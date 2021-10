Ahora, por las bancas: largó la campaña electoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son nueve las alianzas o partidos que superaron los piso en las PASO y presentaron sus listas conformadas ante la secretaría electoral nacional. Definen estrategias de campaña. Son tres lugares en el Senado y nueve en la Cámara de Diputados.

La campaña electoral para las elecciones legislativas del 14 de noviembre tuvo bandera de largada en forma oficial el pasado jueves, último día que tenían las agrupaciones políticas de presentar las listas conformadas tras las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. Las nueve alianzas o partidos habilitados por el resultado electoral hicieron las presentaciones ante la Justicia Electoral Nacional.

Santa Fe renovará con las elecciones de noviembre las tres bancas que tiene la provincia en el Senado de la Nación (mandato de seis años) y nueve de las diecinueve que le corresponden en la Cámara de Diputados (mandatos de cuatro años)

Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el Frente Amplio Progresista fueron las expresiones más votadas en la primaria y los sectores con mayores expectativas de ocupar las bancas. Las restantes seis fuerzas (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad; Podemos; Primero Santa Fe; Soberanía Popular; Somos Futuro y Unite por la Libertad y la Dignidad) tendrán que más que duplicar los votos para poder pelear una banca en noviembre.

Barletta y Scarpin con Natalia Capparelli, candidata a concejal de Reconquista y la más votada en la PASO. Foto: Gentileza

Los ahora candidatos de las tres principales alianzas volvieron a caminar el territorio y discuten estrategias para encarar la campaña que cobrará mayor vigor después del fin de semana largo de octubre. Será el mes final para buscar el voto. El objetivo central de todos es fidelizar el voto de la PASO, trabajar sobre el electorado que se inclinó por los frentes que no lograron el 1,5% del padrón, los que votaron en blanco o anularon el voto. En la PASO sufragó el 65% del padrón y el porcentaje -históricamente- es mayor en la elección general.

En Juntos por el Cambio, los candidatos Dionisio Scarpin (senador) y Mario Barletta, (diputado) encabezaron un acto en Reconquista junto a los candidatos locales, los más votados en esa ciudad norteña con Natalia Capparelli a la cabeza. Ayer viernes, en Rosario, se integró el comité de campaña con dos representantes de cada una de las cuatro listas que participaron de la PASO y los consultores que trabajan con esta alianza. La suma de las cuatro listas le dio diez puntos de ventaja sobre el Frente de Todos y el principal objetivo es mantener ese voto. Llegarán referentes nacionales en apoyo a los candidatos provinciales e incluso el lanzamiento formal sería con un acto a mediados de mes con los presidentes de los tres partidos: Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

En el Frente de Todos, el candidato a senador Marcelo Lewandowski estuvo en la última en el dpto Garay en compañía de su par, Ricardo Kaufmann, zona que no había recorrido en la primaria. Lo propio hará este lunes en San Martín. Pero además el rosarino mantuvo reuniones con dirigentes justicialistas de la capital provincial para ajustar detalles de la campaña. No obstante, el propio gobernador Omar Perotti tendrá peso propio en la campaña electoral. En el mientras tanto, el ahora candidato a diputado nacional Roberto Mirabella y la senadora María de los Angeles Sacnun también recorren localidades de la provincia. El primero mantuvo varios reuniones con referentes de la lista que encabezó Agustín Rossi. No obstante, hasta el momento el ex ministro de Defensa no tuvo contacto alguno con Perotti ni con Lewandowski.

Durante su gira por Garay, Lewandowski hizo dúo de acordeón con su par Kaufmann Foto: Gentileza

En el FAP, Clara García no perdió un día y tras la PASO primero fue manteniendo reuniones con referentes de la lista vencida en la interna y después empezó un recorrido por los departamentos del norte donde fue recibido por varios intendentes y entidades de los departamentos 9 de Julio, Vera y San Cristóbal. Mientras García dedica las primeras semanas al centro norte, los propuestos a diputados, Mónica Fein y Gonzalo Saglione, hacen lo propio en departamentos del sur.

Mandatos

El 10 de diciembre terminan sus mandatos como senadores nacionales Roberto Mirabella, María de los Angeles Sacnun y Alejandra Vucasovich. Sólo la segunda está en condiciones de obtener un segundo mandato.

En tanto, en Diputados finalizan Albor Cantard, Luciano Laspina, Gisela Scaglia, Lucila Lehmann y Gonzalo del Cerro (Juntos) así como Esteban Bogdanich, Patricia Mounier y Josefina González (Todos) y Luis Contigiani (Frente Progresista). Laspina, Scaglia y Contigiani pelean por permanecer en el Congreso.

Frente Amplio Progresista: Clara García y Francisco Garibaldi para Senado. Mónica Fein, Gonzalo Saglione, Carina Gerlero y Ramiro Arola para Diputados.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: Carla Deiana - Luciano Cáceres para Senado. Irene Gamboa y Octavio Crivaro para Diputados.

Frente de Todos: Marcelo Lewandowski - María Sancun para Cámara Alta. Roberto Mirabella, Magalí Mastaler, Eduardo Tonioli, Stella Maris Clérici, Marcos Castelló, María Luz Rioja, Diego Mansilla, María Maggio y Oscar Martínez para la Cámara Baja.

Juntos por el Cambio: Carolina Losada - Dionisio Scarpin para Senado. Mario Barletta, Victoria Tejeda, Luciano Laspina, Germana Figueroa, Gabriel Chumpitaz, Gisela Scaglia, Germán Pugnanoli, Melina Giorgi y Jorge Faurie para Diputados.

Podemos: Juan Domingo Argañaraz y María Inés D'Angelo en Senado y para Diputados Patricia Silva y Nahuel Bay.

Primero Santa Fe: Jorge Boasso y María Virgina Borga para Cámara Alta y para la Baja a Luis Contigiani y Claudia Soria.

Soberanía Popular: Mercedes Meier y Javier Barbona para Senado. Carlos del Frade y Eliana Tedini para Diputados.

Somos Futuro: Patricia Frausin y Alfonso Sfilogoy para Senado y para Diputados Víctor Hernández y María Belén Gómez

Unite: Betina Florito e Ignacio de Biassi para Senado. Alejandra Olivera y Cristian Hoffman para Diputados.

En cifras

671.402 (41.99%) votos lograron las cuatro listas de Juntos por el Cambio

205.814 votos para Losada - Scarpin

503.847 (31.43) sufragios para las dos listas de Juntos por el Cambio

337.775 fueron los votos para Lewndowski - Sacnun

188.054 (11.73) votantes optaron por el FAP

128.068 para García Garibaldi.