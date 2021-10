Central llega en crisis contra Unión: el "Kily" no se habla con Vecchio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quien aparece como centro del foco de conflicto entrenador-figura es el ayudante de campo: Ricardo De Alberto. Los dirigentes "canallas" intentan calmar las aguas.

Rosario Central, próximo rival de Unión este domingo a las 13.30 en Santa Fe, llega envuelto en una increíble crisis. Es que se picó mal la relación entre Emiliano Vecchio y Cristian González. En realidad, los dos venían casi sin diálogo desde hace algunas semanas. Pero tras el triunfo ante Racing, el vínculo se quebró por completo. La comisión directiva ya tomó cartas en el asunto. Sabe del conflicto. Tratará de limar asperezas en pos de calmar las aguas. Aunque sabe que la empresa no será para nada simple. El motivo del conflicto que derivó en la fragmentación radica en algunas actitudes que exhibió el entrenador de Central para con el futbolista. Al menos así lo certificaron las diversas voces consultadas por Ovación. Es más, este medio constató que otro eje de la colisión entre el referente y el técnico es Ricardo De Alberto. El ayudante de campo no es la primera vez que tiene un cortocircuito con un profesional desde que ejerce el rol en el plantel profesional, pese a que quedó expuesto cuando el volante le hizo unos reclamos en la cara cuando fue reemplazado a poco de haber arrancado el complemento ante Racing. La dirigencia también ya tomó nota de este punto a resolver a la brevedad. No obstante, el 10 y el orientador táctico se cruzarán en la práctica de este martes que realizarán en Arroyo Seco. Luego se verá si el enganche seguirá siendo titular contra Unión o queda relegado ante este complejo cuadro de situación que lo envuelve.

Los colegas del diario La Capital, de Rosario, verificaron que el presidente de Central, Rodolfo Di Pollina, se reunió junto al secretario técnico Raúl Gordillo y el colaborador Adrián Gau con Emiliano Vecchio. El cónclave se llevó a cabo el domingo, es decir el día después de que las cámaras de la televisión del partido ante Racing mostraron el enojo del 10 cuando fue reemplazado por el venezolano Michael Covea. Aunque el conflicto entre los dos data de hace casi dos meses en realidad.

El jugador no se calentó porque salió. Tampoco con el Kily en ese instante. Se la agarró con De Alberto, quien fue el autor intelectual de la variante. Lo que le molestó a Vecchio más que nada fue que no le preguntó cómo estaba ni si podía seguir unos minutos más. Sobre todo porque recién había comenzado el segundo tiempo.

"Creo que las formas del ayudante del Kily no fueron las indicadas con un jugador que ha estado presente en varios partidos dando ventajas desde lo físico porque se lesionó dos veces, una por exceso de carga tras venir de un esguince y hasta lo hizo desgarrado como ante Newell's. También jugó infiltrado en un par de ocasiones porque sabía que la situación no estaba como dar ventajas", le confesó una fuente auriazul a este medio sin dudar y que conoce a la perfección lo que sucede puertas hacia adentro del club.

En la charla que tuvieron con el jugador, Vecchio planteó su disconformidad para con el entrenador y uno de sus ayudantes con sólidos argumentos. Desde el otro lado fueron claros y contundentes. No ven el proyecto deportivo sin el 10. Tampoco sin Cristian González, siempre y cuando los resultados acompañen la campaña. ¿Entonces? Las autoridades intentarán acercar las partes en un corto plazo, porque consideran que ambas son piezas importantes en la estructura futbolística. Aunque la situación de Ricardo De Alberto es diferente. Incluso abrió un nuevo capítulo de análisis porque no es la primera vez que tiene un problema con un futbolista, pese a que no había salido a la luz antes.

Desde Central dejaron sentado que Vecchio expuso además que no le molestó para nada el cambio ante Racing la noche del sábado en el Gigante. Sí la forma o la manera en que se manejó De Alberto, quien es en realidad quien digita casi todo lo que luego plasma el Kily en cancha. Al jugador lo que lo sacó fue que cuando observó que iba ser reemplazado hizo señas de que no, quería continuar en pista un poco más porque consideraba que le estaba agarrando la mano al partido tras el endeble primer tiempo colectivo que hizo el equipo.

Una vez que vio el cartel con el cambio, salió disparado hacia el banco y sin dirigirle la palabra a Cristian González, quien hasta ahí siguió de manera pasiva la actitud del enganche. El jugador, no obstante, le recriminó a De Alberto una vez instalado entre los relevos su disconformidad por la salida. Lo fastidió que en el vestuario no le consultaron cómo estaba ni tampoco si podía seguir cuando a los cinco minutos del complemento Covea esperaba su turno para entrar.

"Vecchio le dijo de todo a Ricky. Hay que entender el momento. Venía de salir y tenía las pulsaciones a mil por el partido y por la situación que estaba viviendo. Aunque como también pasaron varias cosas entre el jugador y el entrenador, quien tuvo gestos pocos nobles hacia Emiliano, ya que en los momentos más duros del Kily fue uno de los primeros en salir a defenderlo. Fue un momento bastante feo para todos", le dijo un testigo privilegiado del conflicto protagonizado por el 10 y el ayudante del entrenador en pleno partido ante Racing en Arroyito.

La práctica canalla de mañana no será una más. Lo que debería ser un clima festivo por el triunfazo ante Racing podría tornarse en un ingrato momento. Sobre todo cuando Cristian González y Emiliano Vecchio estén cara a cara otra vez, ya que en el vestuario no hablaron ni cruzaron palabras tras el partido ante el elenco de Avellaneda.

La directiva tratará de acercar a las partes para ver si pueden limar asperezas. No será fácil. Los dos tienen una personalidad fuerte. El Kily ya tuvo varios chispazos en su carrera como jugador, independientemente de que viene siendo expulsado seguido. Sin embargo, al idea dirigencial es ver si pueden unir a ambos en pos de un futuro mejor para todos. Sobre todo porque la lógica marca que deberán seguir conviviendo varios meses más. Una porque el torneo no terminó. Y la otra porque, de no mediar imprevistos de acá al final de la Liga Profesional, en diciembre podrían renovarle el contrato al DT. Lo que tiene además en claro la mesa chica dirigencial es que no ven el motivo de por qué firmarle un nuevo vínculo al entrenador en estos momentos.

Del lado del jugador, según explicaron en el club, tiene toda la voluntad de jugar el próximo domingo ante Unión. Pero la determinación la tomará el propio Kily González como corresponde por ser la cabeza del plantel profesional.

Dos bajas en el 15 de Abril

Emmanuel Ojeda, según el informe del juez Darío Herrera, fue amonestado ante Racing, por lo cual no podrá jugar ante Unión porque llegó a la quinta amarilla. Quien seguro lo reemplazará será Leandro Desábato. Otro jugador que deberá suplir el "Kily" González es el expulsado Gastón Avila. ¿Entrará Nicolás Ferreyra o Ricardo Garay? Mientras que el caso Vecchio será otro tema a resolver, en la cuenta regresiva al cruce de este domingo a las 13.30 contra Unión en el estadio 15 de Abril.