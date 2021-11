https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juega este lunes a las 19 con un urgido Patronato...

No sólo un Túnel los separa

Colón, último campeón del fútbol argentino, clasificado para la Libertadores del año que viene y esperando al ganador de este torneo para disputar la final de Santiago del Estero, visitará a un Patronato que hace 12 partidos que no gana y está último en la tabla de promedios.

El festejo de gol de Eric Meza, luego de su conquista ante Estudiantes. Se ha ganado otra vez el lugar entre los once, superando a Facundo Mura. Pero además, llega seguido al gol. Buen momento del pibe sabalero. Crédito: Manuel Fabatía



Por Redacción EL SEGUIR Colón y Patronato tienen realidades diametralmente opuestas y con ese panorama se presentarán este lunes a las 19 en el Presbítero Grela, un escenario en el que ambos oponentes jugaron una sola vez en la A y el partido terminó igualado sin goles. Es decir que se puede hacer historia desde diversos puntos de vista. El primero, convirtiendo un gol (será el primero en el historial de ambos clubes jugando en Primera en Paraná). Y el segundo, si hay un ganador. Y mucho más si es Colón, porque logró vencer una sola vez a Patronato (4 a 0 en el Centenario) y está por debajo en el historial. A la molestia en la zona lumbar que tiene Bernardi, se sumó también la lesión en el soleo de Paolo Goltz que lo pone también en el renglón de las dudas e incógnitas para jugar el partido en Paraná. Si Goltz no puede jugar, la idea es cambiar el esquema y volver a la línea de cuatro en el fondo. Suponiendo que se dé esta última alternativa -la de la ausencia de Goltz- Eduardo Domínguez podría formar a su equipo con Burián; Meza, Garcés, Delgado, Piovi; Castro, Lértora, Aliendro y Bernardi o Formica; Morelo y Farías. Para el puesto de Bernardi, además del ex Newell's, el técnico sabalero dispone de dos jugadores con otras características, como Góez y Pierotti. Quizás, el más parecido a Bernardi sea Formica y por eso lo tendría en un primer nivel de posibilidades para que se convierta en elemento titular en Paraná. Pero si pretende un mediocampo con más marca, aparecen Góez y Pierotti (éste último más vertical) como alternativas. Por el lado de Patronato, Delfino presentaría cuatro cambios: Martín Garay marcaría punta derecha en lugar de Leandro Marín, Juan Guasone sería uno de los marcadores centrales en reemplazo de Oliver Benítez, Franco Leys volvería a la titularidad sustituyendo a Fabio Vázquez y Damián Lemos ingresaría por Junior Arias. El equipo viene de empatar en Tucumán con Atlético (fue 2 a 2 con dos goles de Sosa Sánchez) y lleva doce partidos sin conocer la victoria. El equipo para recibir a los sabaleros sería con Matías Ibáñez; Martín Garay, Juan Guasone, Rolando García Guerreño, Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Damián Lemos, Matías Pardo; Héctor Canteros y Sebastián Sosa Sánchez. El partido, que arranca a las 19 y será dirigido por Nazareno Arasa, no tendrá la chance de contar con hinchas visitantes más allá del cruce de informaciones que hubo en la semana. Por un lado, el presidente de Patronato alentó la posibilidad y, por el otro, el jefe del operativo policial lo desechó por completo, respetándose la prohibición que todavía rige para la presencia de hinchas visitantes en los estadios. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

