La World Rugby oficializó el próximo Circuito Mundial de Seven

La World Rugby dio a conocer este martes el el calendario para la próxima temporada del Circuito Mundial de Seven, que comenzará en Dubai el fin de semana del 3 y 4 de diciembre próximo y en el que participan Los Pumas 7's, ganadores de la medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.



La entidad máxima del rugby a nivel mundial dio a conocer el calendario que consta de diez etapas y una las novedades será la presencia de España como sede en Málaga y en Sevilla, tanto en masculino como en femenino, los días 21-23 y 28-30 de enero de 2022, respectivamente.

Estas citas reemplazan temporalmente a Australia y Nueva Zelanda, que no pudieron ser confirmados para el año que viene por la pandemia de COVID-19 en esa región.





Los principales 16 equipos que competirán en masculino son Argentina, Australia, Canadá, Inglaterra, Fiji (campeón olímpico), Francia, Irlanda, Japón, Kenia, Nueva Zelanda (actual número 1 del ranking), Samoa, Escocia, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Gales.





El calendario completo



Dubai (26-27 de noviembre y 3-4 de diciembre 2021) - Masculino y femenino

Málaga (21-23 de enero 2022) - Masculino y femenino

Sevilla (28-30 de enero 2022) - Masculino y femenino

Vancouver (26-27 de febrero 2022) - Masculino

Los Angeles (5-6 de marzo 2022) - Masculino

Hong Kong (1-3 de abril 2022) - Masculino y femenino

Singapur (9-10 de abril 2022) - Masculino

Langford (Inglaterra) (30 de abril-1 de mayo 2022) - Femenino

París (20-22 de mayo 2022) - Masculino y femenino

Londres (28-29 de mayo 2022) - Masculino

Sevens is BACK 🙌



Introducing the brand new 2022 #HSBC7s Series calendar 🗓@HSBC_Sport