CRAI y SFRC, los representantes de la Unión Santafesina en el nivel más alto de la competencia, tuvieron comienzos adversos, sobre todo por “errores propios”.

"Top 10" TRL 2021, una competencia "sin margen de error"

El último fin de semana se disputó la primera fecha del Torneo Regional, luego de más de dos años sin competencia.

En nuestro medio, hubo dos partidos muy atractivos que terminaron con muchos tantos: casi 70 puntos en cada encuentro.

En Sauce Viejo

Santa Fe Rugby Club no pudo con CAE y perdió 36 a 31. Tras estar de gira con Argentina XV, donde tuvo su participación en los amistoso ante Chile y Uruguay, Juan Cruz Strada iba a estar de suplente, pero último momento, Santiago Quirelli no pudo ser tenido en cuenta, y eso le dio la oportunidad de jugar desde el arranque al joven medio scrum, quien además tuvo la oportunidad de marcar el segundo try de su equipo: una jugada personal tras salir la pelota desde un scrum sobre la línea de 10 metros de la visita. “Vi el hueco, me mandé y se me dio”, confesó tras el partido.

“Arrancamos bien, yéndolos a buscar. Pero tuvimos un par de baches por momentos que ellos aprovecharon y se vinieron. Por errores nuestros nos hicieron varios tries, o sea, fue culpa nuestra, y cuando quisimos ir a buscar el partido, ya era muy tarde. Debemos seguir laburando, vamos bien, pese a algunas intermitencias. Este es el camino”, dijo Strada.

Junto al rafaelino Pedro Rubiolo, eran los más chicos del plantel de Argentina XV, que días atrás disputó una serie de amistosos internacionales ante Chile y Uruguay. “Fueron dos partidos muy duros. Ambos seleccionados se están preparando para clasificar a un Mundial. En un equipo bastante joven, pero algunos más grandes son los que ayudan y nos muestran el camino” comentó el “9” de SFRC.

A su turno, Sebastián De La Peña, entrenador de defensa del “tricolor santafesino”, comentó: “Nuestro principal problema fue no saber aprovechar los momentos que tuvimos dominio de juego y transformarlos en puntos y poder trasladarlo al resultado”.

“Arrancamos muy bien, marcando y dominando el juego. Fue como que 'sacamos la pata del acelerador' y dejamos tomar el control de juego a CAE, que es un equipo duro, y terminó aprovechando situaciones por errores nuestros de cuestiones básicas que venimos planteando para llevar a la cancha: presión y buena agresividad en el contacto, para que eso nos permita disputar la pelota o enlentecer el juego”, comentó el ex tercera línea.

“Todavía nos queda mucho trabajo. Principalmente en el convencimiento desde el punto de vista mental de lo que podemos dar como equipo. No estamos pidiendo ningún sistema (en cuanto a la defensa) raro. Estamos intentando que las cosas fuerte que creemos tiene el equipo, llevarlas a la cancha. Por momentos nos faltó presión sobre el rival, y eso genera que el equipo contrario juegue fácil, simple y con cambios simples de frente se encontraron con superioridad numérica”, expresó De la Peña, quien agregó sobre el final que “logramos mejorar cosas que no venían bien: hoy (por el sábado) el line fue muy bueno, lo mismo que el scrum. Fueron dos buenas plataformas de obtención”.

En la Autopista

CRAI recibió en su cancha a uno de los mejores equipos del TRL en los últimos años: GER. El equipo “mensana”, demostró en cancha su buen momento al vencer 40 a 30.

Emanuel Piermarini, es uno de los más experimentados de un plantel “Gitano” que, al igual que la mayoría de los equipos, está pasando por el típico recambio generacional que ocurre cada varios años. “Si bien es la primera fecha, este TRL no te regala nada. No da margen, no hay final four, nada. Tenemos que ganar o ganar, no queda otra. Debemos estar ya pensando en Duendes. Tuvimos con GER un partido muy duro, así lo planteamos en la semana. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos y cometimos muchos errores no forzados, sobre todo en el line o cuando atacamos. Pero todas son cosas a corregir para el sábado que viene encarar de la mejor manera el partido”.

“Se van incorporando a la Primera chicos nuevos, y eso es muy importante, pero siempre hay que afinar detalles. Y más en estas instancias con estos equipos que no te regalan nada”, concluyó Piermarini.

El fullback y pateador de CRAI, Facundo Beltramino está por estas horas definiendo su futuro: tiene una posibilidad de irse a jugar a Italia (al Verona concretamente), pero resta definir el club cuestiones relacionadas a los cupos de extranjeros.

No obstante, al finalizar el partido con GER, la “Mona” dijo: “Son nueve fechas y si te equivocas uno o dos partidos lo miras de abajo y está difícil remontar. GER fue un justo ganador. Debimos equivocarnos menos. Cometimos muchos errores con el pie; penales que se pueden evitar y que salen caros, que a este nivel no lo podemos tener. Todos los equipos del TRL tienen un nivel que en cuanto te equivocas o entras medio dormido, te cuesta mucho. Así que no ha margen de error”.