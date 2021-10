Rosario: el municipio y la UNR lanzaron un Plan Integral de Alfabetización

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acuerdo establece una estrategia de inclusión sociocultural que articula esfuerzos de distintas áreas del Estado.

El intendente Pablo Javkin; el secretario de Cultura y Educación municipal, Dante Taparelli, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, firmaron un acuerdo para poner en marcha de manera conjunta un Plan de Alfabetización para garantizar el acceso a los bienes culturales y fortalecer la participación de la sociedad en todos los servicios y espacios públicos de la ciudad.

En el acto, el intendente expresó: "El conocimiento puesto en la necesidad de igualar y de incluir. Anoche lo hicimos en relación con el Deporte y ahora con este Plan de Alfabetización, en una ciudad que tiene una historia especial para esto. Una ciudad que no es indiferente a esta herramienta que permite acceder a los derechos, poder leer y escribir, poder contactarnos con nosotros, poder construir un vínculo con los demás. Y que este acto se haga acá en La Estación, también tiene que ver con eso, evitar la indiferencia sobre nuestros pibes y también sobre nuestros adultos que van a ser quienes les darán herramientas a nuestros chicos y chicas".

Y agregó: "Es prioritario tomar la cuestión de fondo. Yo no tengo dudas del enorme paso que estamos dando hoy, tenemos desde nuestra experiencia juvenil el impacto de lo que es un plan de alfabetización y de la importancia que tiene la formación de formadores, trabajar en la multiplicación que genera la diplomatura que capacita a quienes se forman para que haya una gran red. Porque alfabetizar es abrir la puerta a imaginar, e imaginar es una condición necesaria para cualquier proyecto de vida. Estoy muy contento en que podamos avanzar día a día en esta tarea".

El Plan de Alfabetización forma parte del Plan Cuidar que contempla también los puntos estratégicos como parte de su política pública, para ampliar y garantizar el acceso a la educación que es democratizante.

Asimismo, Taparelli añadió: "Una vez más, un convenio virtuoso con la Universidad y este Plan me parece de las cosas más grandes que tenemos en la gestión. Podemos leer con los ojos, con las manos y con el alma. Estamos rodeados por infinitos idiomas que no conocemos y que podemos aprender con los sentidos desarrollados. Las generaciones van y vienen como las olas, cada generación deja un escalón, y sobre cada escalón nos subimos como gestión para ampliar el conocimiento. Esta ciudad tiene todos los idiomas en la calle y todo lo que se hizo estuvo pensando por gente que ya no está y en otro momento nosotros no estaremos pero la capacidad de conocimiento, de escribir y leer, nos dan elementos para dejar señales y dejar escalones seguros para las generaciones que vienen".

Por su parte, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, dijo: "Esta iniciativa es muy importante. A veces a los universitarios se nos olvida este principio básico y fundamental que la Universidad es de la gente y terminamos siendo un palacio de saberes clausurados, y estamos haciendo un gran esfuerzo para darla vuelta y ponerla de cara a las necesidades que la ciudad tiene y para eso la agenda que construye con la Municipalidad. Vamos a aportar a través de una diplomatura en prácticas alfabetizadoras, la instancia de capacitación para quienes después intervengan en cada uno de los dispositivos que se generen, también con la producción de materiales a través de la UNR Editora, espacios físicos que tiene la universidad pública que se van a sumar a los de los municipios, y por supuesto, la expectativa y hacemos la convocatoria pública a voluntarios y voluntarias que se sumen a esta instancia de capacitación para después poder ser alfabetizadores y alfabetizadoras en cada uno de los espacios".

La Argentina se encuentra entre los países que más bajos niveles de analfabetismo poseen, acercándose al 2% de su población según el último Censo Nacional Población, Hogares y Viviendas 2010. Ese porcentaje, si bien es menor, también se traduce en una parte de la población que transitó por una institución educativa pero presentan serias dificultades al momento de poner en acción lo aprendido. El plan de alfabetización propone, en este sentido, una transformación vincular.

Trasciende el conocimiento del sistema de escritura en sí mismo e involucra la construcción de los saberes necesarios para que ciudadanos y ciudadanas puedan interpretar y participar crítica y autónomamente.