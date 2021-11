https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Afirma que más de un millón de personas vive de esta actividad en Argentina. "Se viene un verano con altos niveles de ocupación en todo el país", asegura ilusionado.

Exclusivo con El Litoral Lammens: "En turismo, Previaje es la política pública más importante del país" Afirma que más de un millón de personas vive de esta actividad en Argentina. "Se viene un verano con altos niveles de ocupación en todo el país", asegura ilusionado.

Con la muy buena onda de Alejandro Obeid, que es quien maneja el minuto a minuto de la agenda de Matías Lammens, El Litoral logró en su recorrida por Buenos Aires un mano a mano exclusivo con el actual Ministro de Turismo y Deportes de la República Argentina en su propio despacho.

La charla previa, como no podía ser de otra manera, dio vueltas por los temas deportivos informales que vinculan a su equipo de toda la vida (San Lorenzo de Almagro) con los clubes de Santa Fe. La posible compra que puede hacer Colón de Alexis Castro (se vence el préstamo ahora en diciembre del autor del golazo en San Juan y los de Boedo están expectantes) y el arreglo final con un seguro de caución por el ya conocido tema de la deuda con Unión por los pases de los hermanos Pittón sirvieron para ir calentando motores con Lammes, mientras el camarógrafo Dante Pierpauli preparaba la técnica para "En El Área TV".

La impresión es que el Ministro no para nunca ("me acaban de avisar que me voy dos días a Neuquén") y la agenda de prensa está cargada: terminó con El Litoral y arrancó vía zoom con los colegas uruguayos de "El País" que estaban en Montevideo.

"Estoy contento con lo que pareciera ser el final de la pandemia, es cierto que todavía no terminamos pero nos tocó atravesar un momento muy difícil. Contento con este plan de vacunación que funciona, que estamos con muy pocos casos. La gente pudo volver a los estadios, a hacer deportes. Nosotros tenemos un área que es muy importante para la Argentina, con el Turismo, donde estamos con cifras record de ocupación. Estamos empezando a salir y a ver la luz al final del túnel, con mucha expectativa de lo que viene. En Turismo y en Deportes estamos con planes muy ambiciosos, con una inversión grande en el programa Clubes de barrio, para mejorar la infraestructura de los polideportivos municipales, provinciales", arranca Lammens la charla con el diario de Santa Fe.

Luego, viajando de un área (Turismo) a la otra (Deportes), el ex presidente de San Lorenzo de Almagro agrega: "Durante la pandemia asistimos a más de 3.000 clubes en todo el país, para mejorar su infraestructura. Estamos convencidos que eso tendrá un muy buen resultado a mediano y largo plazo, porque para muchos chicos con esta realidad socio-económica de la Argentina que los clubes estén abiertos significa que cada hora que está ahí adentro no la pasa en la calle. Recuperar el club como espacio de contención era algo muy importante para nosotros. En plena pandemia, con el impacto de "Clubes en Obras", nos sentimos satisfechos.

-¿Cómo nace este golazo del Previaje?

-Es la política pública, en materia de turismo, más importante de la historia argentina. Recién hablaba con uno de los que lo inventó y le puso cabeza, Andrés Krimer, quien me contaba que ahora tiene que dar una charla en Ecuador con la Ministra de ese país. La semana pasada lo hizo en Perú. Es un orgullo tener una política pública así en Argentina; es un orgullo por el trabajo que genera, porque además es muy redistributiva, porque hay muchas economías regionales que viven de ésto. Uno viaja al sur, al norte, a los Esteros del Iberá, a cada lugar que vamos vemos muchas familias que viven del turismo. En la Argentina, el turismo, genera más de un millón de empleos. Pero además es un orgullo como argentino porque es un programa que fue realizado con mucha creatividad, muchas aristas positivas. A la gente le permite viajar por nuestro país, hace que se vayan menos dólares afuera; hace que hay menos presión sobre el dólar, porque moviliza el ahorro privado, que probablemente hubiera ido al dólar. Estamos muy contentos...fue un programa que nos está dando muchas satisfacciones.

-¿Qué se puede saber de esa tormenta de ideas que generó este programa?

-Veníamos desesperados para ver qué inventábamos para sostener al sector, un sector que estuvo casi 18 meses con facturación cero. Buscábamos un plan que fuera innovador y creativo, pero que saliera de la lógica de los subsidios tradicionales. Existió el ATP que estuvo buenísimo, existió el Repro...pero este programa de Pre-viaje lo que hizo en plena pandemia fue poner a las empresas a trabajar, algo que parecía un imposible y por eso fue tan valioso. Estamos muy contentos con lo que pasa con Previaje, muy orgulloso del equipo que se formó, con otro programa que es maravilloso también, el de los Clubes en Obras.

-Estamos a las puertas, por fin, de un verano "normal"...

-Tenemos una expectativa enorme, muy empujado por el Previaje pero también por la recuperación económica y por haber sostenido al sector en esta situación. Si nosotros nos hubiéramos podido sostener a los hoteles, la gastronomía, a las agencias de viaje, seguramente todo lo que estamos hablando no hubiera sido posible. Hubo una decisión política de apuntar al Turismo como un sector estratégico de desarrollo para la Argentina.

-¿Qué número se puede proyectar?

-El fin de semana que pasó de octubre, batió todos los records. Mar del Plata redondeó el mejor fin de semana de octubre de la historia; no de los últimos años. Desde que se mide, 168.000 turistas. Vamos a estar en todo el país con niveles muy altos de ocupación. El Previaje empuja mucho...esa computadora que tengo ahí va mostrando el minuto a minuto del Previaje. ¿Ves que ahí arriba dice monto total 34.000 millones de pesos?. Es algo, el Previaje, que empujó muchísimo la demanda. La gente quiere volver a disfrutar, salir con la familia y tiene ganas de volver a la vida que teníamos antes de marzo del año pasado. La recuperación económica se empieza a sentir en los sectores medios y vamos a estar en una temporada muy por encima del promedio de los últimos años.

-Cada paso, en turismo o deportes, en cuanto a las aperturas, fue de la mano del Ministerio de Salud. ¿Estás conforme?

-La Ministra de Salud (N.de R.: Carla Vizzotti) hizo un gran trabajo en este tiempo, por un lado supo tomar las medidas para cuidarnos, en trabajar y conseguir las vacunas. Pero también entendiendo que había momentos en los que había que flexibilizar, porque la economía lo necesitaba, ya que la gente quería trabajar, salir. Había un hartazgo emocional, físico, sicológico. Cada apertura fue tomada con mucha meditación, con amplio debate entre las áreas. Vamos a volver a las cosas que nos gustan a los argentinos y que extrañábamos tanto.