https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.11.2021 - Última actualización - 0:44

0:40

La ley establece que para aplicar la sanción se necesitan los votos de la mayoría absoluta de cada cámara. En la Baja votarían afirmativamente socialistas, radicales y Juntos por el Cambio. Otros bloques definirán su postura en la jornada; la izquierda va por el rechazo. Dudas en el PJ.

Jueves, a las 15 Diputados tendría los votos para apoyar la remoción de Sain La ley establece que para aplicar la sanción se necesitan los votos de la mayoría absoluta de cada cámara. En la Baja votarían afirmativamente socialistas, radicales y Juntos por el Cambio. Otros bloques definirán su postura en la jornada; la izquierda va por el rechazo. Dudas en el PJ. La ley establece que para aplicar la sanción se necesitan los votos de la mayoría absoluta de cada cámara. En la Baja votarían afirmativamente socialistas, radicales y Juntos por el Cambio. Otros bloques definirán su postura en la jornada; la izquierda va por el rechazo. Dudas en el PJ.

La Cámara de Diputados tendría los 26 votos necesarios para remover del cargo al director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, en la sesión conjunta convocada para este jueves, a las 15. "Sobran votos" dijo un vocero parlamentario en estricto off the record. La ley establece que la remoción debe ser por mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. En el Senado, también tendrían asegurado los votos para aplicar la drástica sanción.

La vicegobernadora, Alejandra Rodenas, firmó el lunes la convocatoria a la sesión conjunta para considerar los dictámenes que emanen este miércoles de la Comisión de Acuerdos.

La remoción del Fiscal General, los regionales y del director del Organismo de Investigaciones está previsto en el artículo 15 de la ley 13.013 reformada por la 14.016. "Podrá ser removido de su cargo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial por las causales de mal desempeño, o comisión de delito doloso", dice. En el siguiente párrafo se señala que "la remoción del cargo se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado". Abajo aclara que "en este caso entenderá la Comisión de Acuerdos, la que deberá emitir despacho sobre el particular, designando en su caso a quien actuará como acusador".

En el caso de que los 50 diputados canten presente, serán necesarios 26 votos para la remoción. Las posturas finales se conocerán recién sobre el final de la tarde de este miércoles cuando con los dictámenes ya emitidos cada bloque decida la postura. Precisamente los alcances del dictamen de mayoría que propondrá la remoción fueron motivos de varias reuniones presenciales y virtuales en las últimas horas. "Hay que se muy precisos" señalan los que trabajan en el texto sabiendo que podrá haber recursos judiciales en las próximas semanas de parte de la defensa de Sain.

No obstante, en una recorrida por los pasillos de la Cámara Baja se puede inferir que los bloques Evolución de UCR (10 integrantes) , el socialismo (14) y Juntos por el Cambio (4) tendrían definido acompañar el dictamen de mayoría que aconseja la remoción del funcionario judicial. Se podrían sumar a esta posición otros sectores de la Cámara como, por ejemplo, los tres legisladores que conforman el interbloque del Frente Progresista; en principio Amalia Granata así como algunos legisladores del propio justicialismo, entre ellos Luis Rubeo.

En cambio, los dos bloques de izquierda y sectores del justicialismo votarán para mantener a Sain en el cargo. Agustina Donnet y Rubén Giustiniani de Igualdad consideran que la remoción "es un antecedente peligroso que va a quedar contra la libertad de expresión en Santa Fe". Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) anticipó que su voto "será contra la persecusión política". Tampoco acompañará la remoción su compañera de bloque, Dámaris Pachiotti. En el justicialismo, la postura en defensa de mantener a Sain en el cargo es llevada adelante por Leandro Busatto y Matilde Bruera. Ambos acompañaron al funcionario judicial en el ingreso al Palacio Legislativo el pasado miércoles ante la citación de la Comisión de Acuerdos.

En cambio, Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) le dijo a El Litoral que todavía no estaba definida la postura oficial del bloque que integra con Juan Argañaraz y Natalia Armas Bellavi.

En el Senado, más allá de la postura que adopten los seis senadores alineados con la Casa Gris la suerte de Sain parece resuelta ya que habría trece votos para la remoción.

Sesión

La Cámara de Diputados no fue citada para sesionar este jueves mientras que si lo hizo la Cámara de Senadores. En la primera se resolvió priorizar el trabajo sobre el caso Sain y existen conversaciones entre bloques para realizar una sesión el jueves previo a las elecciones con una serie de proyectos acordados. Entre ayer y hoy fueron varias las comisiones de la Cámara Baja que realizaron su reunión semanal para despachar proyectos.

Este jueves, la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá a familiares y víctimas de la inseguridad de Rosario a los fines de discutir proyectos sobre la figura del querellante.

Protocolo para votar

Con la firma de la secretaria electoral nacional, María Magdalena Gutiérrez, y del secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, se dio a conocer el protocolo sanitario que se utilizará en las elecciones del próximo 14 de noviembre en el distrito electoral Santa Fe.

Se señala que el Comando General Electoral aportará una botella de un litro de alcohol en gel por cada mesa electoral, otro establecimiento y tres sobres de lavandina granulada. Por su parte, la Dirección Nacional Electoral proveerá cuatro barbijos en cada kit de útiles destinado a las autoridades de mesa y un bolígrafo adicional en cada kit de útiles para ser utilizado por los electores. En tanto, la secretaría electoral provincia sumará tres kits sanitarios compuestos por alcohol 70/30 con aspersor, tres barbijos, y un trapo rejilla, para ser utilizados por las autoridades provinciales.

Se mantiene la decisión de que haya un máximo de ocho mesas por cada establecimiento habilitado para votar así como de un facilitador por local.

Al igual que durante la PASO de septiembre, la cola de electores se hará fuera de los establecimientos respetando el distanciamiento mínimo, social y obligatorio. El acta contiene recomendaciones sobre el funcionamiento de las mesas y la constitución de cuartos oscuros.

En cuanto a los electores en la fila exterior a las 18 horas, se ordena al delegado elaborar un listado y a partir de esa hora no se permitirá el ingreso al establecimiento de ninguna persona (elector o no) que no se encuentre en el listado realizado por el delegado.

Los medios de comunicación deberán realizar las notas -cuando consideren pertinentes- en la vereda de las escuelas.

La recomendación de las autoridades electorales es que en todo momento las personas mantengan una distancia mínima social obligatoria; uso en forma permanente de tapaboca o barbijo con cobertura oral y nasal; procurar en todo momento la protección respiratoria: cubrir nariz y boca con el pliegue del codo al toser o estornudar.

También se recomienda a las autoridades de mesa higienizar las manos con regularidad; no compartir mate, refrigerios, útiles, utensilios de mesa o vajilla; desinfectar las superficies y objetos de uso común o compartido de contar con insumos para ello; evitar manipular innecesariamente documentación, papeles, elementos de escritura u otros efectos de uso común.

Acciones

La defensa de Marcelo Sain está trabajando en acciones judiciales que -en principio- podrían frenar la realización de la sesión conjunta. Los legisladores también discuten posibles salidas ante una decisión favorable de la justicia a un planteo de este tipo. Por ahora, sin hipótesis de trabajo.