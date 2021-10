El rugby no se toma descanso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre el viernes y el sábado se disputó la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral en sus formatos Top 10 y Primera División.

En la tarde del viernes, CRAI consiguió un verdadero "triunfazo", venciendo a Jockey por 23 a 19. De local, remontó un 6-19 parcial gracias a la tenacidad de sus forwards y a la conducción de su medio scrum, Alejandro Molinas que supo capitalizar momentos claves del partido.

Párrafo aparte para Facundo Beltramino, quién con un kick a los palos desde atrás de mitad de cancha, decretó el resultado final.

En Pueblo Esther, GER hizo lo propio con Estudiantes de Paraná imponiéndose 29-10.

CRAI: Joaquín Berón, Facundo Garibay, Joaquín Lerche; Augusto Otero, José Dogliani (capitán); Mariano Torres Jozami, Manuel Bernstein, Justo Ordano; Alejandro Molinas (h), Francisco Alberto; Iñaki Carreras, Matías Peón, Jorge Qüesta (h), Franco Radin y Facundo Beltramino. Entrenador: Héctor Salva.

Jockey Club (Rosario): Guido Cella, Santiago Bellotti y Franco Carloni; Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Máximo Oliveros, Emiliano Ferrari y Sebastián Binner (capitán); Nicolás Vergallo y Juan Albertengo; Guido Pedregoza, Ignacio Dogliani, Ignacio Vergara Oroño, Gonzalo Prunotto y Tobías Garo. Entrenador: Santiago Sánchez Molina.

Tantos: primer tiempo, 2´ try Emiliano Ferrari, 6´ penal Facundo Beltramino, 41´ try Guido Pedregoza convertido por Juan Albertengo. Segundo tiempo, 6´ penal Facundo Beltramino, 9´ try Santiago Bellotti convertido por Juan Albertengo, 16´ try Facundo Garibay convertido por Beltramino, 30´ try Alejandro Molinas convertido por Beltramino, 37´ penal Beltramino.

Sentido homenaje. El llevado a cabo antes del partido entre SFRC y Duendes, recordando a Raúl De BIaggio, fundador del tricolor. Foto: Luis Cetraro

En la jornada del sábado se disputó en Sauce Viejo el encuentro entre Santa Fe Rugby y Duendes.

En la previa al partido, en un notable gesto, Duendes realizó un sentido homenaje entregando un presente que fue recibido por la familia de Raúl de Biaggio, fundador y entrenador del tricolor, además de un referente del rugby muy querido por propios y por todo el rugby del Litoral, que falleció el pasado 8 de mayo.

En lo que respecta al partido, el local mostró una notable mejoría en la obtención y en el volumen de juego que supo generar, lo que le permitió estar "a tiro" durante los 80 minutos. La solidez del pack y sus virtuosos backs van encontrando el camino para ser un equipo peligroso, pero que muchas veces pierde oportunidades de convertir por errores propios a metros del ingoal. Distinto fue el caso de Duendes, que en un encuentro equilibrado, fue más efectivo y marcó cada vez que ingresó en terreno rival.

SFRC: Tomás Derito, José Milesi, Martín Roldán; Santiago De Biaggio, Guillermo Botta (h) (Capitán); Tomás Longo, Lucas Caputto, Valentín Iturraspe; Santiago Quirelli, Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Bautista Galassi; Juan Cruz Strada. Ingresaron: Federico Patrizzi, Agustín Bude, Gonzalo Del Pazo, Francisco De Biaggio, Dalmiro Borzone y Manuel Borzone Entrenador: Pablo Pfirter.

Duendes: Felipe Arregui, Román Pretz, Carlos Ibarguren; Lucio Anconetani, Ignacio Gandini, Nicolás Sánchez, Jeremías Del Mastro, Giuliano Bufarini; Carlos Araujo, Patricio Rodríguez Vidal; Martín Pellegrino, Julián Denhoff, Felipe Roldán, Juan Rapuzzi; Giuliano Francescangeli. Entrenadores: Hernán Pavani y Maxi Nannini.

Completaron la fecha: Rowing 13 - Provincual 7 y Universitario (R) 18 - Old Resian 33.

Posiciones: GER, Duendes y Old Resian 15; Jockey 11; Estudiantes 10; CRAI 5; Rowing 4; Santa Fe RC 2; Universitario (R) y Provincial 1.

Próxima fecha: Estudiantes-Rowing; Provincial-Universitario (R); Old Resian-CRAI; Jockey-Santa Fe RC; Duendes-GER.

Primera División

El viernes se disputaron dos encuentros donde, en uno CRAR venció de local a su par entrerriano Tilcara por 32 - 7, y La Salle a Alma Juniors en un ajustado 19-16.

El sábado, Los Caranchos y Universitario de Santa Fe empataron en 17 tantos. Mientras que Jockey de Venado Tuerto superó categóricamente a Logaritmo 40 - 15

Posiciones: Jockey VT 15; CRAR 14; Los Caranchos 7; Universitario (SF) 6; Tilcara y Logaritmo 5; La Salle 4; Alma Juniors 2.

Próxima fecha: Tilcara-Jockey VT; Logaritmo-Alma Juniors; La Salle-Los Caranchos; Universitario (SF)-CRAR.