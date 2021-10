https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la ciudad de Santa Fe

Impresionante vuelco en la Av. Aristóbulo del Valle frente al ex botánico

El siniestro se produjo este sábado por la madrugada y no hubo lesionados.

En circunstancias que son materia de peritajes, este sábado por la mañana se produjo un siniestro vial en el centro norte de la ciudad de Santa Fe que no tuvo lesionados de consideración pero sí dos autos dañados. Según se supo, un VW Up habría impactado contra un Fiat Punto que estaba estacionado en la zona de la Avenida Aristóbulo del Valle 4.700 y terminó volcado, con sus cuatro ruedas mirando al cielo. El siniestro vial se produjo sobre la mano oeste, en sentido norte - sur; justo enfrente del ex jardín botánico de la capital santafesina. Foto: El Litoral Pese al impacto del vuelco, no hubo personas lesionadas pero sí daños materiales en ambos vehículos. Producto del incidente, se debió reducir la calzada mientras se realizaban las tareas de rigor y la remoción del vehículo.

