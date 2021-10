Verstappen le ganó el mano a mano a Hamilton y saldrá en la pole en Austin

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concretó esta tarde el tiempo más veloz en las pruebas de clasificación y largará mañana en la pole position en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, que se llevará a cabo en el circuito de Las Américas, en Austin, estado de Texas.

El actual líder del Mundial de Conductores en la temporada 2021 estableció un tiempo de 1m. 32s. 910/1000 para obtener la novena mejor posición de salida a lo largo del certamen.

El segundo mejor registro de la jornada correspondió al siete veces campeón mundial, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien firmó un crono de 1m. 33s. 119/1000.

