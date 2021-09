https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esperando la apertura de las fronteras, el nuevo cuerpo técnico tatengue estará el fin de semana en Santa Fe: la idea es arrancar el mismo domingo en Casasol pensando en el debut contra Platense. Viene con cuatro colaboradores: dos asistentes y dos PF.

Las mejores referencias humanas y profesionales del nuevo DT Munúa: todo lo que cruza el charco es "positivo" para Unión

El mejor periodista deportivo de la historia en el Uruguay (el popular Jorge "Toto" Da Silveira), el entrenador que lo impulsó en las Selecciones Juveniles como golero (el ex Mandiyú, Víctor Púa Sosa) y el indiscutible goleador charrúa (Richard "Chengue" Morales) fueron consultados especialmente por El Litoral acerca del desembarco y la confirmación de Gustavo Munúa como flamante entrenador del Club Atlético Unión en reemplazo de Juan Manuel Azconzábal. Todo lo que cruzó el charco grande del Río de la Plata y llegó hasta la redacción de este diario llegó con señales más que positivas hasta López y Planes. "Están a las puertas de un gran profesional y mejor persona. Es excelente decisión la de Unión", coinciden las partes consultadas.

Jorge Urbano Da Silveira Silva, nacido en Montevideo el 30 de agosto de 1943, conocido como "Toto" Da Silveira, es periodista deportivo y locutor uruguayo de más "chapa". Gracias a una gentileza de Ricardo Porta, de Radio Gol 96.7, llegó el escaneo de la prensa charrúa para Munúa: "Como golero, en los tiempos de jugador, hizo historia: Nacional, la Selección, Europa. Como entrenador, Unión de Santa Fe contrata a alguien que tiene muy buena reputación. Su lugar en el mundo fue Nacional de Montevideo, donde lo adoran. Gustavo es buena gente y trabaja muy bien: sus equipos priorizan el accionar ofensivo, con mucha dinámica por las bandas. En el plano internacional, dejó muy buena impresión, perdiendo una llave insólita con Boca por penales, después de estar tres veces arriba. En el fútbol español, con el Cartagena, quedó a un paso del ascenso. Se fue de Nacional el 15 de octubre del año pasado al perder la final de Uruguay ante Rentistas".

El ex goleador de Mandiyú de Corrientes, Víctor Púa Sosa, fue entrenador de las Selecciones Juveniles de Uruguay desde 1993 hasta 2001 y al año siguiente la mayor. Lo conoce como la palma de su mano. "Te pido disculpas, hace años no doy entrevistas formales. Pero sí le quiero decir a la gente de Unión que se llevan de entrenador a un tipazo, con mucha capacidad y horas de laburo. Le deseo lo mejor a Munúa y también al club que confió en él".

Finalmente, el recordado Richard "Chengue" Morales, goleador implacable de Nacional, fútbol europeo y Selección de Uruguay. Conoce Santa Fe, porque hace algunos años desembarcó con Ronald Paolo Montero en Colón. "Es un acierto el de Unión al contratar a Munúa. Sólo necesita tiempo, que no lo quieran sacar al cuarto partido si los resultados no ayudan. Miro a la distancia lo que pasa con Paolo (Montero) en San Lorenzo y todas las fechas debe renovar el cargo. Vi que Unión viene complicado con los resultados y necesita paciencia. Si lo aguantan, Gustavo le dará resultados".

Consultado por el estilo de juego de Munúa y la cantidad de chicos jóvenes que tiene Unión en su plantel, el "Chengue" Morales afirmó: "A los chicos de las inferiores les vendrá muy bien, porque Gustavo en Nacional promocionó muchos gurises de las canteras. En cuanto al estilo, siempre prioriza jugar y jugar bien, con buen trato de balón. Hace poco nos juntamos y varios le decíamos "importa el resultado", pero Munúa no retrocede. Siempre dice que importan las formas, el estilo".

Finalmente, por conocer Santa Fe de su paso por Colón con Paolo Montero, el "Chengue" Morales afirmó en ADN Gol 96.7: "La ciudad, con los dos clubes, Colón y Unión es hermosa. Muy futbolera en cada rincón. Muy parecida a Montevideo. Gustavo Munúa es un tipo simple, la prensa no tendrá problemas para trabajar. Le tiene que ir bien".

Con sus dos asistentes técnicos y sus dos PF, Gustavo Munúa ya está trabajando en el Mundo Unión: arranca a primera hora en Montevideo videos de jugadores propios, scouting de rivales, etc. "No puedo dar notas hasta no llegar a Santa Fe, fue un pedido expreso el club. No es fácil armar todo, estoy esperando que se abra el paso fronterizo para ir. Una vez allá, los atiendo a todos con mucho gusto".

Observará este viernes Aldosivi-Unión por TV y luego se vendrá en coche para Santa Fe. La idea básica es que el domingo arranque la Era Munúa en Casasol, ya pensando en Platense. De esa vieja escuela charrúa que inició Washington "El Pulpa" Etchamendi con el recordado ascenso de 1966, pasando por Luis Garisto entre varios otros y terminando en la experiencia fallida del querido Nelson Pedro Chabay, el viernes 8 de octubre desde las 14.30 y con la vuelta de miles de tatengues al 15 de Abril, el uruguayo Gustavo Munúa anotará otro antecedente celeste en el banco rojo y blanco.

Viaja a Mardel

Con la confirmación que Ema Brítez está bien (descartaron lesión), el plantel profesional de Unión con Marcelo "Tato" Mosset viaja en micro esta noche a Mar del Plata, para el juego del viernes a las 19 contra Aldosivi en el Minella. En principio, la idea del DT es poner el mismo equipo que le ganó a Patronato en el 15 de Abril.

Palermo quiere dirigir contra Unión

Aldosivi de Mar del Plata anunció en las últimas horas que llegó a un acuerdo de palabra con Martín Palermo para que se convierta en el nuevo director técnico de su plantel, tras la reciente salida de otro ex Boca Juniors, Fernando Gago. En sus cuentas oficiales en redes sociales, Aldosivi anunció el acuerdo con Palermo, quien regresa a la Argentina, donde la última vez que dirigió fue en 2015 a Arsenal de Sarandí.

A la espera de la firma, resta saber si Palermo estará este viernes en el banco dirigiendo al equipo que, desde las 19, recibirá en el estadio José María Minella a Unión de Santa Fe por la fecha 14 de la Liga Profesional, partido que estará marcado por la vuelta del público a los estadios de fútbol. La última experiencia de Palermo como DT fue este año en Curicó Unido de Chile, de donde debió marcharse por los malos resultados, tras pasar por Pachuca de México y Unión Española también de Chile.

Mientras tanto, el plantel profesional de Aldosivi entrenó en su predio y la práctica estuvo a cargo de los técnicos de inferiores, los ex Gimnasia y Esgrima La Plata Facundo Oreja y el ex Unión, Diego Villar.