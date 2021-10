https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.10.2021 - Última actualización - 15:34

15:31

El equipo rafaelino obtuvo un importante triunfo ante Uni, por la cuarta fecha. El sábado que viene, recibe a La Salle.

Torneo Regional del Litoral CRAR es líder en la Primera División El equipo rafaelino obtuvo un importante triunfo ante Uni, por la cuarta fecha. El sábado que viene, recibe a La Salle. El equipo rafaelino obtuvo un importante triunfo ante Uni, por la cuarta fecha. El sábado que viene, recibe a La Salle.

El último sábado, en cancha de Universitario, el Círculo Rafaelino de rugby (CRAR), le ganó al equipo local por 34 a 24.

Esa victoria, con bonus incluido (además de la derrota de Jockey de Venado Tuerto en manos de Tilcara), le generó al elenco del Departamento Castellanos, llegar a la cima de la tabla de posiciones.

Tras el partido ante los “Cuervos”, Enrique López, Head Coach de CRAR, dialogó con El Litoral. “Nos costó hacer pie en el partido, nos llevó al menos unos quince minutos. Cometimos algunos errores no forzados, tuvimos pérdidas en el contacto, pero el esquema se respetó y logramos hacer la diferencia. En el segundo tiempo, quienes ingresaron, intentaron jugar un poco más, se salieron mucho del libreto y Uni nos marcó y presionó muy bien. Fueron dos partidos distintos”.

“Tras esa evaluación inicial, los forwards empezaron a percutir, a ganar las espaldas y así lanzar mejor a los backs. De esta manera pudimos marcar algunos tries bastante interesantes. Veníamos a buscar la victoria. Por suerte ganamos y con bonus, algo que nos sirve mucho para estar arriba en la tabla. El objetivo se cumplió, pero nos hubiera gustado terminar jugando un poco mejor”, aseguró López.

Sobre el final, el entrenador rafaelino dejó en claro los objetivos: “La meta a principios de año era refundar el grupo, rearmarlo, después de un 2020 que nos castigó mucho. Eso se continúa haciendo. Tenemos un buen número de gente. El parate de este año también nos complicó, pero sin dudas que el objetivo es a largo plazo: armar este año el grupo, si terminamos arriba, mucho mejor. Pero tenemos que pensar y trabajar en el año que viene, con un TRL normalizado, con ascensos y descensos y ahí poder ver para qué estamos”.

Una de las figuras del equipo ganador, fue su número 10, Santiago Kerstens. El “Flaco” de (al menos), 1, 90 mts y piernas “larguísimas”. “Después de mucho tiempo volví a jugar de apertura, donde siempre juega Pablo (Villar) que tiene mucha jerarquía y es muy gratificante verlo dentro de una cancha, y poder uno guiarse por él. Es un ejemplo y siempre ayuda. Es muy lindo jugar de 10, tenés más libertades. Todo siempre en pos de sumar para el equipo”.

En cuanto al partido, el joven back comentó: “El primer tiempo hicimos lo que planteamos, y tal vez en el segundo aguantamos un poco más. Pensamos que sería diferente, pero por suerte nos vamos a Rafaela con cinco puntos. Nuestro objetivo es divertirnos, intentar ganar todos los partidos y dar una alegría para todo el Club”.

Voces “cuervas”

Uni viene repitiendo un error: entrar “dormidos” a la cancha. Situación que su capitán, el tercera línea Giuliano Buccini, explicó. “Nos vamos con una sensación agridulce. Es una tendencia que tenemos : entrar dormidos a los partidos. Rescato la remontada que hacemos siempre. Somos un equipo de muchos jóvenes que estamos aprendiendo y cuando nos entusiasmamos, terminamos los partidos por encima de los rivales. Pero seguimos regalando momentos dentro de la cancha. Debemos aprender a enfriar los partidos, a administrarlos mejor para no guardar energía”.

“Fue una dura derrota, veníamos con otro objetivo, pero debemos seguir mejorando porque creemos que tenemos un equipo que le falta consolidarse, pero que va por buen camino. El scrum nos costó mucho. Nuestros pilares no se sintieron cómodos, nos costó resolver esa formación. Terminamos regalando momentos del partido por no estar concentrados en querer jugar”, manifestó Buccini, quien agregó: “Lo que buscamos con este torneo, y también con el anterior, es llegar a un buen juego para ponerlo en marcha el año que viene.Queremos ganar los tres partidos que vienen y terminar lo mejor posible”.

El fullback de Universitario, Mateo Widmer, fue uno de los más destacados en el equipo conducido por Santiago Bagnarol. “Nos pasó lo mismo que en los últimos partidos: confiamos en nosotros en los últimos veinte minutos, marcamos puntos y llegamos a darle miedo al rival. Pero el problema que tenemos es que entramos dormidos, viendo qué pasa y no hacemos. El 'hacer' hoy en día en un partido de rugby es lo más importante, porque si estamos perdiendo 30 a 0 de arranque, después casi que no se puede hacer nada, es muy difícil levantar un resultado así”.

“El 2022 todos queremos que sea un gran año y apuntamos a llevar al 'Cuervo' donde merece estar. Pensamos en eso. Somos un plantel muy joven. El año que viene retornan jugadores de experiencia, como por ejemplo 'Cuero' Benítez, que ya supieron usar y representar bien la camiseta, no porque nosotros no lo hagamos, pero esa experiencia es quizás la que nos falta. Particularmente, tengo 19 años. Es mi primer año en Primera y trato de hacer lo mejor que puedo. Pero como me pasó hoy (por el sábado) cuando lo tuve a Fede Menegón cerca, sabía que nunca me iba a faltar apoyo”, concluyó Widmer.