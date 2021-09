https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 26.09.2021 - Última actualización - 20:06

20:02

Mosset está "a disposición de lo que quiera el club"

¿Se anota el Tato en la sucesión?

El entrenador interino no se bajó de la carrera para reemplazar a Azconzábal. "No me desespero por dirigir en Primera, pero soy empleado del club y estoy a disposición de lo que decida la secretaría técnica y la dirigencia".

El Tato Mosset junto al Vikingo Mauri, otro ex jugador surgido del riñón tatengue y protagonista de grandes momentos. Ellos asumieron la conducción del plantel junto al profesor Hugo Díaz y van a dirigir el viernes. ¿Y después? Crédito: Pablo Aguirre

Por Enrique Cruz SEGUIR Marcelo Mosset es del riñón de Unión, llegó a Primera luego de haber crecido en las inferiores del club y hace un tiempo que está trabajando en la reserva. Desde la salida de Azconzábal, puso manos a la obra en pocos días para encontrarle rápidamente soluciones al equipo y consiguió una justa victoria. ¿Está en carrera?. En principio, la idea es traer un entrenador. Repetto dijo que no, hay varios nombres en carpeta y la decisión es traer a alguien con recorrido y jerarquía. Pero Tato no se baja. "Estoy a disposición para ocupar el lugar que consideren que puedo ser útil", dijo el técnico interino después del partido. También tiró varias frases: * "Venía observando la recuperación de Luna Diale, lo llevamos a reserva algunos partidos, hizo goles, venía evolucionando bien y estaba en condiciones de jugar. Me alegra mucho el nivel que mostró". * "Había que generar confianza, en muchos partidos con el Vasco, el equipo estuvo cerca de ganar, hacía merecimientos, no era un desastre ni mucho menos. Lo que yo hice fue volver a las bases, teníamos apenas cinco días para trabajar. Priorizamos el orden por sobre todas las cosas, que las líneas jueguen lo más juntas posible. Este es un grupo bueno, de buena gente. Los ví golpeados por la salida del técnico, se nota que tenían buena relación y me consta. El Vasco dejó una semilla y yo la aproveché". * "En este partido tuvimos dos referencias de ataque que se complementaron muy bien. Le pedí a todos que la pelota vaya a los jugadores que estén libres y que si no se podía avanzar, que no había problema, que retrocedamos y demos la vuelta. De esa manera íbamos a manejar la pelota y el partido". Tenés que leer Unión vio que el fútbol es más fácil de lo que se cree * "Gastón González puede jugar de delantero o en la posición en la que jugó hoy. Me costó dejar afuera a Cordero, mientras que a Blandi lo veía bien en los entrenamientos, con ganas y a García también. Juárez venía de hacer un buen partido con Gimnasia, pero lo que quería era mucho juego por los carriles. Trabajamos mucho para que Gastón haga esos desprendimientos por afuera en los momentos justos y salió bien. Se abrieron los espacios y fue creciendo". * "Físicamente está bien el equipo, más allá de que algunos jugadores terminaron acalambrados porque se hizo un gran esfuerzo. El desgaste fue tremendo. Y también hay que tener en cuenta lo emocional. La entrega fue total". * "Ceratto es un jugador que a este plantel le falta, lo digo por sus características. En un '5' neto, de contención. Al no tener a Portillo y a Cañete, había pocos volantes centrales. Quería jugar 4-4-2 y por eso lo convoqué a Ceratto. Tengo muchas esperanzas en él". Portillo Por lo que dijo Mosset luego del partido, es casi un hecho que Juan Carlos Portillo, que está lesionado, no se recuperará antes del viaje a Mar del Plata, que posiblemente se produzca el miércoles por la noche, vía terrestre. "No vine con la idea de irme a los 6 meses" Nicolás Blandi se fue contento de la cancha porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba. Ingresó cuando faltaba un cuarto de hora, no entró mucho en juego pero puso ganas y se notó que estaba ansioso por demostrar. "Disfruté mucho los minutos que jugué, estaba bien, con mucha confianza. Ahora hay que seguir sumando trabajo y entrenamientos", dijo el delantero. Por su parte, sobre la salida de Azconzábal señaló que "duele que se vaya. Es gente honesta, capaz y trabajadora, tanto el Vasco como todo su cuerpo técnico". Por último, dijo que "no vine a Unión con la idea de irme a los seis meses", respecto de lo que establece su contrato, que es por un año y medio (hasta diciembre de 2022), pero con una cláusula de salida en diciembre de este año que la puede ejecutar tanto el futbolista como la institución. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

