. Fue una de las casualidades más lindas que justo nos agarró con el Nico ese tema en particular: porque si bien ya estaba bueno creo que no hubiese sido ni parecido si lo hubiésemos hecho con otra persona o nosotros solos.

Achkar: -Fue un cambio de 360 para bien: Cómo entrar a un equipo involucrado que zumo de todos lados para que la canción suene como suena ahora y tenga la forma estética, el audio, todo.

Merino: -Es muy dulce, es una canción para dedicar; qué sale en primavera, porque nos remite a la primavera también...

Achkar: -Cuando florece el amor.

Merino: -Es para estar feliz: para escucharlo y ponerte de buen humor.

Porvenir

-¿Qué se viene de acá a fin de año, o ya para el verano? Lo que sepan, o lo que tengan ganas de que pase.

Achkar: -Por el momento se están armando unos lindos singles; está lo de Romaphonic también, que saldrá en uno o dos meses. La idea es ir largándolos de a uno. También hay muchas ganas de tocar. Ideas hay un montón, pero claramente la principal es seguir trabajando: por el momento con el tema de los singles, después veremos; y con las fechas también: de todas las formas que se puedan, capaz que en un formato más reducido que el full banda. Solidificar el equipo tan lindo que se armó, seguir trabajando con esta gente. Seguir transitando este camino hacia la adultez del proyecto estamos viviendo ahora.

-Se dio todo muy rápido, y ahora hay que solidificarlo.

Merino: - Lo charlamos mucho Durante este año porque es una realidad que este año aprendimos En serio de qué se trata empezar a trabajar de músico. Independientemente de que uno reciba dinero o no es trabajar: es levantarse para ir al estudio a grabar tal cosa, o a escuchar tal otra, o a charlar con Nico de próximos planes. Ir a ensayar, mandar un mail para acá, hablar con un músico para esto; Es estar constantemente en ese movimiento y estar atento de todo: No solo de hacer una canción sino que salga bien, que tenga un buen video, que esté bien en las redes: un montón de cosas.

-Cuidar el producto.

Merino: -Nos dimos cuenta este año: pasaron un montón de cosas muy lindas, y no sé si todavía somos conscientes. Y todo lo que falta: Porque hay una realidad de que por suerte ya estamos encaminados para que todo avance y todo sea más grande. Hay que empezar a surfear la ola, acostumbrarse y aprender a trabajar de esa forma totalmente nueva para nosotros. Y va a seguir siendo más nuevo: nos vamos a llevar disgustos y alegrías, pero me parece que se trata de eso la vida del músico.