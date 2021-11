https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La emisora que creó Daniel “Pitufo” Musolino hace casi siete años se fortaleció durante la pandemia, para acercar música selecta y la personalidad de destacados conductores y DJ. De todo esto habló El Litoral con este hacedor de la radiofonía santafesina.

Radio Halley 99.7 Una compañía para toda la semana

“Halley tiene seis años, el 1 de febrero cumple siete. Después de toda esta cuestión de la pandemia venimos apostando fuerte con programación: hoy tenemos una programación prácticamente con gente (en estudio o en remoto) desde las 7 de la mañana prácticamente hasta las 12 de la noche. Eso le da a la radio un contexto más que nada de compañía: que no sea únicamente una playlist musical; que haya una voz que te vaya acompañando”.

El que habla entusiasmado es Daniel “Pitufo” Musolino, histórico hacedor de la radiofonía santafesina, sobre lo que respecta a su más reciente creación: la emisora que se expande desde la ciudad a la región, desde el 99.7 del dial y la web https://radiohalley.com.ar.

Y agrega: “Creo que después de la pandemia la radio se reafirmó mucho como medio de compañía. Incluso en todo estos cambios que produjo la pandemia hubo una valorización del medio, que por ejemplo no la tuvo la televisión. La televisión yo creo que decayó mucho, y a su vez la radio levantó. Si bien hay millones del alternativas hoy donde podés armar tu música, tu lista, y todo lo que te gusta, la radio tiene la espontaneidad. Diría un conductor que pasó por la radio, Gustavo Simón: ‘Se nota que hay sangre del otro lado’”.

Hay equipo: Daniel Musolino (al centro arriba), escoltado por Quique Cuevas, artífice del programa ómnibus de los sábados a la mañana arranca un (“Un toque de sábado”) y Carolina Vera; abajo Lautaro Musolino (“Electro Halley”) y Asun Serralunga (columnista culinaria).Foto: Gentileza Halley

Nuevos y clásicos

-Ya hace por lo menos 15 años, desde el mp3 y ahora con las plataformas, que si querés pura música la puede armar uno. Eso valoriza a la persona que está hablando.

-En toda la radio hay únicamente un programa, “Condenados al éxito”, que es informativo, no de opinión, de 7 a 10 de la mañana; donde vos te enterás, podés tener una nota, pero en un contexto donde se pasa mucha música, conducido por Rubén Gómez. Siempre el formato es una voz por programa: no apostamos a los formatos “de mesa”, donde hay tres o cuatro hablando y opinando de cosas.

Después de las 10 de la mañana es la compañía, proponer música. Halley no es una lista predeterminada, no es el formato de otras radio donde vos sabes que a las dos o tres horas vas a escuchar una misma canción; no es una radio hitera. Si bien pasamos muchísima música nueva, marcamos mucha tendencia con los grupos que vienen al Lollapalooza, con toda la onda indie tanto internacional como nacional: Artic Monkeys, Lenny Kravitz que es más rock, al pop de The Weeknd; hasta el rock tradicional. Lo único que no no ponemos es metal, por una cuestión de apostar a lo que es compañía.

-Pero puede entrar una balada.

-Sí, una balada de los 80, un tema musical de música disco, y “Los indelebles del rock nacional”, que son temas que vienen de la época de los 70 hasta hoy.

Darse los gustos

-¿Cuánto estaba en la idea original y cuántas cosas fueron cambiando?

-A lo mejor en un momento apostábamos más a la música nueva: como generalmente dentro del estilo que pasamos la música nueva no tiene tanta difusión, los grupos se nos hacía muy desconocidos. Entonces apostamos a pegarlos con los mal llamados clásicos de todos los tiempos. Pero Halley tiene el poder de la sorpresa: de que de pronto estás escuchando un tema de Pearl Jam, después se puede pegar con un tema de funk y uno de Frank Sinatra. Apelamos a un gusto; y dentro de ese gusto a una variedad.

Una de las joyitas de la radio es Tóma Durrieu, un conductor de Buenos Aires, que hace el programa (“Cartas marcadas”) desde allá, con la calidad como si estuviera acá.

-La tecnología hoy lo permite.

-La tecnología que manejamos nosotros, porque no muchas lo manejan. En pandemia únicamente estaba el operador, todos los conductores salían desde su casa. Hoy si bien volvieron muchísimos al estudio, ante cualquier alarma tenemos todo preparado para que se pueda seguir manejando con total normalidad.

Lo interesante de Tóma es que está en Colegiales, es uno de los grandes conductores a nivel nacional: trabaja en FM Blue de Buenos Aires, tiene un micro en Vorterix y los fines de semana tiene un programa en El Destape; aparte de trabajar en Telefe de Buenos Aires. Aparte de su conocimiento musical, su forma de conducir es una marca.

De 12 a 14 viene Andy Ferreyra, un chico nuevo; después el Nico Negrete (“Despertate dormilón”), un DJ muy conocido en el ambiente de la noche por musicalizar muchos bares y fiestas; aparte es productor musical. De 16 a 18 está Juan Isaurralde (“Es tuya Juan”): cambia el conductor, pero siguen la línea. Hasta las 20 viene Carolina Vera (“Music box”), y después, en el “Electro Halley”, de 20 a 23, es una propuesta de una electrónica pero no de las más duras, sino de las más audibles y placenteras.

-Más chill out.

-De varios estilos: ese espacio lo hace mi hijo, Lautaro Musolino, que me va a retar (risas). No es una electrónica ácida. Y cierra la noche un personaje que es un histórico de la radio santafesina, como es Daniel Caminitti: creo que empezó a hacer radio en los 70, en Radio Nacional y en LT9. Todas las noches tenemos una enciclopedia de música: lo que hace es enseñar. De pronto puede salir con cosas muy raras: "Escuchen el sonido que hacen las hormigas de Turquía". Cosas muy insólitas pero que más que programas son clases educativas, las perlitas que se puede dar la radio.

Bailar y relajarse

-¿Y los fines de semana?

-Los sábados a la mañana arranca un programa ómnibus (“Un toque de sábado”) con Quique Cuevas, también con la base musical. Después están Coco Saurín y Geo Alovatti haciendo “Ja ja, din don”, donde ya incorporan humor. Ellos hacen contactos todos los sábados con gente de Santa Fe o del resto de Argentina que vive en otros lugares del mundo, para contar sus experiencias.

El sábado a la tarde, con repetición el domingo, está la “Negra” Paola Lagger (“Se viene la Negra”), también una persona con mucha trayectoria, mucho rock; que es muy fresca para la conducción y cae muy bien para acompañarte un sábado y un domingo.

Los sábados a la noche están Enrique Madeo y el Ale David en “Acaso Importa?: hacen una hora de vinilos. Normalmente pasan tres vinilos en el programa, de lo que sea: jazz, bossa, rock, pop. Y después “Abre la disco”: cinco horas de música disco, con DJ Rubén Piedrabuena, que hace un enganchado donde podés poner la radio y bailar en tu casa.

Los domingos a la mañana se hizo fuerte “Brasas del revival” con Ulises Gaggino: es el programa que repasa entre los 50 y los 90 en la música.

-El siglo XX casi. Arrancás con Elvis Presley...

-Y antes: Ray Charles, un montón de cosas, nacionales e internacionales. Anda muy bien, son tres horas musicales, la gente que está distendida haciendo el asadito en su casa disfruta porque no hay otro programa de esas características.

A las 13 está Inés Larriera, con Angie Álvarez en “Así sí”: son propuestas de las actividades de la ciudad, organizaciones, gente que trabaja por la ciudad. Después de que se repite lo de la Negra, a las 20 empieza “El ático”, que también es una música muy exquisita, muy preparada. Y de 22 a 0.30 va el querido Antonio Brumnich con “Un tren en la noche”, que comenta cine y pasa folclore, tango, rock. Una de sus virtudes es que sigue comprando discos como el primer día, así que toda la movida de música alternativa argentina la sigue.