Hubo acuerdo: finalmente, Amsafe aceptó la propuesta salarial del Gobierno

Miércoles 03.11.2021

19:20

Los docentes públicos dieron el sí a la oferta del 17% ratificada por el Ejecutivo santafesino por 3 mil votos de diferencia. Seguirán las instancias de diálogo, pero no habrá nuevos paros en las escuelas estatales.

Los docentes públicos de la provincia nucleados en Amsafe decidieron este miércoles aceptar la oferta salarial del gobierno santafesino. Si bien hubo una gama de opciones para resolver qué camino tomar con respecto a la propuesta, el plenario de delegados resolvió aceptar la oferta salarial condicionada a la continuidad de la paritaria.

En concreto, la moción de aceptación obtuvo 17.452 votos. En tanto que la de rechazo recibió 14.442 votos en todas sus variantes, siendo las más votadas quienes proponían paros de 24 y 48 horas: 11.283 votos y la de 48 y 48, 2.342 votos. El total de votantes fue de 32.127 docentes.

La asamblea se concretó este miércoles de forma virtual tras tres días de votaciones en todas las escuelas de la provincia. Los docentes recurrieron a las urnas luego de que el gobierno santafesino y los representantes del gremio retomaran las negociaciones en el marco de la paritaria del sector, después de los tres días de paro realizados las últimas semanas en rechazo a la oferta salarial.

El recuento de votos arrojó resultados dispares a lo largo y ancho de la provincia. En el departamento General Obligado del norte santafesino votaron 1.205 docentes por la aceptación y 408 por el rechazo. En La Capital 4.499 se volcaron por aceptar la propuesta, mientras que 1.792 la rechazaron. En Rosario, la seccional más populosa, la moción de rechazo con tres días de paro recibió 4.920 votos y la de aceptación 3.618 votos.

Acercamiento

Tras retomar las negociaciones el pasado viernes 29 de octubre, los representantes gremiales se llevaron la misma oferta en números. Sin embargo, recibieron mejoras en los ítems no salariales y la promesa de liquidar el aumento a la brevedad. Ante este gesto, desde Amsafe reconsideraron la propuesta y abrieron nuevamente a las bases la propuesta.

En la reunión del último lunes, plazo que había puesto Amsafe, el Gobierno ratificó el aumento del 17% repartido en tres tramos, luego de descartar modificaciones en la propuesta que sí había sido aceptada por los demás sindicatos docentes y de la administración central. En tanto que propuso no descontar los días no trabajados por la medida de fuerza y continuar durante las próximas semanas los ítems no salariales que habían sido parte de los reclamos, con eje en el funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito y las prestaciones del IAPOS.

Además, tras el encuentro del lunes, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, había informado que, en caso de que Amsafe y Amet (el otro sindicato que no había firmado el acuerdo) acepten la nueva propuesta, se abonaría el incremento del 10% correspondiente al pasado mes de octubre por planilla complementaria el próximo martes 9 de noviembre.

Condiciones

El detalle de la aceptación incluyó una serie de planteos, de acuerdo al comunicado difundido por el gremio mientras se desarrollaba el plenario provincial.

Según el texto, que lleva la firma de las secretarias generales Sonia Alesso, Adriana Monteverde y Patricia Hernández, el gremio decidió aceptar la propuesta condicionada a la continuidad de la paritaria. Además, ratificó los dichos vertidos contra los decretos 2173 y 2180 y se volvió a exigir que no se realice ningún descuento de los días de huelga.

Por otra parte, en el comunicado se detalló que se seguirá reclamando por una serie de ítems correspondientes a la continuidad de los concursos de Nivel Superior; la continuidad de los concursos de ascenso de Nivel Secundario; que se deje sin efecto los procesos de revocatoria de las titularizaciones de los docentes afectados por las resoluciones 731/20, 732/20 y 733/20 del ministerio de Educación provincial; el pedido de convocatoria al Comité Mixto; la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios docentes; el pago de lo adeudado de Boleto Educativo Rural; el aumento de las partidas de comedores y copa de leche; y la conformación de una mesa de discusión referida a temas pedagógicos y organizativos.

Por la senda del acuerdo

Al igual que el resto de los sindicatos del sector público, el acuerdo salarial entre los docentes y la provincia completaría el 50% de incremento en 2021, más un 2% que se abonará en enero próximo. La paritaria comenzó en marzo, con un 35% escalonado en tres tramos: 18 % en marzo, 8% en junio y 9% en septiembre. Si bien la propuesta no incluyó una cláusula de actualización automática, sí hubo un compromiso de revisión de la evolución de los salarios con respecto a la inflación en conjunto entre el Ejecutivo y los gremios. A mitad de camino, el gobierno resolvió desdoblar el último tramo de lo acordado y adelantar a agosto la mitad del aumento estipulado para septiembre, lo que despertó el reclamo de los sindicatos. Ya en octubre, se cumplió la convocatoria a rediscutir la política salarial para este año. Allí, la provincia llevó a la mesa paritaria un incremento del 17% en tres tramos como cierre de año: 10% en noviembre, 5% en diciembre y el 2% restante en enero. La mayor parte de los sectores -administración central, docentes y personal de salud- dieron el sí al nuevo aumento, mientras que Amsafe votó por la negativa. Ahora, un mes después, con la aceptación de los docentes públicos a la nueva propuesta, quedó aprobada la política salarial santafesina de 2021, que llegará al 52% en total.