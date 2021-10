https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que recibió buenas referencias. "Acá en Paraguay también me hablaron muy bien de Repetto, más allá de que no le fue tan bien como en otros clubes", dijo el santafesino, mano derecha de Domínguez en la Conmebol.

Opinó sobre el nuevo DT de Unión... Nery Pumpido: "De Munúa me hablaron bien"

No le pierde pisada al fútbol de Santa Fe. Da buenas referencias de Munúa, el nuevo técnico de Unión y dice que todavía no lo llamó nadie de Colón, por su participación en la Libertadores del año que viene, aunque lo saludaron cuando se hizo cargo de este puesto de secretario general adjunto de la Conmebol, una especie de mano derecha de Alejandro Domínguez y reemplazando a un hombre que también fue clave hasta el momento de su renuncia, como Gonzalo Belloso. Buscaron gente de fútbol para ocuparse del fútbol, del juego en sí. Y esto es lo valioso (para Pumpido) y valorable (por parte de la Conmebol). Nery Pumpido dialogó con La Primera de radio Sol y contó algo de su nueva experiencia y desafío.

* Los cuatro finalistas de la Libertadores y la Sudamericana, son brasileños: "Es el único país que puede traer figuras desde Europa. Y figuras que están en un punto alto de su carrera, todavía. Palmeiras no brilla, puede aburrir, tiene una forma de juego que no gusta, no es vistoso, el técnico es cuestionado, pero es muy efectivo. El arquero sale con remates largos y se van todos al medio, no arriesgan saliendo desde atrás como hacen muchos. Y de local salieron a buscar el 0 a 0 porque confían mucho en lo que hacen de visitante. Parece raro lo que estoy diciendo, pero es así. Ellos se tienen mucha confianza cuando salen de visitantes".

* El poderío económico de Brasil: "Ese es el aspecto principal. Pasa mucho por lo económico. Flamengo, si gana todo, embolsará 30 millones de dólares. La pregunta es: ¿cómo hacés para luchar contra eso?, traen figuras que están rindiendo de gran manera en Europa. Acá en la Argentina, eso es imposible. Para ellos no, y los traen".

* El proyecto de que el intervalo entre los dos tiempos sea de 25 minutos y no de 15: "Es para tener la pausa que se pide en algunos eventos para que la gente disfrute de un espectáculo extra. No va a ser para todos los partidos, sino sólo para las finales. No es un cambio rotundo que afecte al fútbol sino que será para el bien de la gente. Acá en Paraguay está todo muy bien, ha mejorado mucho la situación sanitaria. Y en Uruguay también, que es el país donde se jugarán las finales".

* El conflicto de los jugadores que están en Europa y llegan para las Eliminatorias: "El tema está un poco más tranquilo, se mandaron 50 solicitudes para los que tienen que venir desde afuera. Creo que va a estar más calmo que en la otra triple fecha".

* Gustavo Munúa, el nuevo entrenador de Unión: "No tengo un conocimiento grande, tengo muy buenas referencias de la gente del fútbol que lo conoce. Sé que hizo gran carrera en Nacional, no puedo opinar por un conocimiento ciento por ciento. A Repetto lo conozco más. Cuando se habló de él, estaba cenando con gente de Olimpia de Paraguay y me hablaron muy bien de él, a pesar de que no le fue bien en ese club. Pero me hablaron muy bien de Repetto. Se nota que era una buena elección y espero que a Munúa le vaya bien".

* La adaptación de los DT uruguayos al fútbol argentino: "El uruguayo se adapta mejor siempre. Fijáte que acá, en Paraguay, pasa exactamente lo mismo. Te pregunto: ¿quién es el puntero del campeonato en la Argentina?, ¿de dónde es su entrenador?. Los uruguayos dejaron un camino, por eso hay que tratar de abrir puertas siempre porque es un caminito por el que otros, luego, pueden transitar. Medina lo está haciendo en Argentina. Es un buen técnico y lo está demostrando en Talleres".

* Aforo para la Libertadores 2022: "No se está hablando todavía de aforo total. Con las autoridades uruguayas, por ejemplo, se habló de 50 por ciento para las dos finales que se jugarán allí. Si sigue así, no habrá problemas para que sea el ciento por ciento para el 2022".

* Mundial cada dos años: "Coincido con la postura de la Conmebol en que hay muchos inconvenientes para que sea tan seguido. La idea es hacer sólo dos ventanas para Eliminatorias, pero igual se complica con las otras competencias. Se aduce que ahora hay mucho desgaste con los permanentes viajes de los jugadores que están jugando en el exterior, pero eso es relativo. Hoy los jugadores viajan en vuelos charter, no hay esperas prolongadas y los aviones en los que viajan son confortables. Esto va a ir a un debate que va a seguir hasta diciembre".

* Premios para la Libertadores 2022: "Conmebol ayudó mucho a los clubes y a las federaciones en tiempos de pandemia, hubo muchos gastos, se organizó una Copa América sin público en los estadios y eso generó mucha salida de dinero. No sé si se va a cambiar el tema de los premios, pero es muy buena plata la que hoy ganan los equipos que participan de la Libertadores".

* El VAR: "El futuro del VAR va a ser todo desde acá, desde Conmebol, no se va a viajar más. Se hicieron las salas de video con aportes que hizo Fifa para el desarrollo deportivo. Es muy bueno lo que tiene Conmebol en Luque y en un futuro cercano, los árbitros de VAR no viajarán más. Estará todo concentrado acá en la Conmebol. Se está mejorando. Todavía hay que seguir trabajando".

* Su trabajo: "Estoy muy feliz porque esto me toma en un momento muy bueno de mi vida, trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Voy a visitar campos de concentración, hablo con entrenadores y con dirigentes y esto de estar a cargo del desarrollo deportivo de la Conmebol me pone muy bien y me entusiasma muchísimo".