Fiesta del Deporte en Santa Fe: Colón se llevó el oro y Pumpido los aplausos

La edición 29 de la gala provincial se pintó de rojo y negro: el hecho deportivo del año fue la estrella sabalera. Presencias de lujo a nivel nacional. Y la llegada de Nery desde Conmebol: "Hay que defender esta Fiesta que es de Santa Fe".

La Fiesta Provincial del Deporte, con el auspicio de El Litoral y en la post pandemia, volvió con todas las luces y el glamour en esta edición 29: el oro máximo fue para Colón como campeón del fútbol argentino, los aplausos para la tremenda pertenencia que tiene con la ciudad Nery Alberto Pumpido (se vino especialmente desde la Conmebol con un permiso diplomático especial para cruzar la frontera y estar junto a los deportistas de Santa Fe, "mi ciudad") y una cantidad increíble de presencias de lujo que ponen esta gala como la más importante premiación de deportistas en el interior de la Argentina.

Con la conducción de Gustavo López (ESPN) y la santafesina Evangelina Batié, la ceremonia arrancó pasada las 21 en los Salones del Puerto de la capital provincial con un aforo limitado a 250 personas por las restricciones sanitarias: deportistas, empresarios, funcionarios de los distintos niveles y dirigentes deportivos de toda la provincia. El propio Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, dejó en blanco la agenda para disfrutar sin moverse las casi dos horas de la gala.

El máximo mandatario provincial (con pasado como número "9" en Rafaela e hincha de Racing de Avellaneda) compartió la mesa principal junto a los presidentes de los dos clubes de Santa Fe: José Néstor Vignatti por Colón y Luis Spahn de Unión, acompañados de sus vice: José Alonso y Edgardo Zin, respectivamente. Se dio la presencia nacional de Eduardo Spinosa, Director General de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que además de ser la mano derecha de Marcelo Tinelli es el actual presidente de Banfield. Recordando sus tiempos de periodista deportivo, despuntó el vicio con todos ellos Marcelo Lewandowski, actual legislador provincial por Rosario y candidato a Senador Nacional; junto a Federico Beligoy, a cargo de la Dirección Nacional de Arbitraje en la Argentina.

Pero, sin dudas, a la hora de analizar las presencias, la gran sorpresa de la noche fue la llegada desde Paraguay del ex campeón del Mundo, Nery Alberto Pumpido. El actual Secretario General Adjunto y Director de Desarrollo de la Conmebol se vino manejando su camioneta y pudo salir desde Asunción con un permiso especial tramitado en Cancillería. Nery, que trajo un saludo especial del propio Alejandro Domínguez con un video muy emotivo, se llevó los mayores aplausos luego de su discurso: "Los santafesinos tenemos que defender Santa Fe. Lo dije toda la vida. Lo dije y lo hago. En estos momentos, Conmebol está organizando las dos finales: Sudamericana y Libertadores, algo que me toca de cerca con mucho trabajo. Pero yo quería estar acá, con los clubes de mi ciudad y los deportistas de mi tierra. Cuidemos la Fiesta del Deporte de Santa Fe, que es única. En realidad, cuidemos Santa Fe, valoremos lo que tenemos acá".

Colón, casi como anticipando lo que sería el final, desembarcó con su entrenador Eduardo Rodrigo Domínguez y el colaborador Leandro Díaz, compartiendo la mesa con los vice Horacio Darrás y Patricio Fleming, además de varios dirigentes sabaleros: Ingaramo, Hilbert, Fertonani, Vidoz, Redondo, Méjico, entre otros, además del Dr. Juan Saliva. Al lado, como si volvieran a jugar la final de San Juan, se ubicaban: Garcés, Burián, Pierotti, Farías, Aliendro, Lértora, Bernardi, Alexis Castro, Piovi y el "Chelo" Delgado.

Por el lado de Unión, la presencia internacional del entrenador Gustavo Munúa y su asistente Christian Berman, además del secretario técnico Roberto Battión, el dirigente Marcelo Piazza y los jugadores Fernando "Cuqui" Márquez y Juan Ignacio Nardoni. Pero, además del fútbol, la mesa tatengue brilló con el gran logro del básquetbol profesional: el ascenso de Unión a la Liga Nacional con el dirigente Amílcar Ceccotti como el gran responsable de esta gesta, recuperando la plaza para la ciudad después de 34 años.

Pumpido y la Conmebol. El santafesino Nery Alberto Pumpido con un obsequio especial de la Conmebol para el Gobernador de la Provincia, Omar Perotti. Nery se vino especialmente desde Paraguay para estar en su tierra con los deportistas de Santa Fe.Foto: Hugo Pascucci

Otro de los momentos emotivos de la noche, intercalados con el tremendo humor cordobés de "Capocha" Orellana, fueron los dos videos especiales que le dieron jerarquía nacional e internacional a la edición 29 de la Fiesta del Deporte. Desde el predio de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó: "Yo estuve el jueves acá con los organizadores y con el Diario El Litoral: había dado mi palabra de estar en Santa Fe, con el Gobernador Perotti, con mis amigos Vignatti, Alonso, Spahn y Zin; con el querido Nery Pumpido. Pero se viene la Eliminatoria y el médico de la Selección nos pidió que iniciemos antes la burbuja, porque están llegando Scaloni, Messi y el resto. Les puedo asegurar que el año que viene estoy allá sí o sí. Les envío un cálido abrazo".

El otro video fue del presidente de la Conmebol, desde su despacho en Paraguay y con todas las copas de fondo, Alejandro Domínguez expresó: "Me comentó Nery de la importancia que tiene la Fiesta del Deporte para esa provincia tan querida que es Santa Fe y me había anticipado que estaría allá con su gente, en su tierra, como sea. Imposible decirle que no a Nery, es mi amigo. Les quiero enviar mis respeto a todos los deportistas y el saludo a los dos clubes de fútbol de esa hermosa ciudad".

Los olímpicos Germán Chiaraviglio y Rubén Rézola no paraban de sacarse fotos mezclados con la gente. Los aplausos para Maximiliano Espinillo, el llamado "Messi" de Los Murciélagos, fueron de lo más emotivo de la noche, igual que para Yanina Martínez. En el tramo decisivo de la noche, llegaron los momentos especiales como desde hace casi 30 años en Santa Fe.

La revelación deportiva fue para Tomás Mondino: con apenas 16 años, emergió el pasado 9 de julio como una figura de notable proyección en el atletismo argentino al proclamarse campeón sudamericano de los 100 metros en la categoría Sub 20 en Lima, Perú, con el sexto mejor tiempo del mundo en el año para un Sub 18. Mondino ganó con un excepcional registro de 10s43 y batió los récords nacionales de las categorías Sub 18 y Sub 20. En setiembre pasado en Asunción del Paraguay fue campeón sudamericano sub18 con un tiempo de 10.59. También participó del Mundial U20 realizado en Kenia.

La consagración deportiva fue compartida para Brian Impellizeri y Federico Carlomagno. El rosarino Brian en sus primeros Juegos Paralímpicos rompió su récord personal en Tokio y obtuvo un resultado inédito para Argentina en salto en largo T37. El "Galgo" (apodo que le puso su padre) ya era el número 1 del ranking mundial. Y rindió mejor que nunca en su vida, con un salto de 6,44 metros, su récord personal, en la pista mojada del Estadio Olímpico de la capital japonesa. Con solo 5 años en el atletismo paralímpico, Brian es campeón panamericano en salto en largo, subcampeón en los 100 metros y bronce en los 200.

En cuanto a "Pipo", en su sexta participación, ganó la medalla de plata en la prueba masculina de los 100 metros espalda S7 de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Este nadador rosarino consiguió un tiempo de 1m08s83 y quedó a 69 milésimas del ucraniano Trusov, que conquistó el oro con un nuevo récord mundial. Además, sumó diploma olímpico en la prueba de los 200 combinados SM7, donde finalizó octavo.

Finalmente, en el momento culminante, se dio algo que sólo ocurrió una vez en el historial de la Fiesta del Deporte cuando Libertad de Sunchales en el 2008 se había quedado con el oro como Campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 2007-2008. Esta vez, en la post pandemia, la edición 29 fue a parar a manos de Colón de Santa Fe, como campeón del fútbol argentino. El presidente José Néstor Vignatti, el entrenador Eduardo Domínguez y diez jugadores del plantel recibieron el premio mayor de manos del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Fue la gran foto final de un impactante retorno para la Fiesta Provincial del Deporte. Con brillo, jerarquía y glamour, ratificando que es la gran gala del deporte en el interior de Argentina.

Autoridades en la gala del deporte

En la edición 29 de la Fiesta del Deporte participaron el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; Senadores Provinciales: Marcelo Lewandowski, Rubén Pirola, Alcides Calvo; Diputados Provinciales: Clara García, Sergio Basile, Gisel Mahmud. El Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Pablo Farías.

A nivel nacional, estuvo presente Abel de Manuele, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación. Los intendentes Gonzalo Toselli (Sunchales), Juan José Placenzotti (San Carlos); presidente comunal de Timbúes, Amaro González; el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Mariano Granatto, en representación del Intendente Emilio Jatón; la Directora del Túnel Subfluvial, Karina Rotella; el Presidente del Concejo Santa Fe, Leandro González; los concejales: Laura Mondino, Paco Garibaldi, Lucas Simoniello, Carlos Suárez, Sebastián Mastropaolo y Jorgelina Mudallel.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Lotería, Rodolfo Cattáneo; Secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; Secretaria de Deportes, Florencia Molinero; Secretario de Comunicación Pública, Miguel Altamirano; candidato a Diputado Nacional, Mario Barletta; candidato a concejal y Diputado Nacional mandato cumplido, Hugo Marcucci.